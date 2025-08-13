Fler onlineresebyråer lovar nu att betala tillbaka inom 14 dagar efter inställda flyg. Beskedet kommer efter påtryckningar från EU.
Lovar betala inom 14 dagar efter inställt flyg
Mest läst i kategorin
Viggos resdagbok: Barfota i Dunkerque och musslor vid havet
Viggos resdagbok: I Dunkerque kostar bussen ingenting – men att handla öl utan skor är en dålig idé. Med nyinköpta foppatofflor på fötterna slutade dagen ändå vid strandkanten, med musslor, Bourgogne och en familjehistoria som gör att man vill komma tillbaka. När barfota blev för mycket i Dunkerque Det var ingen slump att vi inte …
Nepal höjer priset på Everest – bjuder på 97 andra berg
Mount Everest blir ännu mer av en lyxklubb för bergsentusiaster när Nepal höjer priset till nästan 100 000 kronor. Samtidigt öppnar regeringen 97 andra toppar – helt utan kostnad – för den som vågar sig bortom världens mest kända kö. Med sina 8 848 meter är Mount Everest inte bara världens högsta berg, utan också …
Viggos resdagbok i Dunkerque
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på en bilsemester i Frankrike. Nu i Dunkerque där historien känns i sandkornen och där dagens drama mest handlar om vem som får sista platsen vid strandbaren. En stad skriven i krigets historia Nu är vi i Dunkerque. Ännu en helig plats för möpar – alltså militärt överintresserade …
Kryssningsfartyg blev sjukstuga på öppet hav
Lyxig buffé, salt havsbris och magknip i världsklass. För över hundra passagerare på ett kryssningsfartyg förvandlades drömresan snabbt till en kamp om närmaste toalett. Kryssningsdrömmen som kapsejsade i toalettköer Det skulle vara en vecka av solnedgångar, drinkar med paraply och havsbris i håret. I stället blev 134 passagerare på kryssningsfartyget Navigator of the Seas magsjuka …
Slutladdat ombord – flygbolag inför stenhårda batteriregler
Från 1 oktober får passagerare på ett av världens största flygbolag vinka adjö till laddning i luften. Powerbanks ska vara avstängda, ligga under sätet och får inte ens användas för att ge mobilen en sista energikick – allt i säkerhetens namn efter flera bränder ombord världen över. Branddramat som fick flygbolagen att vakna I januari …
Efter en ”dialog” mellan EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter, med svenska Konsumentverket i spetsen, har nu flera onlineresebyråer lovat att återbetala inom 14 dagar efter inställda flygningar.
Expedia och Lastminute.com har också åtagit sig att informera sina kunder bättre om deras rättigheter, vid sidan av att se till att de får pengarna tillbaka inom två veckor när flygbolag ställer in flighter.
Skamlistan: Här är Europas sämsta flygbolag. Dagens PS
Högst 14 dagar
Vid inställda flyg ska Expedia och Lastminute.com överföra återbetalningar från flygbolaget till kunden inom 7 dagar från att resebyrån fått pengarna, vilket innebär en återbetalning inom 14 dagar till kund.
Nätresebyråerna säger också att de åtgärdat tidigare eftersläpningar i återbetalningarna.
Kunderna ska också få ”tydlig information” om sina lagstadgade rättigheter.
Lastminute.com har gått med på att genomföra dessa åtaganden så att de är helt genomförda senast 1 september i år, medan Expedia förklarat att dess praxis är i linje med ovanstående.
EU-kommissionens engagemang bygger på 2023 års samordnade insats som gjorde att Edreams Odigeo, Etraveli Group och Kiwi.com gick med på samma åtaganden.
Inställt flyg? Då kan det finnas tusenlappar att hämta. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Jagades av Konsumentverket
Lastminute.com var tidigare föremål för åtgärder från Konsumentverket, och gick då med på åtaganden för den svenska marknaden.
Genom den nya överenskommelsen kommer man att följa riktlinjerna inom hela EU.
Expedia har frivilligt undertecknat åtgärderna, påpekar EU-kommissionen.
”Inställda flyg kan vara mycket störande för resenärer. Det är helt enkelt en fråga om grundläggande rättvisa för passagerare som ska återbetalas utan dröjsmål. Det gläder mig att listan över resebyråer på nätet som ansluter sig till detta grundläggande åtagande växer”, säger Henna Virkkunen, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för tekniksuveränitet och säkerhet, och får stöd av två kollegor i kommissionen.
”En tydlig signal”
”Mitt under sommarsemestern sänder Expedia och Lastminute.com en tydlig signal om att de tar konsumenternas rättigheter på allvar, särskilt när konsumenterna påverkas av inställda flyg”, konstaterar Michael McGrath, kommissionär med ansvar för bland annat konsumentskydd.
”Jag välkomnar Expedias och Lastminute.coms beslut att frivilligt anpassa sina återbetalningsfrister för bokningar av flygbiljetter till dem som kommissionen föreslog i november 2023. Detta är ett positivt steg för konsumenterna”, tillägger Apostolos Tzitzikostas, EU-kommissionär med ansvar för hållbara transporter och turism.
Flygskam bromsar Sverige – men Norwegian siktar på rekord. Realtid
Senaste nytt
Lovar betala inom 14 dagar efter inställt flyg
Fler onlineresebyråer lovar nu att betala tillbaka inom 14 dagar efter inställda flyg. Beskedet kommer efter påtryckningar från EU. Efter en ”dialog” mellan EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter, med svenska Konsumentverket i spetsen, har nu flera onlineresebyråer lovat att återbetala inom 14 dagar efter inställda flygningar. Expedia och Lastminute.com har också åtagit sig att informera sina …
Snart så simmar marknaden i billig olja
Behovet av olja ökar i maklig takt men produktionen rusar på när Opec drar i spakarna. Överskottet nästa år kan slå rekord. Under nästa år kan överproduktionen av olja slå nya rekord, det slår Internationella energirådet (IEA) fast i en ny rapport. Oljelagren kommer att fyllas på med en takt om 2,96 miljoner fat per …
Investerarens råd: "Köp guld och glöm bort det"
Guld är inte hotat. Det säger Nordic Gold Trades vd Michel Rufli och ger rådet att köpa guldet och sedan gömma och glömma det. Alternativa råvaror, fler fyndigheter, dollarns utveckling, nya material och rymdens ofantliga möjligheter. Allt ingredienser i den soppa som landade i frågan ”Kan guld bli värdelöst?” Vi bad Michel Rufli, vd för …
Är din vila egentligen verklighetsflykt? Så vet du
Det är skillnad på att ta hand om sig själv och att fly från verkligheten. Men ibland kan det vara svårt att veta vilket av dem du egentligen ägnar dig åt. Enligt psykoterapeuten och författaren Stephanie Sarkis handlar självomsorg om att regelbundet göra saker som får dig att slappna av och ladda om. Det kan …
Kaffesmäll för amerikaner – tullarna kan pressa upp priserna
Amerikanska konsumenter lever redan med tullar. Nu varnar experter för att de nya höjningarna kan slå till med fördröjd kraft. För många amerikaner är matkassen redan en tung post i budgeten. Hittills har prisökningarna främst drivits av andra faktorer, men kommande månader kan tullarna börja märkas vid köksbordet. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …