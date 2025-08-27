Det äldsta planet i SAS långdistansflotta har på kort tid drabbats av två allvarliga tekniska incidenter. Samtidigt är det just denna maskin som bolaget ofta sätter in på linjen Stockholm–Newark.
SAS äldsta långdistansplan i blåsväder – två fel på fyra veckor
Två incidenter på kort tid
Den 27 juli var LN-RKM på väg från Newark till Köpenhamn som SK910. Efter flera timmars flygning över Atlanten fick planet problem med generatorerna och besättningen beslutade att göra en säkerhetslandning i Edinburgh. Enligt sajten AvHerald hade en generator slagits ut redan före avgång och ytterligare en under flygningen.
”Två liknande problem på samma flygplan inom loppet av en månad är ovanligt och gör att det här planet kommer att granskas extra noga av teknikerna”, säger flygexperten Jan Ohlsson till Perfect Weekend.
Den 21 augusti inträffade nästa händelse. Då var samma plan i trafik som SK904 från Newark till Stockholm. Strax efter start, på cirka 6 000 fots höjd, rapporterades problem med elsystemen. Flyget vände tillbaka och landade utan dramatik på Newark. Enligt uppgifter stod planet kvar i nästan 19 timmar innan det kunde tas i drift igen.
Den vanligaste New York-maskinen
LN-RKM är av någon anledning ofta den maskin SAS sätter in på sträckan Stockholm–Newark, en av bolagets mest trafikerade långlinjer. Det innebär att många svenska USA-resenärer de senaste åren sannolikt har flugit just med denna veteran.
SAS håller låg profil
SAS har hittills inte gått ut med någon kommentar om de två händelserna. Bolaget har heller inte publicerat någon information på sin pressida.
”När SAS inte kommenterar öppnar man för spekulationer. I de flesta fall handlar det om enskilda tekniska fel som går att åtgärda, men tystnaden kan skapa oro hos resenärer”, menar Jan Ohlsson.
Normal livslängd men extra ögon på äldre plan
Att ett flygplan används i mer än 20 år är inget ovanligt inom kommersiell trafik, men när tekniska problem inträffar tätt inpå varandra riktas ofta extra uppmärksamhet mot just den maskinen.
”Ett flygplan som är 23 år kan fortfarande flyga säkert, men det kräver mer underhåll och större beredskap för att snabbt åtgärda fel”, säger Jan Ohlsson.
Resenärernas verklighet
För passagerarna innebar båda incidenterna förseningar, men säkerheten äventyrades inte. Flygplanet landade säkert vid båda tillfällena och inga personskador rapporterades.
Perfect Weekend Guide: SAS A330 LN-RKM
- Registrering: LN-RKM
- Leveransår: 2002
- Ålder: Nästan 23 år
- Incidenter 2025:
- 27 juli – generatorproblem, omdirigerat till Edinburgh.
- 21 augusti – elektriskt fel, återvände till Newark.
- Vanligaste linjen: Flygs ofta på sträckan Stockholm–Newark.
- Flottan i övrigt: SAS har åtta A330, varav de flesta är levererade 2015–2019.
Källor: AvHerald, Airportia, Check-in.dk
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
