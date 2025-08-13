Dagensps.se
Nepal höjer priset på Everest – bjuder på 97 andra berg

Mount Everest i Nepal
Köerna på Everest kan vara lika livsfarliga som klättringen själv. (AP FotoJenjen Lama)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Mount Everest blir ännu mer av en lyxklubb för bergsentusiaster när Nepal höjer priset till nästan 100 000 kronor. Samtidigt öppnar regeringen 97 andra toppar – helt utan kostnad – för den som vågar sig bortom världens mest kända kö.

Med sina 8 848 meter är Mount Everest inte bara världens högsta berg, utan också världens dyraste kölapp. Förra året betalade 421 äventyrare närmare 70 000 kronor för att få stå på led mot toppen – några av dem kom aldrig hem.

Nu höjer Nepal avgiften till 96 000 kronor. Samtidigt öppnas 97 andra berg helt kostnadsfritt för alla som vill prova lyckan.

Från miljardindustri till friåkning

Enligt BBC drog Nepal in nästan 30 miljoner kronor bara på Everest-avgifter under 2024. Men trycket på berget har blivit ohållbart – både för naturen, lokalbefolkningen och klättrarna som trängs på isiga bergsryggar.

Lösningen? Flytta strömmen av turister till mindre kända toppar i avlägsna Karnali och Sudurpaschim. Här finns inga souvenirshoppar, inga hotell och i många fall inga tidigare bestigningar. Bara karga, vackra och delvis livsfarliga berg som väntar på sin första Instagram-tagg.

Mount Everest har problem med mänsklig avföring
Bergsklättring i Nepal är inget för den som gillar bekvämligheter. (Foto: Unsplash)
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Api i stället för Everest

Det högsta av de fria bergen, Api, mäter 7 132 meter. Tvåa på listan är Saipal. Låter det enklare än Everest? Knappast. Här finns inga Sherpa-caféer längs leden. Allt måste bäras in, och vägen dit är så lång att du hinner se alla säsonger av ”Expedition Robinson” i verkligheten.

– Det är ett starkt initiativ, säger Lars Gundersen från Kipling Travel, som besökt Nepal närmare 90 gånger. – På de nya bergen får man en mycket mer autentisk upplevelse. Men de ligger så svårtillgängligt att jag inte tror att det blir någon massinvasion.

Magin med världens högsta berg

Förra året fick Everest 421 klättrartillstånd. De 97 gratisbergen lockade på samma tid… 68 personer. Det säger något om vilken dragningskraft världens högsta topp har, oavsett pris.

– Mount Everest har blivit en pervers verksamhet med för många människor. Avgiftshöjningen gör ingen skillnad, förutom att Nepal tjänar mer, säger Gundersen.

Kanske är det ändå så att magin sitter i namnet. ”Världens högsta” slår alltid ”Världens 37:e högsta”, även om du får den senare helt utan faktura.

Everest
Mount Everest-veteranen Kami Rita fotograferad efter att ha bestigit världens högsta berg förra året. (Foto: Niranjan Shrestha/AP)

Perfect Weekend Guide till Mount Everest

  • Everest-priset: Höjs från cirka 70 000 till 96 000 kronor.
  • Gratisbergen: 97 stycken, högsta är Api (7 132 m).
  • Läge: Provinserna Karnali och Sudurpaschim, Nepal.
  • Tips: Packa tält, mat, satellittelefon och tålamod. Inga hotell väntar på dig.
  • Fun fact: Vissa av bergen är ännu obestigna – du kan alltså bli först.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

