Så slipper du börja semesterresan med irritation

Mobilsurf kan bli semesterkassan största fiende

Inom EU fungerar svenska mobilabonnemang oftast som hemma. Utanför EU är det en helt annan historia.

En stunds scrollande på stranden i Turkiet eller Thailand kan i värsta fall kosta mer än hotellfrukosten.

Allt fler resenärer använder därför eSIM-lösningar som aktiveras innan avresa. Då fungerar mobilen direkt när planet landar och man slipper jaga wifi för att hitta hotellet eller beställa en taxi.

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De små prylarna gör störst skillnad

Resevärlden älskar dyra resväskor och avancerade prylar. Men ofta är det de enklaste sakerna som gör jobbet.

En tunn sjal kan fungera som kudde, filt, solskydd, nackstöd eller extra plagg när flygplansluften förvandlar kabinen till ett kylrum.

Erfarna resenärer vet att komfort sällan handlar om teknik. Den handlar om att slippa frysa.

Förr visste man ungefär vad som ingick i en





flygbiljett. Den tiden är förbi. (Foto: Canva)

Gamla regler gäller inte längre

Här kommer den kanske vanligaste semesterfällan enligt resebyrån Ticket.

Många utgår från att reglerna är desamma som förra gången de reste. Det är de inte alltid.

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Storbritannien kräver numera elektroniskt inresetillstånd, ETA, för svenska medborgare. Thailand har också infört digital registrering för inkommande resenärer.

Reser du till ett land du besökte för bara ett par år sedan är det därför värt att lägga några minuter på att kontrollera aktuella inreseregler.

Lämna lite luft i väskan

Nästan ingen kommer hem med mindre packning än man reste med.

Ändå fyller många resväskan till sista centimetern redan på utresan.

En flaska olivolja från Italien, några presenter från Spanien eller ett spontanköp på flygplatsen senare är problemet ett faktum.

Lite tomrum i väskan är ofta billigare än överviktsavgifter.

Bagagereglerna är flygets nya minfält

Förr visste man ungefär vad som ingick i en flygbiljett. Den tiden är förbi.

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I dag skiljer sig reglerna kraftigt mellan flygbolag och biljettyper. Hos vissa bolag ingår bara en liten väska under sätet. Hos andra kostar både kabinväska och incheckat bagage extra.

Särskilt lågprisbolagen har gjort bagaget till en egen affärsmodell.

Kontrollera därför reglerna innan du åker till flygplatsen. Det är betydligt billigare att köpa till bagage hemma vid köksbordet än vid gaten fem minuter före boarding.

Ett bra tips: Kontrollera inreseregler och eventuella digitala tillstånd före avresa. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Perfect Weekend Guide

• Packa mediciner, laddare och ett ombyte i handbagaget.

• Kontrollera inreseregler och eventuella digitala tillstånd före avresa.

• Lämna alltid lite plats i resväskan för hemresan.

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