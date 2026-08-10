Ryanair kan bli ensamt kvar: så mycket kan det påverka din flygbiljett

Ryanair i guldläge

Vad skulle det innebära för resenärerna om Ryanair blev i praktiken ensamt kvar på flera marknader? Forskningen ger ett tydligt svar.

En studie publicerad i International Journal of Industrial Organization, som analyserat prissättningen på europeiska flyglinjer, visar att biljettpriser på linjer med bara ett flygbolag stiger med i genomsnitt 1,31 procent för varje dag en resenär väntar med att boka inför avresa.

Monopol ger rejäla höjningar

På linjer med fem eller fler konkurrerande bolag är motsvarande siffra bara 0,90 procent per dag.

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En skillnad som är särskilt stor under de sista fem veckorna innan avresa, då priserna på monopollinjer stiger ungefär dubbelt så snabbt som på de mest konkurrensutsatta.

Prispressen försvinner

Redan i dag är Ryanair billigast av de tre stora lågprisbolagen: enligt branschanalysbolaget RDC Aviation låg Ryanairs genomsnittspris nyligen på 62 dollar, 14 procent lägre än Wizz Air och 34 procent lägre än Easyjet.

Just den prispressen mellan konkurrenter är precis det som riskerar försvinna om Ryanair blir kvar ensamt på fler linjer.

Förlorad valfrihet

Konsumentorganisationer varnar redan för utvecklingen. Enligt en analys i branschtidningen The Traveler förblir konkurrensen mellan lågprisbolag stark på många populära linjer, men konsolidering eller reträtt bland mindre konkurrenter riskerar att gradvis minska valfriheten i vissa delar av kontinenten.

Detta gäller särskilt på linjer och flygplatser som blir starkt beroende av en enda dominerande aktör, där kapacitet snabbt kan dras tillbaka om flygplatsavgifter höjs eller tvister uppstår.

Press på länder och flygplatser

Ryanairs metod för att pressa flygplatser är redan väldokumenterad, oavsett hur konkurrensläget mellan lågprisbolagen till slut utvecklas.

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I Spanien har bolaget under det senaste året dragit in över en miljon säten och stängt sin bas i Santiago de Compostela helt, i en öppen konflikt med den statliga flygplatsoperatören Aena om avgiftshöjningar.

Utpressning enligt spanjorer

”Det är galet att ett land av Spaniens storlek har ett enda stort monopol”, sa Ryanairs vd Michael O’Leary efter ett möte med spanska myndigheter.

Aenas ordförande Maurici Lucena har i stället kallat taktiken ”utpressning” och anklagat bolaget om att kräva gratis flygplatstillträde genom hot. Liknande neddragningar har skett i Tyskland, Grekland, Portugal och Belgien, där Ryanair konsekvent hotat med att flytta kapacitet till billigare flygplatser i länder som Marocko, Kroatien och Ungern om avgifterna inte sänks.

Ryanair stora muskler

Metoden fungerar eftersom Ryanair, till skillnad från mindre bolag, har tillräcklig flotta och finansiell styrka för att faktiskt genomföra hoten. Vilket sätter regionala flygplatser, ofta viktiga för lokal turism och sysselsättning, i en svår förhandlingsposition.

Ju svagare Wizz Air och Easyjet blir, desto färre alternativ har flygplatser och resenärer när Ryanair använder den här typen av påtryckningar.

Makten koncentreras

I Spanien fyllde konkurrenterna Vueling och andra bolag snabbt en del av tomrummet efter Ryanairs neddragningar.

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Men om Ryanair blir det enda kvarvarande stora fristående lågprisbolaget i Europa finns betydligt färre aktörer redo att göra samma sak nästa gång en flygplats vägrar böja sig.