Från 1 oktober får passagerare på ett av världens största flygbolag vinka adjö till laddning i luften. Powerbanks ska vara avstängda, ligga under sätet och får inte ens användas för att ge mobilen en sista energikick – allt i säkerhetens namn efter flera bränder ombord världen över.
Slutladdat ombord – flygbolag inför stenhårda batteriregler
Branddramat som fick flygbolagen att vakna
I januari i år började en powerbank brinna på ett Air Busan-plan i Sydkorea. Planet stod fortfarande på marken, men skadorna var allvarliga: 27 personer fick föras till sjukhus. Händelsen blev startskottet för en ny, global diskussion om litiumbatteriers risker på 10 000 meters höjd.
Sedan dess har flera flygbolag infört restriktioner. Lufthansa, Singapore Airlines och Southwest har alla stramat åt – men nu går Emirates längst av alla.
Nya regler – svart på vitt
Från och med i höst gäller:
- Endast en powerbank per person.
- Maxkapacitet 100 wattimmar.
- Alltid avstängd under hela flygningen.
- Ska förvaras under sätet eller i stolsfickan – aldrig i bagagehyllan eller incheckat bagage.
- Ingen laddning av mobilen eller powerbanken ombord.
Varför just powerbanks?
Powerbanks är praktiska små batteripaket, men många – särskilt billigare modeller – saknar det skydd mot överladdning som finns i moderna telefoner och datorer. Om något går fel kan det leda till ”thermal runaway” – ett fint sätt att säga att batteriet blir så varmt att det kan fatta eld eller explodera.
Och medan ett brinnande batteri i vardagsrummet är illa nog, är det betydligt värre i en trång flygkabin. Emirates nya regler innebär att kabinpersonalen alltid vet var batteriet finns och kan ingripa snabbt om något händer.
Vad betyder detta för resenärerna?
Det är slut på att toppa mobilen under långflygningen till Dubai. Ska du flyga med Emirates i höst – ladda allt innan du går ombord. Eller använd flygplanets egna USB-uttag för att hålla mobilen vid liv.
Emirates är världens fjärde största flygbolag sett till linjenät. När de agerar så här kraftfullt finns det god chans att fler bolag följer efter. Så njut av din sista flygladdning – snart kan det vara förbjudet även på ditt favoritbolag.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
