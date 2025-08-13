Fler flygbolag och researrangörer kan följa Emirates exempel och införa stenhårda regler för powerbanks. Svenska researrangörer varnar nu för billiga batterier som kan innebära en brandrisk ombord.
Svensk researrangör: Billiga asiatiska powerbanks hotar flygsäkerheten
Mest läst i kategorin
Lovar betala inom 14 dagar efter inställt flyg
Fler onlineresebyråer lovar nu att betala tillbaka inom 14 dagar efter inställda flyg. Beskedet kommer efter påtryckningar från EU. Efter en ”dialog” mellan EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter, med svenska Konsumentverket i spetsen, har nu flera onlineresebyråer lovat att återbetala inom 14 dagar efter inställda flygningar. Expedia och Lastminute.com har också åtagit sig att informera sina …
Viggos resdagbok: Barfota i Dunkerque och musslor vid havet
Viggos resdagbok: I Dunkerque kostar bussen ingenting – men att handla öl utan skor är en dålig idé. Med nyinköpta foppatofflor på fötterna slutade dagen ändå vid strandkanten, med musslor, Bourgogne och en familjehistoria som gör att man vill komma tillbaka. När barfota blev för mycket i Dunkerque Det var ingen slump att vi inte …
Nepal höjer priset på Everest – bjuder på 97 andra berg
Mount Everest blir ännu mer av en lyxklubb för bergsentusiaster när Nepal höjer priset till nästan 100 000 kronor. Samtidigt öppnar regeringen 97 andra toppar – helt utan kostnad – för den som vågar sig bortom världens mest kända kö. Med sina 8 848 meter är Mount Everest inte bara världens högsta berg, utan också …
Viggos resdagbok i Dunkerque
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på en bilsemester i Frankrike. Nu i Dunkerque där historien känns i sandkornen och där dagens drama mest handlar om vem som får sista platsen vid strandbaren. En stad skriven i krigets historia Nu är vi i Dunkerque. Ännu en helig plats för möpar – alltså militärt överintresserade …
Kryssningsfartyg blev sjukstuga på öppet hav
Lyxig buffé, salt havsbris och magknip i världsklass. För över hundra passagerare på ett kryssningsfartyg förvandlades drömresan snabbt till en kamp om närmaste toalett. Kryssningsdrömmen som kapsejsade i toalettköer Det skulle vara en vecka av solnedgångar, drinkar med paraply och havsbris i håret. I stället blev 134 passagerare på kryssningsfartyget Navigator of the Seas magsjuka …
Emirates sätter tonen
Dagens PS Perfect Guide har pratat med flera svenska researrangörer om de nya regler för powerbanks som Emirates planerar att införa i kabinen. Flera flygbolag och researrangörer överväger nu att haka på.
Vings oro för lågprisprodukter
Vings kommunikationschef Claes Pellvik ser ett extra bekymmer:
“En del av problematiken är att många köper billiga powerbanks från olika asiatiska lågprissajter, som inte uppfyller EU:s elsäkerhetskrav.”
Han säger att Sunclass Airlines, Vings eget flygbolag, följer frågan noga:
“Säkerheten är vår högsta prioritet på Sunclass Airlines. Vi följer frågan mycket noga och kan komma att införa liknande regler, men inget är bestämt ännu.”
Läs även: Slutladdat ombord – flygbolag inför stenhårda batteriregler
Apollo ställer sig bakom
Samma tongångar hörs hos researrangören Apollo. Kommunikationschef Marita Krantz säger:
“Vi förstår att många är vana vid att ladda mobilen under flygresan, särskilt på längre resor. Men när flygbolag som Emirates inför nya regler kring powerbanks handlar det helt enkelt om att öka säkerheten ombord – något vi självklart ställer oss bakom.”
Även hon varnar för vissa batterier:
“Vi följer alltid flygbolagens regler och förväntar oss att våra resenärer gör detsamma. Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska riskerna med till exempel litiumbatterier, som i vissa fall har orsakat allvarliga incidenter.”
Tips till resenärer i höst
Hennes råd till alla som ska ut och resa:
“Se till att ladda mobilen i förväg och packa powerbanken enligt flygbolagets regler. På många flyg finns även USB-uttag vid sätet, vilket är ett bra alternativ om batteriet ändå börjar sina.”
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
Svensk researrangör: Billiga asiatiska powerbanks hotar flygsäkerheten
Fler flygbolag och researrangörer kan följa Emirates exempel och införa stenhårda regler för powerbanks. Svenska researrangörer varnar nu för billiga batterier som kan innebära en brandrisk ombord. Emirates sätter tonen Dagens PS Perfect Guide har pratat med flera svenska researrangörer om de nya regler för powerbanks som Emirates planerar att införa i kabinen. Flera flygbolag …
Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte
Efter årtionden av svenskt ledarskap bryter Ikea ny mark. Nu tar en spanjor plats på vd-stolen, för första gången i bolagets historia. Efter åtta år på vd-posten lämnar Jesper Brodin över rodret för Ingka Group, varuhusdelen av Ikea. För första gången är det en spanjor som tar över rollen som koncernchef. Missa inte: Spanien i …
Nya draget för Åhléns – kan förändra allt
Varuhusaktören Åhléns håller i smyg på att göra en stor förändring i sin bolagsstruktur. Det öppnar upp bolaget för kapitalmarknaden och en möjlig börsnotering. Åhléns håller diskret på att genomföra en stor förändring i sin bolagsstruktur när de ansökt om att ändra sin bolagskategori från privat till publikt. Det framgår av handlingar som Dagens industri …
Investor presterar sämre än index när bolagen jämförs
Börsåret har varit en berg- och dalbana för investmentbolagen. Medan vissa rusat i höjden har andra halkat efter index. Investor och några av de största namnen återfinns på bottenlistan. Det mest överraskande? Att ett mindre, snabbväxande bolag toppar ligan med en uppgång som vida överstiger börsen. Samtidigt presterar en av de mest välkända aktörerna sämre …
Källor: USA använder AI för att spionera
USA använder hemlig spårteknik för att följa AI-chip på väg mot Kina. Samtidigt kan president Trump lätta på exportreglerna. USA ska i hemlighet övervaka leveranser av avancerade AI-chip för att förhindra att tekniken hamnar i fel händer. Enligt personer med insyn riktas spårningen i första hand mot Kina. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …