Den spanska bostadsmarknaden har fått ny fart. Efter en svagare start på året pekar Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel på ökad efterfrågan. Svenskarna är dock långt ifrån den starkaste gruppen på marknaden.
Många vill ha hus i Spanien – men svenskarna halkar efter
Den spanska bostadsmarknaden har gått starkt, och det länge. Under 2025 ökade priserna i svenskarnas spanska favoritregioner med i snitt 14,2 procent och i början av 2026 låg Spaniens genomsnittliga bostadspris på drygt 28 000 kronor per kvadratmeter. Det är en ökning med 18,4 procent jämfört med året innan.
Höga priser och en halvdan privatekonomi har fått svenskarna att tveka. Och även om den svenska efterfrågan ökat något under slutet av 2025 och in på 2026, är den fortfarande betydligt lägre jämfört med många andra nationaliteter.
Svenskt intresse ökar – men från låg nivå
I Fastighetsbyråns Mäklarpanel, där 37 mäklare på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca och Gran Canaria har sagt sitt, landar efterfrågan från svenska köpare på 3,2 på en sexgradig skala. Det är en uppgång från 3,0 i januari.
Men jämfört med läget för ett år sedan är nivån fortfarande lägre. Svenskarna är inte lika offensiva som många andra köpare i Spanien just nu.
”Intresset från svenskar är stort och det är positivt att efterfrågan ökar. Samtidigt påverkas svenskarna, och den svenska kronan, mer av turbulens i omvärlden. På den heta spanska bostadsmarknaden är efterfrågan från svenskar fortsatt betydligt lägre jämfört med många andra nationaliteter”, säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland, i ett pressmeddelande.
Säljarna har övertaget
Panelen visar också att bostadsmarknaden i Spanien fortsatt lutar åt säljarnas håll. På frågan om vem marknaden är mest fördelaktig för just nu blev snittet 7,11 på en tiogradig skala, där 10 betyder säljarens marknad.
Bakgrunden är densamma som tidigare: det finns för få bostäder ute till försäljning.
”Det låga utbudet fortsätter att prägla bostadsmarknaden som helhet och gör att säljarna har en tydlig fördel. Situationen i Mellanöstern märks av även i Spanien men påverkar inte efterfrågan särskilt mycket. Just nu ser vi att polacker, holländare och spanjorer är de starkaste köparna på många av våra kontor”, konstaterar Martin Posch.
Många tror på stillastående priser
Trots den starka efterfrågan väntar sig de flesta mäklarna ingen dramatisk prisrörelse under resten av året.
Två tredjedelar, 66 procent, tror att priserna kommer att ligga still. Samtidigt tror 31 procent på stigande priser.
