Svenskarna jagar mörkret – bokningarna till Spanien rusar inför årets solförmörkelse

Naturfenomen och solförmörkelse lockar allt fler

Det handlar inte bara om astronomi.

Booking.com ser en tydlig trend där resenärer söker upplevelser som känns unika och personliga. Enligt företagets stora trendundersökning för 2026 uppger 28 procent av svenskarna att de tar hänsyn till astrologiska eller mystiska fenomen när de planerar sina resor. Det kan handla om allt från månfaser och solstånd till platser som anses ha särskild energi.

Även om långt ifrån alla tror på astrologi verkar allt fler vilja vara på rätt plats när himlen bjuder på något utöver det vanliga.

Kamp om hotellrummen

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Den kraftiga ökningen innebär också att hotell i de mest attraktiva områdena kan bli fullbokade långt före den 12 augusti.

För den som vill se solförmörkelsen gäller det därför att planera i god tid. Förutom ett bra boende krävs också klart väder – något som aldrig går att boka i förväg.

Men när naturen erbjuder ett skådespel som bara varar några minuter verkar många svenskar vara beredda att resa långt för att få uppleva det.

Det är trots allt inte varje semester som solen bokstavligen försvinner.