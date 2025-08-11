Vad gör en stad till världens bästa städer? Är det maten, shoppingen, stränderna eller känslan av att bara vilja stanna lite längre? Här är listan som tar dig från tapas i Valencia till pingviner i Kapstaden – med ett välförtjänt stopp i Stockholm.”
Här är världens 20 bästa städer – puh, Stockholm är med
Världens flygkåta nationer – och vart alla ska enligt IATA
Amerikanerna leder. Kineserna jagar. Britterna flyr till solen. Det är kontentan av en rapport från IATA för 2024 – flygbolagens egen mästerskapstabell. Full av siffror, men roligare än att försöka tyda en SAS-voucher. USA toppar – med råge USA landar på förstaplatsen med 876 miljoner passagerare 2024. Det är nästan fyra gånger fler än Indien …
Viggos resdagbok: Tidvattenschock i piraternas stad
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Saint-Malo bjuder på 12 meters magi, granitstarka stadsmurar och en historia fylld av välklädda pirater. Vi kom för musslorna, men fick plastglasvin, poddar och en lektion i att ta tidvattnet på allvar. Strandliv med 12 meters magi Igår var det strandliv igen. Att ligga …
Flygjätte glömde två blinda passagerare kvar på marken
Två blinda passagerare glömdes kvar på flygplatsen sedan deras flygplan hade fått ny avgångsinformation som kvinnorna inte hade kunnat läsa. Nu vill resenärerna se en skärpning hos flygbolagen som bör ta bättre hänsyn till blinda. De båda kvinnliga vännerna Camille Tate och Sherri Brun hade bokat ett flyg från New Orleans till Orlando med den …
Nya flygregler kan skapa kaos: Kanske får vinflaskan följa med?
Perfect Weekend-redaktionen rapporterar: Snart kan du ta med två liter vätska i handbagaget – eller inte. EU:s nya röntgensystem skapar förvirring på Europas flygplatser. En liter hit eller dit… nya flygregler Hur mycket vätska får man egentligen ta med sig genom säkerhetskontrollen? Svaret är: det beror på vilken flygplats du reser från, vilken terminal du …
Viggos resdagbok: Från D-Day till crème brûlée i Bretagne
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från världens största militära landstigning till världens bästa dessert – allt på mindre än 24 timmar. Julafton för alla möpar Den 6 juni 1944 genomfördes världshistoriens största amfibieoperation. Över 156 000 allierade soldater – från USA, Storbritannien, Kanada och flera andra länder – …
Källa är Condé Nast. Läsarna har röstat fram sina favoritstäder – och listan är en blandning av kultur, shopping, mat, fest och stränder med pingviner.
20. New York – USA
Staden som aldrig sover, men som gärna tar en brunch. Alltid nya hotell, alltid nya restauranger, alltid något du missar. Perfekt för dig som gillar att åka hem med känslan av att du måste tillbaka.
19. Marrakech – Marocko
När Sverige blir grått och blött, tänk poolkant och marmorpalats i Marrakech. Drick myntate, bada i en riad och glöm inte solkrämen – ljuset här är vackert men skoningslöst.
18. Sevilla – Spanien
Varmt som i en ugn på sommaren. Resten av året är det flamenco, tapas och storslagna palats som gäller.
17. Las Vegas – en av världens bästa städer
Här gäller “go big or go home”. Superstjärnor på scen, gondoltur i plast-Venedig, Michelinmiddag och spelbord på samma kväll.
16. Palma – Spanien
Mallorcas huvudstad är som gjort för långluncher, smala gränder och människor som har tid att prata om vädret i 40 minuter.
15. Istanbul – Turkiet
15 miljoner invånare, två kontinenter och en mat- och hotellscen som exploderat efter pandemin. Historien sitter i väggarna, men nutiden smakar bättre.
14. Chicago – USA
Åttio museer, fantastiska restauranger och vindar som blåser dig rakt in i närmaste bar.
13. Kapstaden – Sydafrika
Stränder med pingviner, vingårdar i världsklass och takbarer med utsikt över både berg och hav.
12. Paris – Frankrike
Evig och evigt ny. Croissanter till frukost, mode till lunch och vin till middag.
11. Madrid – Spanien
Barcelona får ofta rampljuset, men Madrid är större, vackrare och bättre på tapas.
10. Budapest – Ungern
Här badar man i termalvatten mellan arkitekturpromenaderna. Ta med baddräkt och bekväma skor.
9. Milano – Italien
Mode, mat och mer mode. Hoppa inte direkt till Comosjön – stanna två dagar och upptäck Milanos hemligheter.
8. Berlin – Tyskland
Party, konst, historia och hotell som är värda resan i sig. Här är inget lagom.
7. Wien – Österrike
Mozart, sachertårta och Schnitzel större än din tallrik.
6. Tokyo – Japan
Neon, tempel och mat som förändrar din syn på sushi.
5. Stockholm – Sverige
Vattnet, stilen, fikan och sommarnätter som aldrig tar slut. Vi säger inte att det är bäst i världen – men nästan.
4. Hongkong – Kina
En flygplats i världsklass och en stad som är ännu bättre.
3. Singapore, en av världens bästa städer
Billig Michelinmat, futuristiska ljusshower och luftfuktighet som gratis ansiktsmask.
2. Valencia – Spanien
Strand, stad, kultur och mindre trängsel än Barcelona.
1. Sydney – Australien
Vinnaren 2024. Stränder, surf, skaldjur och ett liv utomhus året runt.
Tre tips för att göra listan till din:
- Kombinera flera städer på samma resa – tåget funkar utmärkt i Europa.
- Res utanför högsäsong för färre köer och lägre priser.
- Spara Sydney till vintern – din kropp kommer tacka dig.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
