Inte bara sol och strand längre. Nu paketeras storstad, skidåkning och familjeäventyr tillsammans med lågprisflyg och ett berg av nya hotell. På TUI:s pressträff i Stockholm fick Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling en tydlig bild av reselusten just nu och hur den ska förädlas till nästa bokning.
Så här vill TUI få svenskarna att resa i vinter
Egypten klättrar, Thailand rusar
Kanarieöarna håller sin vinterkrona, men Egypten har tagit sig upp bland topp fem. Förklaringen är enkel: behagligt klimat och hög kvalitet i relation till prislappen. Thailand är tillbaka som superstjärna med stark totalökning, och inom landet sticker Krabi ut med extra fart. Vietnam går från låg bas till hett snackisland, beviset på att nyfikenheten överlever även i ett svenskt hushåll med hushållsbudget.
Cityweekends med bättre punch i plånboken
Barcelona, Lissabon och London är vinterns mest bokade städer. Samtidigt lyfter Budapest som prisvärd joker när flygbiljetterna blivit dyrare och vi ändå vill ut och käka, bada, bada igen och prata om det på jobbet på måndagen. Det är lätt att se mönstret: hellre två nätter kul än noll nätter hemma.
Res när andra jobbar
Färska svar från Sifo visar ett skifte mot november och december, medan sportlovsfebruari känns mindre het i planeringsstadiet. Det talar för dynamiska paket där du flyger tisdag, kommer hem lördag, slipper lördagsköerna och pressar helhetspriset. Oktober pekas ut som smart månad för Medelhavets sista bad innan pepparkaksdieten tar över.
Ryanair in i TUI:s flöde
TUI:s avtal med Ryanair har nu tekniskt landat i Norden. Efter en smyglansering i våras har runt tusen svenska kunder rest med paket där Ryanair sköter flyget, ofta med punktlighet som gör tågvärdar avundsjuka. Vitsen är fler direktlinjer och ofta hundralappar i skillnad på flygdelen, inte tusenlappar, samtidigt som allt sköts i TUI:s bokning. Du lägger till bagage per person, kan dela på väska i sällskapet och slipper logga in i en annan värld.
Bredden: 1 500 nya hotell nu, 5 000 till på väg
TUI fyller ut på kartan med 1 500 nya hotell, särskilt på spanska fastlandet: self-catering, boutique, golfklubbar och vingårdar. Ytterligare 5 000 ska kopplas på under året. Mycket går via bedbanks, men egna avtal ger ibland rum som inte finns på de stora bokningssajterna. Endast-hotell-produkten ligger redan kring fyrtio tusen boenden och växer.
Nya kustpärlor och kombinationer
Fokuserade kustområden gör come back: Salou söder om Barcelona med nöjespark och golf, Lloret de Mar norrut med fler butikhotell, Estoril och Cascais väster om Lissabon samt hela Attika-halvön runt Aten. Idén är att bo vid havet och dagpendla till storstaden. Dessutom finns nu kombinationsresor på Gran Canaria och Teneriffa där du delar vistelsen mellan två hotell inom samma ö och får transfer emellan. Välkommen till sand mellan tårna och kvittot från naturvinbaren samma resa.
Skidor med flexdagar och lågprisflyg
Skid är TUI:s minsta produkt, men nu smyger de in dynamisk paketering i Alperna. Fler avrese- och hemresedagar ger bättre pris och färre bilköer upp i dalgångarna. Ryanair blir ett verktyg för att kapa kostnad på kortare vistelser. Kanada nämns som framtida krydda. Japan får vänta. Fem dagar solig alpby slår en vecka i skidstugans parkeringskaos.
Analys: Ett helvete att driva ett litet flygbolag
Att starta och driva ett litet flygbolag i Europa 2025 är rena självmordet, skriver Realtids flygexpert Viggo Cavling. Konkursvågen sköljer över små aktörer som inte har råd med advokater eller dalande biljettförsäljning.
Family Expedition: upplevelsen först
Nyheten för familjer med äldre barn stavas Family Expedition. Välj äventyret först, hotellet sen. Surf på Lanzarote, vulkanvandring på Sicilien, annat kul i samma anda. Ett smart sätt att förvandla scrollandet i soffan till en faktisk bokning med minnen som håller längre än nästa algoritm.
Åhléns-dealen som smörjmedel
TUI krokar arm med Åhléns och öppnar en stående paketreserabatt för klubbens medlemmar vid bokning minst trettio dagar före avresa. Partnerskapsrabatter är redan en betydande del av inflödet, och här finns potential att locka nya resenärer som annars inte orkar igenom djungeln av mikrovillkor.
Perfect Weekend Guide: Vinterns bokningstendenser enligt TUI
• Kanarieöarna regerar.
• Egypten klättrar med stor bredd från tre stjärnor till all inclusive.
• Thailand stark totalökning, Krabi extra fart.
• Budapest lyfter rejält, Lissabon och London fortsätter öka.
• November och december planeras starkare än klassiska sportlovsfebruari.
• Ryanair integrerat i TUI:s flöde, paket med bagageval och TUI-support.
• 1 500 nya hotell live, 5 000 till på väg.
• Kustfokus: Salou, Lloret de Mar, Estoril/Cascais, Attika-halvön.
• Skidor med flexdagar och lågprisflyg.
• Family Expedition sätter upplevelsen först.
• Kombinationsresor nu även på Gran Canaria och Teneriffa.
Källa: Pressträff med TUI, Stockholm, 30 september 2025.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
