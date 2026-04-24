Ethiopian Airlines satsar allt – vill bli Afrikas Dubai

Ett nav för hela kontinenten

Den nya flygplatsen byggs främst för transferresenärer. Det är här affären finns. Precis som i Köpenhamn. Precis som i Doha.

Skillnaden är att Afrika är en av världens snabbast växande flygmarknader. Och samtidigt en av de mest underutvecklade.

Det är en kombination som får investerare att vakna.

Dessutom finns cargo. Projektet räknar med nästan 4 miljoner ton gods per år. Här kopplas flyget ihop med Afrikas frihandelszon, African Continental Free Trade Area. Det är där de stora pengarna ligger, inte i taxfree.

Ett av världens mest ambitiösa flygplatsprojekt växer fram utanför Addis Abeba. Foto: Zaha Hadid Architects/X-Universe

Designen: Afrika möter rymdstation

Flygplatsen ritas av Zaha Hadid Architects, samma kontor som gjort futuristiska terminaler i Peking och Mumbai.

Arkitekturen ska ge transitresenärer en känsla av Afrika. Mindre stål och glas, mer landskap, ljus och öppna ytor. Halvutomhusmiljöer, innergårdar och lokala material.

Ambitionen är tydlig: du ska mellanlanda – och ändå känna att du varit där.

Finansieringen: här blir det svettigt

Ethiopian Airlines går in med 30 procent av kapitalet. Resten, cirka 8 miljarder dollar, jagas från USA, Kina och Europa.

Det är mycket pengar på kort tid. Och här finns risken.

Megaprojekt faller sällan på visionen. De faller på finansieringen.

Baksidan som alltid finns

Över 15 000 människor har tvingats flytta. Officiellt med kompensation, nya bostäder och infrastruktur.

Inofficiellt finns en annan bild.

Det är klassiskt i den här typen av projekt. Flygplatser byggs inte där det är tomt. De byggs där människor bor.

Och om den konflikten inte löses snyggt kan hela projektet bli försenat. Eller dyrare. Eller båda.

Arkitekturen bygger på en central ryggrad som förgrenar sig ut i flera terminaldelar. Foto: Zaha Hadid Architects/X-Universe

Konkurrensen hårdnar

Ethiopien är inte ensamt. Rwanda bygger nytt. Marocko och Egypten bygger ut. Kenya satsar.

Afrika har förstått något Europa redan lärt sig: den som kontrollerar hubben kontrollerar trafiken.

Men det finns en joker: regelverket.

Initiativet Single African Air Transport Market ska öppna upp himlen mellan afrikanska länder. Fler rutter, lägre priser, mer trafik.

Om det fungerar kan flygandet inom Afrika öka med över 140 procent.

Om det inte fungerar blir Bishoftu bara en väldigt dyr transitplats.

Slutsatsen

Det här är inte bara en flygplats. Det är ett maktspel om vem som ska äga Afrikas luft.

Och någonstans i bakhuvudet finns en svensk tanke: tänk om Arlanda hade haft samma självförtroende.

