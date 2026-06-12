Semesterresan handlar om sol, bad och lediga dagar. Men förvånansvärt många resor börjar med stress, extraavgifter och problem som hade kunnat undvikas med fem minuters planering.
Så slipper du börja semesterresan med irritation
En reseaktör har listat de vanligaste misstagen svenska resenärer gör inför sommarens utlandsresor. Flera av dem känns nästan pinsamt självklara – men återkommer år efter år.
Packa som om flygbolaget kommer att tappa bort väskan
Ingen vill tro att bagaget försvinner. Ändå händer det varje sommar.
Därför är det klokt att lägga badkläder, ett ombyte, mediciner, laddare och andra nödvändigheter i handbagaget. Om resväskan tar en omväg via Frankfurt eller Amsterdam kan semestern ändå börja som planerat.
Den som har stått på Mallorca i shorts och vintertröja vet exakt varför.
Dyrare väskor i luften – så slipper du betala i onödan
Det är inte bara flygbiljetterna som rör på sig uppåt. Nu följer väskor och bagageavgifterna med. Bakgrunden är bekant: högre bränslepriser i spåren av
Mobilsurf kan bli semesterkassan största fiende
Inom EU fungerar svenska mobilabonnemang oftast som hemma. Utanför EU är det en helt annan historia.
En stunds scrollande på stranden i Turkiet eller Thailand kan i värsta fall kosta mer än hotellfrukosten.
Allt fler resenärer använder därför eSIM-lösningar som aktiveras innan avresa. Då fungerar mobilen direkt när planet landar och man slipper jaga wifi för att hitta hotellet eller beställa en taxi.
SAS i bagagebotten – din väska har tydligen egna resplaner
Det finns två sorters flygresenärer. De som reser lätt. Och de som står vid bagagebandet i en stämning som påminner om ett haveri i äktenskapet. En ny
De små prylarna gör störst skillnad
Resevärlden älskar dyra resväskor och avancerade prylar. Men ofta är det de enklaste sakerna som gör jobbet.
En tunn sjal kan fungera som kudde, filt, solskydd, nackstöd eller extra plagg när flygplansluften förvandlar kabinen till ett kylrum.
Erfarna resenärer vet att komfort sällan handlar om teknik. Den handlar om att slippa frysa.
Gamla regler gäller inte längre
Här kommer den kanske vanligaste semesterfällan enligt resebyrån Ticket.
Många utgår från att reglerna är desamma som förra gången de reste. Det är de inte alltid.
Storbritannien kräver numera elektroniskt inresetillstånd, ETA, för svenska medborgare. Thailand har också infört digital registrering för inkommande resenärer.
Reser du till ett land du besökte för bara ett par år sedan är det därför värt att lägga några minuter på att kontrollera aktuella inreseregler.
Lämna lite luft i väskan
Nästan ingen kommer hem med mindre packning än man reste med.
Ändå fyller många resväskan till sista centimetern redan på utresan.
En flaska olivolja från Italien, några presenter från Spanien eller ett spontanköp på flygplatsen senare är problemet ett faktum.
Lite tomrum i väskan är ofta billigare än överviktsavgifter.
Bagagereglerna är flygets nya minfält
Förr visste man ungefär vad som ingick i en flygbiljett. Den tiden är förbi.
I dag skiljer sig reglerna kraftigt mellan flygbolag och biljettyper. Hos vissa bolag ingår bara en liten väska under sätet. Hos andra kostar både kabinväska och incheckat bagage extra.
Särskilt lågprisbolagen har gjort bagaget till en egen affärsmodell.
Kontrollera därför reglerna innan du åker till flygplatsen. Det är betydligt billigare att köpa till bagage hemma vid köksbordet än vid gaten fem minuter före boarding.
Perfect Weekend Guide
• Packa mediciner, laddare och ett ombyte i handbagaget.
• Kontrollera inreseregler och eventuella digitala tillstånd före avresa.
• Lämna alltid lite plats i resväskan för hemresan.
Därför vill flygbolagen låsa bagagehyllorna
Flygbolagen har fått nog. Inte av turbulens eller sena slot-tider, utan av passagerare som i skarpt läge beter sig som om kabinväskan vore ett barn. När