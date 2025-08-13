Mount Everest blir ännu mer av en lyxklubb för bergsentusiaster när Nepal höjer priset till nästan 100 000 kronor. Samtidigt öppnar regeringen 97 andra toppar – helt utan kostnad – för den som vågar sig bortom världens mest kända kö.
Nepal höjer priset på Everest – bjuder på 97 andra berg
Mest läst i kategorin
Lovar betala inom 14 dagar efter inställt flyg
Fler onlineresebyråer lovar nu att betala tillbaka inom 14 dagar efter inställda flyg. Beskedet kommer efter påtryckningar från EU. Efter en ”dialog” mellan EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter, med svenska Konsumentverket i spetsen, har nu flera onlineresebyråer lovat att återbetala inom 14 dagar efter inställda flygningar. Expedia och Lastminute.com har också åtagit sig att informera sina …
Viggos resdagbok: Barfota i Dunkerque och musslor vid havet
Viggos resdagbok: I Dunkerque kostar bussen ingenting – men att handla öl utan skor är en dålig idé. Med nyinköpta foppatofflor på fötterna slutade dagen ändå vid strandkanten, med musslor, Bourgogne och en familjehistoria som gör att man vill komma tillbaka. När barfota blev för mycket i Dunkerque Det var ingen slump att vi inte …
Viggos resdagbok i Dunkerque
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på en bilsemester i Frankrike. Nu i Dunkerque där historien känns i sandkornen och där dagens drama mest handlar om vem som får sista platsen vid strandbaren. En stad skriven i krigets historia Nu är vi i Dunkerque. Ännu en helig plats för möpar – alltså militärt överintresserade …
Kryssningsfartyg blev sjukstuga på öppet hav
Lyxig buffé, salt havsbris och magknip i världsklass. För över hundra passagerare på ett kryssningsfartyg förvandlades drömresan snabbt till en kamp om närmaste toalett. Kryssningsdrömmen som kapsejsade i toalettköer Det skulle vara en vecka av solnedgångar, drinkar med paraply och havsbris i håret. I stället blev 134 passagerare på kryssningsfartyget Navigator of the Seas magsjuka …
Slutladdat ombord – flygbolag inför stenhårda batteriregler
Från 1 oktober får passagerare på ett av världens största flygbolag vinka adjö till laddning i luften. Powerbanks ska vara avstängda, ligga under sätet och får inte ens användas för att ge mobilen en sista energikick – allt i säkerhetens namn efter flera bränder ombord världen över. Branddramat som fick flygbolagen att vakna I januari …
Med sina 8 848 meter är Mount Everest inte bara världens högsta berg, utan också världens dyraste kölapp. Förra året betalade 421 äventyrare närmare 70 000 kronor för att få stå på led mot toppen – några av dem kom aldrig hem.
Nu höjer Nepal avgiften till 96 000 kronor. Samtidigt öppnas 97 andra berg helt kostnadsfritt för alla som vill prova lyckan.
Från miljardindustri till friåkning
Enligt BBC drog Nepal in nästan 30 miljoner kronor bara på Everest-avgifter under 2024. Men trycket på berget har blivit ohållbart – både för naturen, lokalbefolkningen och klättrarna som trängs på isiga bergsryggar.
Lösningen? Flytta strömmen av turister till mindre kända toppar i avlägsna Karnali och Sudurpaschim. Här finns inga souvenirshoppar, inga hotell och i många fall inga tidigare bestigningar. Bara karga, vackra och delvis livsfarliga berg som väntar på sin första Instagram-tagg.
Läs även: Besteg Mount Everest på rekordtid: “Bergen är min lekplats”
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Api i stället för Everest
Det högsta av de fria bergen, Api, mäter 7 132 meter. Tvåa på listan är Saipal. Låter det enklare än Everest? Knappast. Här finns inga Sherpa-caféer längs leden. Allt måste bäras in, och vägen dit är så lång att du hinner se alla säsonger av ”Expedition Robinson” i verkligheten.
– Det är ett starkt initiativ, säger Lars Gundersen från Kipling Travel, som besökt Nepal närmare 90 gånger. – På de nya bergen får man en mycket mer autentisk upplevelse. Men de ligger så svårtillgängligt att jag inte tror att det blir någon massinvasion.
Magin med världens högsta berg
Förra året fick Everest 421 klättrartillstånd. De 97 gratisbergen lockade på samma tid… 68 personer. Det säger något om vilken dragningskraft världens högsta topp har, oavsett pris.
– Mount Everest har blivit en pervers verksamhet med för många människor. Avgiftshöjningen gör ingen skillnad, förutom att Nepal tjänar mer, säger Gundersen.
Kanske är det ändå så att magin sitter i namnet. ”Världens högsta” slår alltid ”Världens 37:e högsta”, även om du får den senare helt utan faktura.
Perfect Weekend Guide till Mount Everest
- Everest-priset: Höjs från cirka 70 000 till 96 000 kronor.
- Gratisbergen: 97 stycken, högsta är Api (7 132 m).
- Läge: Provinserna Karnali och Sudurpaschim, Nepal.
- Tips: Packa tält, mat, satellittelefon och tålamod. Inga hotell väntar på dig.
- Fun fact: Vissa av bergen är ännu obestigna – du kan alltså bli först.
Läs även: 31 gånger till världens tak – möt Sherpan som aldrig slutar klättra
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
Lovar betala inom 14 dagar efter inställt flyg
Fler onlineresebyråer lovar nu att betala tillbaka inom 14 dagar efter inställda flyg. Beskedet kommer efter påtryckningar från EU. Efter en ”dialog” mellan EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter, med svenska Konsumentverket i spetsen, har nu flera onlineresebyråer lovat att återbetala inom 14 dagar efter inställda flygningar. Expedia och Lastminute.com har också åtagit sig att informera sina …
Snart så simmar marknaden i billig olja
Behovet av olja ökar i maklig takt men produktionen rusar på när Opec drar i spakarna. Överskottet nästa år kan slå rekord. Under nästa år kan överproduktionen av olja slå nya rekord, det slår Internationella energirådet (IEA) fast i en ny rapport. Oljelagren kommer att fyllas på med en takt om 2,96 miljoner fat per …
Investerarens råd: "Köp guld och glöm bort det"
Guld är inte hotat. Det säger Nordic Gold Trades vd Michel Rufli och ger rådet att köpa guldet och sedan gömma och glömma det. Alternativa råvaror, fler fyndigheter, dollarns utveckling, nya material och rymdens ofantliga möjligheter. Allt ingredienser i den soppa som landade i frågan ”Kan guld bli värdelöst?” Vi bad Michel Rufli, vd för …
Är din vila egentligen verklighetsflykt? Så vet du
Det är skillnad på att ta hand om sig själv och att fly från verkligheten. Men ibland kan det vara svårt att veta vilket av dem du egentligen ägnar dig åt. Enligt psykoterapeuten och författaren Stephanie Sarkis handlar självomsorg om att regelbundet göra saker som får dig att slappna av och ladda om. Det kan …
Kaffesmäll för amerikaner – tullarna kan pressa upp priserna
Amerikanska konsumenter lever redan med tullar. Nu varnar experter för att de nya höjningarna kan slå till med fördröjd kraft. För många amerikaner är matkassen redan en tung post i budgeten. Hittills har prisökningarna främst drivits av andra faktorer, men kommande månader kan tullarna börja märkas vid köksbordet. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …