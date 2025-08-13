Dagensps.se
Resor

Lovar betala inom 14 dagar efter inställt flyg

Lovar att betala snabbare efter inställda flyg
Inställda flyg, ett gissel för passagerare och andra. Nu ska de åtminstone få tillbaka pengarna snabbare, efter påtryckningar från EU. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Fler onlineresebyråer lovar nu att betala tillbaka inom 14 dagar efter inställda flyg. Beskedet kommer efter påtryckningar från EU.

Efter en ”dialog” mellan EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter, med svenska Konsumentverket i spetsen, har nu flera onlineresebyråer lovat att återbetala inom 14 dagar efter inställda flygningar.

Expedia och Lastminute.com har också åtagit sig att informera sina kunder bättre om deras rättigheter, vid sidan av att se till att de får pengarna tillbaka inom två veckor när flygbolag ställer in flighter.

Högst 14 dagar

Vid inställda flyg ska Expedia och Lastminute.com överföra återbetalningar från flygbolaget till kunden inom 7 dagar från att resebyrån fått pengarna, vilket innebär en återbetalning inom 14 dagar till kund.

Nätresebyråerna säger också att de åtgärdat tidigare eftersläpningar i återbetalningarna.
Kunderna ska också få ”tydlig information” om sina lagstadgade rättigheter.

Lastminute.com har gått med på att genomföra dessa åtaganden så att de är helt genomförda senast 1 september i år, medan Expedia förklarat att dess praxis är i linje med ovanstående.

EU-kommissionens engagemang bygger på 2023 års samordnade insats som gjorde att Edreams Odigeo, Etraveli Group och Kiwi.com gick med på samma åtaganden.

Henna Virkkunen, EU-kommissionär, är glad över de nya reglerna, som hon säger ger en ”grundläggande rättvisa” för resenärerna. (Foto: Omar Havana/AP-TT)
Jagades av Konsumentverket

Lastminute.com var tidigare föremål för åtgärder från Konsumentverket, och gick då med på åtaganden för den svenska marknaden.

Genom den nya överenskommelsen kommer man att följa riktlinjerna inom hela EU.

Expedia har frivilligt undertecknat åtgärderna, påpekar EU-kommissionen.

”Inställda flyg kan vara mycket störande för resenärer. Det är helt enkelt en fråga om grundläggande rättvisa för passagerare som ska återbetalas utan dröjsmål. Det gläder mig att listan över resebyråer på nätet som ansluter sig till detta grundläggande åtagande växer”, säger Henna Virkkunen, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för tekniksuveränitet och säkerhet, och får stöd av två kollegor i kommissionen.

”En tydlig signal”

”Mitt under sommarsemestern sänder Expedia och Lastminute.com en tydlig signal om att de tar konsumenternas rättigheter på allvar, särskilt när konsumenterna påverkas av inställda flyg”, konstaterar Michael McGrath, kommissionär med ansvar för bland annat konsumentskydd.

”Jag välkomnar Expedias och Lastminute.coms beslut att frivilligt anpassa sina återbetalningsfrister för bokningar av flygbiljetter till dem som kommissionen föreslog i november 2023. Detta är ett positivt steg för konsumenterna”, tillägger Apostolos Tzitzikostas, EU-kommissionär med ansvar för hållbara transporter och turism.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

