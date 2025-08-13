Nepal höjer priset på Everest – bjuder på 97 andra berg

Med sina 8 848 meter är Mount Everest inte bara världens högsta berg, utan också världens dyraste kölapp. Förra året betalade 421 äventyrare närmare 70 000 kronor för att få stå på led mot toppen – några av dem kom aldrig hem.

Nu höjer Nepal avgiften till 96 000 kronor. Samtidigt öppnas 97 andra berg helt kostnadsfritt för alla som vill prova lyckan.

Från miljardindustri till friåkning

Enligt BBC drog Nepal in nästan 30 miljoner kronor bara på Everest-avgifter under 2024. Men trycket på berget har blivit ohållbart – både för naturen, lokalbefolkningen och klättrarna som trängs på isiga bergsryggar.

Lösningen? Flytta strömmen av turister till mindre kända toppar i avlägsna Karnali och Sudurpaschim. Här finns inga souvenirshoppar, inga hotell och i många fall inga tidigare bestigningar. Bara karga, vackra och delvis livsfarliga berg som väntar på sin första Instagram-tagg.

