Slutladdat ombord – flygbolag inför stenhårda batteriregler

Nya regler – svart på vitt

Från och med i höst gäller:

Endast en powerbank per person.

Maxkapacitet 100 wattimmar.

Alltid avstängd under hela flygningen.

Ska förvaras under sätet eller i stolsfickan – aldrig i bagagehyllan eller incheckat bagage.

Ingen laddning av mobilen eller powerbanken ombord.

Varför just powerbanks?

Powerbanks är praktiska små batteripaket, men många – särskilt billigare modeller – saknar det skydd mot överladdning som finns i moderna telefoner och datorer. Om något går fel kan det leda till ”thermal runaway” – ett fint sätt att säga att batteriet blir så varmt att det kan fatta eld eller explodera.

Och medan ett brinnande batteri i vardagsrummet är illa nog, är det betydligt värre i en trång flygkabin. Emirates nya regler innebär att kabinpersonalen alltid vet var batteriet finns och kan ingripa snabbt om något händer.

Vad betyder detta för resenärerna?

Det är slut på att toppa mobilen under långflygningen till Dubai. Ska du flyga med Emirates i höst – ladda allt innan du går ombord. Eller använd flygplanets egna USB-uttag för att hålla mobilen vid liv.

Emirates är världens fjärde största flygbolag sett till linjenät. När de agerar så här kraftfullt finns det god chans att fler bolag följer efter. Så njut av din sista flygladdning – snart kan det vara förbjudet även på ditt favoritbolag.

