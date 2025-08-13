Dagensps.se
Weekend
Resor

Svensk researrangör: Billiga asiatiska powerbanks hotar flygsäkerheten

Ving varnar för produkter som inte uppfyller EU:s krav. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Fler flygbolag och researrangörer kan följa Emirates exempel och införa stenhårda regler för powerbanks. Svenska researrangörer varnar nu för billiga batterier som kan innebära en brandrisk ombord.

Emirates sätter tonen

Dagens PS Perfect Guide har pratat med flera svenska researrangörer om de nya regler för powerbanks som Emirates planerar att införa i kabinen. Flera flygbolag och researrangörer överväger nu att haka på.

Vings oro för lågprisprodukter

Vings kommunikationschef Claes Pellvik ser ett extra bekymmer:
“En del av problematiken är att många köper billiga powerbanks från olika asiatiska lågprissajter, som inte uppfyller EU:s elsäkerhetskrav.”

Han säger att Sunclass Airlines, Vings eget flygbolag, följer frågan noga:
“Säkerheten är vår högsta prioritet på Sunclass Airlines. Vi följer frågan mycket noga och kan komma att införa liknande regler, men inget är bestämt ännu.”

Läs även: Slutladdat ombord – flygbolag inför stenhårda batteriregler

Så nästa gång du flyger – lämna superpowerbanken hemma, ladda upp i loungen och kom ihåg: en bok håller längre än en skärm.
Och ja, den kräver ingen kabel. (Foto: Canva)

Apollo ställer sig bakom

Samma tongångar hörs hos researrangören Apollo. Kommunikationschef Marita Krantz säger:
“Vi förstår att många är vana vid att ladda mobilen under flygresan, särskilt på längre resor. Men när flygbolag som Emirates inför nya regler kring powerbanks handlar det helt enkelt om att öka säkerheten ombord – något vi självklart ställer oss bakom.”

Även hon varnar för vissa batterier:
“Vi följer alltid flygbolagens regler och förväntar oss att våra resenärer gör detsamma. Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska riskerna med till exempel litiumbatterier, som i vissa fall har orsakat allvarliga incidenter.”

Tips till resenärer i höst

Hennes råd till alla som ska ut och resa:
“Se till att ladda mobilen i förväg och packa powerbanken enligt flygbolagets regler. På många flyg finns även USB-uttag vid sätet, vilket är ett bra alternativ om batteriet ändå börjar sina.”

Läs även: Lovar betala inom 14 dagar efter inställt flyg

