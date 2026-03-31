SAS i bagagebotten – din väska har tydligen egna resplaner

SAS ställer in flyg i Norge. Arkivbild.
Flygresan gick smidigt men bagaget valde ett eget äventyr. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/TT

Det finns två sorters flygresenärer. De som reser lätt. Och de som står vid bagagebandet i en stämning som påminner om ett haveri i äktenskapet. En ny europeisk analys visar att SAS hör till de sämsta större flygbolagen i Europa när det gäller att hantera incheckat bagage. Endast Vueling placerar sig lägre.

Europa slarvar mer med väskorna

Rapporten visar att bagageproblem är betydligt vanligare vid resor i Europa än globalt. Under 2024 hanterades i snitt 6,3 felaktiga bagage per 1 000 passagerare i världen. I Europa var siffran 12,3. Det är nästan dubbelt så illa, vilket är imponerande på helt fel sätt.

AirAdvisors index för 2025 bygger på ersättningsanspråk, resenärernas upplevelser, sökbeteenden och regulatoriska klagomål. Det är alltså inte bara känslan av att “de tappade bort min Rimowa i Rom” som mäts, utan faktiska datapunkter.

SAS backar, Norwegian och Finnair går åt andra hållet

SAS rankas som näst sämst bland de större europeiska flygbolagen och har dessutom tappat nio poäng jämfört med året före. Samtidigt ökar sökningar kopplade till bagageproblem och en större andel av Trustpilot-recensionerna nämner just bagagestrul. Kort sagt: folk är inte nöjda, och de skriver gärna av sig om saken.

I andra änden av skalan finns nordiska konkurrenter som Norwegian och Finnair. Norwegian rankas som det fjärde mest pålitliga flygbolaget i hela sammanställningen, medan Finnair tar andraplatsen i sin kategori. Icelandair toppar bland de större bolagen.

Det viktiga är inte bara att tappa bort väskan

AirAdvisor pekar också på något viktigt: det avgörande är inte bara hur ofta problem uppstår, utan hur snabbt och effektivt flygbolagen löser dem. Att din väska försvinner är illa. Att flygbolaget sedan beter sig som om även kundservice har försvunnit är värre.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

