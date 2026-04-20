Många vill ha hus i Spanien – men svenskarna halkar efter

Höga priser och en halvdan privatekonomi har fått svenskarna att tveka. Och även om den svenska efterfrågan ökat något under slutet av 2025 och in på 2026, är den fortfarande betydligt lägre jämfört med många andra nationaliteter.

Svenskt intresse ökar – men från låg nivå

I Fastighetsbyråns Mäklarpanel, där 37 mäklare på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca och Gran Canaria har sagt sitt, landar efterfrågan från svenska köpare på 3,2 på en sexgradig skala. Det är en uppgång från 3,0 i januari.

Men jämfört med läget för ett år sedan är nivån fortfarande lägre. Svenskarna är inte lika offensiva som många andra köpare i Spanien just nu.

”Intresset från svenskar är stort och det är positivt att efterfrågan ökar. Samtidigt påverkas svenskarna, och den svenska kronan, mer av turbulens i omvärlden. På den heta spanska bostadsmarknaden är efterfrågan från svenskar fortsatt betydligt lägre jämfört med många andra nationaliteter”, säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland, i ett pressmeddelande.

