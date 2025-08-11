Dagensps.se
Weekend
Resor

Här är världens 20 bästa städer – puh, Stockholm är med

Singapore resor hälsa
Ljusshowerna i Singapore (nummer 3) som får dig att glömma tid och rum. Foto: Canva
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Vad gör en stad till världens bästa städer? Är det maten, shoppingen, stränderna eller känslan av att bara vilja stanna lite längre? Här är listan som tar dig från tapas i Valencia till pingviner i Kapstaden – med ett välförtjänt stopp i Stockholm.”

Källa är Condé Nast. Läsarna har röstat fram sina favoritstäder – och listan är en blandning av kultur, shopping, mat, fest och stränder med pingviner.

New York Times har utsett stadens 100 bästa restauranger
Utsikt över Manhattan – lika bra från Brooklyn som från Empire State Building. (Foto: Canva)

20. New York – USA

Staden som aldrig sover, men som gärna tar en brunch. Alltid nya hotell, alltid nya restauranger, alltid något du missar. Perfekt för dig som gillar att åka hem med känslan av att du måste tillbaka.

19. Marrakech – Marocko

När Sverige blir grått och blött, tänk poolkant och marmorpalats i Marrakech. Drick myntate, bada i en riad och glöm inte solkrämen – ljuset här är vackert men skoningslöst.

18. Sevilla – Spanien

Varmt som i en ugn på sommaren. Resten av året är det flamenco, tapas och storslagna palats som gäller.

17. Las Vegas – en av världens bästa städer

Här gäller “go big or go home”. Superstjärnor på scen, gondoltur i plast-Venedig, Michelinmiddag och spelbord på samma kväll.

resmålen
En av Mallorcas välbesökta stränder. (Bild: TT)

16. Palma – Spanien

Mallorcas huvudstad är som gjort för långluncher, smala gränder och människor som har tid att prata om vädret i 40 minuter.

Balat är Istanbuls färgstarkaste labyrint – hus i pastell, tvättlinor och ett ständigt sorl av liv. (Foto: Balat)

15. Istanbul – Turkiet

15 miljoner invånare, två kontinenter och en mat- och hotellscen som exploderat efter pandemin. Historien sitter i väggarna, men nutiden smakar bättre.

14. Chicago – USA

Åttio museer, fantastiska restauranger och vindar som blåser dig rakt in i närmaste bar.

13. Kapstaden – Sydafrika

Stränder med pingviner, vingårdar i världsklass och takbarer med utsikt över både berg och hav.

Läs även: Glöm Gotland – Lettland är billigare, vackrare och häftigare

Frankrike stänger ner när extremvärmen sprider sig
Kärlekens stad är även shoppingens huvudstad.. (Foto: Remy de la Mauviniere/AP-TT)

12. Paris – Frankrike

Evig och evigt ny. Croissanter till frukost, mode till lunch och vin till middag.

11. Madrid – Spanien

Barcelona får ofta rampljuset, men Madrid är större, vackrare och bättre på tapas.

10. Budapest – Ungern

Här badar man i termalvatten mellan arkitekturpromenaderna. Ta med baddräkt och bekväma skor.

9. Milano – Italien

Mode, mat och mer mode. Hoppa inte direkt till Comosjön – stanna två dagar och upptäck Milanos hemligheter.

Läs även: Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi

Berlin lockar med sin kreativa atmosfär
Historien i Berlin är tung – men ölen är lätt. (Foto: Unsplash)

8. Berlin – Tyskland

Party, konst, historia och hotell som är värda resan i sig. Här är inget lagom.

7. Wien – Österrike

Mozart, sachertårta och Schnitzel större än din tallrik.

6. Tokyo – Japan

Neon, tempel och mat som förändrar din syn på sushi.

Läs även: Flygjätte glömde två blinda passagerare kvar på marken

Stockholm – Europas huvudstad med renast luft, enligt en ny kartläggning från Europeiska miljöbyrån.
Stockholm, Europas huvudstad med renast luft, enligt en ny kartläggning från Europeiska miljöbyrån. (Foto: Anders Wiklund/TT)

5. Stockholm – Sverige

Vattnet, stilen, fikan och sommarnätter som aldrig tar slut. Vi säger inte att det är bäst i världen – men nästan.

4. Hongkong – Kina

En flygplats i världsklass och en stad som är ännu bättre.

3. Singapore, en av världens bästa städer

Billig Michelinmat, futuristiska ljusshower och luftfuktighet som gratis ansiktsmask.

2. Valencia – Spanien

Strand, stad, kultur och mindre trängsel än Barcelona.

Operahuset ser faktiskt ännu bättre ut i verkligheten.

1. Sydney – Australien

Vinnaren 2024. Stränder, surf, skaldjur och ett liv utomhus året runt.

London lyser med sin frånvaro – kanske var köerna till puben för långa i år. (Foto: Canva)

Tre tips för att göra listan till din:

  1. Kombinera flera städer på samma resa – tåget funkar utmärkt i Europa.
  2. Res utanför högsäsong för färre köer och lägre priser.
  3. Spara Sydney till vintern – din kropp kommer tacka dig.
ListaNew YorkresorSingapore
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

