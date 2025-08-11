Här är världens 20 bästa städer – puh, Stockholm är med

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

19. Marrakech – Marocko

När Sverige blir grått och blött, tänk poolkant och marmorpalats i Marrakech. Drick myntate, bada i en riad och glöm inte solkrämen – ljuset här är vackert men skoningslöst.

18. Sevilla – Spanien

Varmt som i en ugn på sommaren. Resten av året är det flamenco, tapas och storslagna palats som gäller.

17. Las Vegas – en av världens bästa städer

Här gäller “go big or go home”. Superstjärnor på scen, gondoltur i plast-Venedig, Michelinmiddag och spelbord på samma kväll.

En av Mallorcas välbesökta stränder. (Bild: TT)

16. Palma – Spanien

Mallorcas huvudstad är som gjort för långluncher, smala gränder och människor som har tid att prata om vädret i 40 minuter.

Balat är Istanbuls färgstarkaste labyrint – hus i pastell, tvättlinor och ett ständigt sorl av liv. (Foto: Balat)

15. Istanbul – Turkiet

15 miljoner invånare, två kontinenter och en mat- och hotellscen som exploderat efter pandemin. Historien sitter i väggarna, men nutiden smakar bättre.

14. Chicago – USA

Åttio museer, fantastiska restauranger och vindar som blåser dig rakt in i närmaste bar.

13. Kapstaden – Sydafrika

Stränder med pingviner, vingårdar i världsklass och takbarer med utsikt över både berg och hav.

Kärlekens stad är även shoppingens huvudstad.. (Foto: Remy de la Mauviniere/AP-TT)

12. Paris – Frankrike

Evig och evigt ny. Croissanter till frukost, mode till lunch och vin till middag.

11. Madrid – Spanien

Barcelona får ofta rampljuset, men Madrid är större, vackrare och bättre på tapas.

10. Budapest – Ungern

Här badar man i termalvatten mellan arkitekturpromenaderna. Ta med baddräkt och bekväma skor.

9. Milano – Italien

Mode, mat och mer mode. Hoppa inte direkt till Comosjön – stanna två dagar och upptäck Milanos hemligheter.

Historien i Berlin är tung – men ölen är lätt. (Foto: Unsplash)

8. Berlin – Tyskland

Party, konst, historia och hotell som är värda resan i sig. Här är inget lagom.

7. Wien – Österrike

Mozart, sachertårta och Schnitzel större än din tallrik.

6. Tokyo – Japan

Neon, tempel och mat som förändrar din syn på sushi.

Stockholm, Europas huvudstad med renast luft, enligt en ny kartläggning från Europeiska miljöbyrån. (Foto: Anders Wiklund/TT)

5. Stockholm – Sverige

Vattnet, stilen, fikan och sommarnätter som aldrig tar slut. Vi säger inte att det är bäst i världen – men nästan.

4. Hongkong – Kina

En flygplats i världsklass och en stad som är ännu bättre.

3. Singapore, en av världens bästa städer

Billig Michelinmat, futuristiska ljusshower och luftfuktighet som gratis ansiktsmask.

2. Valencia – Spanien

Strand, stad, kultur och mindre trängsel än Barcelona.

Operahuset ser faktiskt ännu bättre ut i verkligheten.

1. Sydney – Australien

Vinnaren 2024. Stränder, surf, skaldjur och ett liv utomhus året runt.

London lyser med sin frånvaro – kanske var köerna till puben för långa i år. (Foto: Canva)

Tre tips för att göra listan till din:

Kombinera flera städer på samma resa – tåget funkar utmärkt i Europa. Res utanför högsäsong för färre köer och lägre priser. Spara Sydney till vintern – din kropp kommer tacka dig.

