Här är Europas bästa stränder, och ja, ett land sopar banan med resten

Vinnaren är Elafonissi på Kreta. Det är nästan irriterande hur mycket den platsen lever upp till sitt rykte.

Elafonissi på Kreta – Europas högst rankade strand enligt Tripadvisors resenärer 2026.

Kreta är strandvärldens Bayern München

Av Europas tio bästa stränder ligger fyra i Grekland, enligt Tripadvisor. Tre av dem finns på Kreta. Det är ungefär som att ett enda land dyker upp till finalen med flera lag och ändå vinner.

Elafonissi toppar listan med sin ljusa rosa sand, sitt grunda turkosa vatten och sina laguner som gör både barnfamiljer och vuxna semesterromantiker på gott humör. Det här är en sådan strand som får folk att börja prata om att ”kanske stanna några dagar till”, vilket i chartervärlden är den högsta formen av kärlek.

På andraplats kommer Balos-lagunen, också på Kreta. Ännu en strand som ser ut att vara framtagen av en turistmyndighet med mycket höga ambitioner och noll känsla för realism. Men den finns. Och den är lika löjligt vacker som bilderna antyder.