SAS äldsta långdistansplan i blåsväder – två fel på fyra veckor

Två incidenter på kort tid

Den 27 juli var LN-RKM på väg från Newark till Köpenhamn som SK910. Efter flera timmars flygning över Atlanten fick planet problem med generatorerna och besättningen beslutade att göra en säkerhetslandning i Edinburgh. Enligt sajten AvHerald hade en generator slagits ut redan före avgång och ytterligare en under flygningen.

”Två liknande problem på samma flygplan inom loppet av en månad är ovanligt och gör att det här planet kommer att granskas extra noga av teknikerna”, säger flygexperten Jan Ohlsson till Perfect Weekend.

Den 21 augusti inträffade nästa händelse. Då var samma plan i trafik som SK904 från Newark till Stockholm. Strax efter start, på cirka 6 000 fots höjd, rapporterades problem med elsystemen. Flyget vände tillbaka och landade utan dramatik på Newark. Enligt uppgifter stod planet kvar i nästan 19 timmar innan det kunde tas i drift igen.

