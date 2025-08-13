Lovar betala inom 14 dagar efter inställt flyg

Efter en ”dialog” mellan EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter, med svenska Konsumentverket i spetsen, har nu flera onlineresebyråer lovat att återbetala inom 14 dagar efter inställda flygningar.

Expedia och Lastminute.com har också åtagit sig att informera sina kunder bättre om deras rättigheter, vid sidan av att se till att de får pengarna tillbaka inom två veckor när flygbolag ställer in flighter.

Högst 14 dagar

Vid inställda flyg ska Expedia och Lastminute.com överföra återbetalningar från flygbolaget till kunden inom 7 dagar från att resebyrån fått pengarna, vilket innebär en återbetalning inom 14 dagar till kund.

Nätresebyråerna säger också att de åtgärdat tidigare eftersläpningar i återbetalningarna.

Kunderna ska också få ”tydlig information” om sina lagstadgade rättigheter.

Lastminute.com har gått med på att genomföra dessa åtaganden så att de är helt genomförda senast 1 september i år, medan Expedia förklarat att dess praxis är i linje med ovanstående.

EU-kommissionens engagemang bygger på 2023 års samordnade insats som gjorde att Edreams Odigeo, Etraveli Group och Kiwi.com gick med på samma åtaganden.

