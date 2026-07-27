Den 12 augusti slocknar solen mitt på dagen över delar av Spanien. Nu ökar svenskarnas intresse explosionsartat. Enligt Booking.com har sökningarna efter boenden längs solförmörkelsens bana ökat med hela 659 procent jämfört med samma period i fjol – ett tydligt tecken på att allt fler vill uppleva ett av naturens mest spektakulära skådespel.
Svenskarna jagar mörkret – bokningarna till Spanien rusar inför årets solförmörkelse
En resa som bara händer en gång
En total solförmörkelse är ett av de mest ovanliga naturfenomen som går att uppleva. Under några minuter förvandlas dagen till skymning när månen täcker solen helt. Temperaturen sjunker, fåglarna tystnar och himlen mörknar mitt på dagen.
Den 12 augusti passerar förmörkelsens bana över norra Spanien, vilket gör landet till en av Europas mest eftertraktade destinationer för astronomer, fotografer – och vanliga semesterfirare.
Nu märks det också i bokningsstatistiken.
Enligt Booking.com har svenska resenärers sökningar efter boenden i de berörda delarna av Spanien ökat med hela 659 procent jämfört med samma period förra året.
Naturfenomen och solförmörkelse lockar allt fler
Det handlar inte bara om astronomi.
Booking.com ser en tydlig trend där resenärer söker upplevelser som känns unika och personliga. Enligt företagets stora trendundersökning för 2026 uppger 28 procent av svenskarna att de tar hänsyn till astrologiska eller mystiska fenomen när de planerar sina resor. Det kan handla om allt från månfaser och solstånd till platser som anses ha särskild energi.
Även om långt ifrån alla tror på astrologi verkar allt fler vilja vara på rätt plats när himlen bjuder på något utöver det vanliga.
Himlen bjuder på ett unikt skådespel – sedan dröjer det tusentals år
Den 12 augusti är ett datum att ringa in i kalendern. Då inträffar två spektakulära fenomen på himlen med bara några timmars mellanrum – en kombination
Kamp om hotellrummen
Den kraftiga ökningen innebär också att hotell i de mest attraktiva områdena kan bli fullbokade långt före den 12 augusti.
För den som vill se solförmörkelsen gäller det därför att planera i god tid. Förutom ett bra boende krävs också klart väder – något som aldrig går att boka i förväg.
Men när naturen erbjuder ett skådespel som bara varar några minuter verkar många svenskar vara beredda att resa långt för att få uppleva det.
Det är trots allt inte varje semester som solen bokstavligen försvinner.
Den längsta solförmörkelsen i århundradet väntas snart – här hittar du den
”Det är mörkret som gör ljuset värt att resa efter”, sa en gammal astronom en gång om solförmörkelsen. Han hade naturligtvis rätt – och sommaren 2027 får