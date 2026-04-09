När april känns som en oändlig torsdag kommer Tripadvisor med sin påskhälsning från en bättre värld: listan med Europas bästa stränder. I Travelers’ Choice Awards 2026 har resenärerna röstat fram Europas bästa stränder. Resultatet är inte subtilt. Grekland dominerar. Kreta tar nästan hela scenen och lämnar övriga Europa att slåss om smulorna i sanden.
Här är Europas bästa stränder, och ja, ett land sopar banan med resten
Listan bygger på tolv månaders recensioner från människor som faktiskt varit där. Inte på reklamfilmer, inte på glättiga broschyrer och inte på någon stressad jury med gratis prosecco i handen. Bara vanliga resenärer som badat, bränt sig, fotat solnedgången och sedan gått hem och satt betyg.
Vinnaren är Elafonissi på Kreta. Det är nästan irriterande hur mycket den platsen lever upp till sitt rykte.
Kreta är strandvärldens Bayern München
Av Europas tio bästa stränder ligger fyra i Grekland, enligt Tripadvisor. Tre av dem finns på Kreta. Det är ungefär som att ett enda land dyker upp till finalen med flera lag och ändå vinner.
Elafonissi toppar listan med sin ljusa rosa sand, sitt grunda turkosa vatten och sina laguner som gör både barnfamiljer och vuxna semesterromantiker på gott humör. Det här är en sådan strand som får folk att börja prata om att ”kanske stanna några dagar till”, vilket i chartervärlden är den högsta formen av kärlek.
På andraplats kommer Balos-lagunen, också på Kreta. Ännu en strand som ser ut att vara framtagen av en turistmyndighet med mycket höga ambitioner och noll känsla för realism. Men den finns. Och den är lika löjligt vacker som bilderna antyder.
Resten av Europa får nöja sig med applåder
Trea på listan är Praia da Falésia i Portugal, följd av La Pelosa på Sardinien. Sedan återkommer Kreta igen genom Falassarna. Därefter dyker Mallorca, Korfu, Lampedusa, Gran Canaria och Korsika upp. Det är en välbekant medelhavskarta, men det är Grekland som håller i dirigentpinnen.
Topp tio består av Elafonissi och Balos på Kreta, Praia da Falésia i Portugal, La Pelosa på Sardinien, Falassarna på Kreta, Playa de Muro på Mallorca, Paleokastritsa på Korfu, Spiaggia dei Conigli på Lampedusa, Playa de Maspalomas på Gran Canaria och Palombaggia på Korsika.
Det är inga konstigheter egentligen. Folk gillar varmt vatten, mjuk sand och utsikter som får mobilen att jobba övertid.
Därför älskar alla Kreta
Kreta har länge varit en favorit bland nordiska resenärer. Det är lätt att förstå varför. Ön kombinerar stabilt klimat, bra hotell, hyggliga priser och stränder som faktiskt ser ut som på bilderna. Den sortens pålitlighet är underskattad i en tid när halva resebranschen försöker sälja in ”dolda pärlor” som i praktiken är en parkering med havsutsikt.
Elafonissi ligger på sydvästra Kreta och har blivit känd för sin speciella rosaton i sanden, skapad av krossade snäckor och korallfragment. Det grunda vattnet gör stranden ovanligt lättillgänglig, även för den som helst semestrar utan att behöva simma ut i någon personlig utvecklingszon.
Kanske är det därför den här typen av platser fortsätter vinna. I en tid när alla jagar upplevelser finns det fortfarande något väldigt trösterikt i det enkla. Sol. Hav. Sand. Och en horisont som inte behöver någon förbättring i efterhand.