Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation

Spelade bort 170 000 – hoppade överbord från lyxkryssning

När pokerhanden inte håller – hoppa överbord istället. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

En passagerare på en lyxkryssning fick spel – bokstavligen. Efter att ha dragit på sig kasinoskulder på över 170 000 kronor tog han ett desperat hopp överbord när skeppet lade till vid hamn.”

Spelskulder på 170 000 och jet ski-räddning

Klockan 09.15 på morgonen den 7 september tog Jey Gonzalez-Diaz sats och hoppade i havet, samtidigt som övriga gäster höll på att kliva av skeppet. Två män på vattenskoter plockade snabbt upp honom och körde i land. Där väntade amerikanska tull- och gränsmyndigheter som tog honom i förvar en halvtimme senare.

Rhapsody of the Seas har tolv däck, men det är oklart från vilket Gonzalez-Diaz tog sitt dramatiska – eller dumdristiga – språng, rapporterar NY Times.

Ett kortspel för mycket och plötsligt simträning på schemat. (Foto: Pixabay)
Pengar i ryggsäcken på lyxkryssning

När tullen gick igenom mannens tillhörigheter fann de 14 600 dollar i kontanter, ett amerikanskt pass, ett social security-kort, ett puertoricanskt födelsebevis, ett ID från Tennessee samt kryssningskortet. Problemet var att namnen inte matchade.

När myndigheterna frågade varför han hoppade sa Gonzalez-Diaz att han inte ville deklarera sina pengar eftersom han inte ville bli beskattad. Men Royal Caribbeans interna papper avslöjade en annan förklaring: han hade redan en skuld till rederiet på 16 710 dollar. Det mesta var förluster i fartygets kasino.

Läs även: Barnförbud till havs – nytt lockbete för kryssningar

Casinot ombord

Kasino på kryssningsfartyg är en gammal klassiker. Här finns allt från enarmade banditer till roulette och pokerturneringar. Men att spela på öppet hav kan bli dyrt. Precis som i Las Vegas är oddsen alltid riggade till husets fördel.

För Gonzalez-Diaz slutade det inte bara med en tom plånbok, utan också med en åtalspunkt i USA:s federala domstol i Puerto Rico. Han misstänks nu för att ha försökt undvika ekonomiska rapporteringskrav.

Royal Caribbean – nu även med swim & casino-koncept. (Foto: Pixabay)

En dyr simtur på en lyxkryssning

Royal Caribbean har i nuläget valt att inte kommentera händelsen mer än att de samarbetar med myndigheterna. För Gonzalez-Diaz väntar nu rättsprocess – och troligen ännu högre räkningar än de som staplats på kasinot.

Perfect Weekend kan konstatera: det här var sannolikt världens dyraste simtur.

Läs även: Hotellpriserna exploderar – Drake och Ed Sheeran dubblerade notan i Stockholm

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

