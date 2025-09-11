Spelade bort 170 000 – hoppade överbord från lyxkryssning

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Pengar i ryggsäcken på lyxkryssning

När tullen gick igenom mannens tillhörigheter fann de 14 600 dollar i kontanter, ett amerikanskt pass, ett social security-kort, ett puertoricanskt födelsebevis, ett ID från Tennessee samt kryssningskortet. Problemet var att namnen inte matchade.

När myndigheterna frågade varför han hoppade sa Gonzalez-Diaz att han inte ville deklarera sina pengar eftersom han inte ville bli beskattad. Men Royal Caribbeans interna papper avslöjade en annan förklaring: han hade redan en skuld till rederiet på 16 710 dollar. Det mesta var förluster i fartygets kasino.

Casinot ombord

Kasino på kryssningsfartyg är en gammal klassiker. Här finns allt från enarmade banditer till roulette och pokerturneringar. Men att spela på öppet hav kan bli dyrt. Precis som i Las Vegas är oddsen alltid riggade till husets fördel.

För Gonzalez-Diaz slutade det inte bara med en tom plånbok, utan också med en åtalspunkt i USA:s federala domstol i Puerto Rico. Han misstänks nu för att ha försökt undvika ekonomiska rapporteringskrav.

Royal Caribbean – nu även med swim & casino-koncept. (Foto: Pixabay)

En dyr simtur på en lyxkryssning

Royal Caribbean har i nuläget valt att inte kommentera händelsen mer än att de samarbetar med myndigheterna. För Gonzalez-Diaz väntar nu rättsprocess – och troligen ännu högre räkningar än de som staplats på kasinot.

Perfect Weekend kan konstatera: det här var sannolikt världens dyraste simtur.

