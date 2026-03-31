SAS i bagagebotten – din väska har tydligen egna resplaner

AirAdvisors index för 2025 bygger på ersättningsanspråk, resenärernas upplevelser, sökbeteenden och regulatoriska klagomål. Det är alltså inte bara känslan av att “de tappade bort min Rimowa i Rom” som mäts, utan faktiska datapunkter.

Alla andra får sina väskor. Du får en existentiell kris.

SAS backar, Norwegian och Finnair går åt andra hållet

SAS rankas som näst sämst bland de större europeiska flygbolagen och har dessutom tappat nio poäng jämfört med året före. Samtidigt ökar sökningar kopplade till bagageproblem och en större andel av Trustpilot-recensionerna nämner just bagagestrul. Kort sagt: folk är inte nöjda, och de skriver gärna av sig om saken.

I andra änden av skalan finns nordiska konkurrenter som Norwegian och Finnair. Norwegian rankas som det fjärde mest pålitliga flygbolaget i hela sammanställningen, medan Finnair tar andraplatsen i sin kategori. Icelandair toppar bland de större bolagen.

Läs även: Sekunder från katastrof – SAS-plan i dramatisk felstart

Det viktiga är inte bara att tappa bort väskan

AirAdvisor pekar också på något viktigt: det avgörande är inte bara hur ofta problem uppstår, utan hur snabbt och effektivt flygbolagen löser dem. Att din väska försvinner är illa. Att flygbolaget sedan beter sig som om även kundservice har försvunnit är värre.

Läs även: Glöm all inclusive – nu jagar unga resenärer minnen