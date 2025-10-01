Dagensps.se
Weekend
Resor

Så här vill TUI få svenskarna att resa i vinter

Semester är den tid på året då man äntligen kan glömma lösenordet till jobbdatorn. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Inte bara sol och strand längre. Nu paketeras storstad, skidåkning och familjeäventyr tillsammans med lågprisflyg och ett berg av nya hotell. På TUI:s pressträff i Stockholm fick Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling en tydlig bild av reselusten just nu och hur den ska förädlas till nästa bokning.

Egypten klättrar, Thailand rusar

Kanarieöarna håller sin vinterkrona, men Egypten har tagit sig upp bland topp fem. Förklaringen är enkel: behagligt klimat och hög kvalitet i relation till prislappen. Thailand är tillbaka som superstjärna med stark totalökning, och inom landet sticker Krabi ut med extra fart. Vietnam går från låg bas till hett snackisland, beviset på att nyfikenheten överlever även i ett svenskt hushåll med hushållsbudget.

London i januari: shopping, pub och känslan av att allt är billigare än Arlanda-parkeringen. (Foto: Pressbild)
Cityweekends med bättre punch i plånboken

Barcelona, Lissabon och London är vinterns mest bokade städer. Samtidigt lyfter Budapest som prisvärd joker när flygbiljetterna blivit dyrare och vi ändå vill ut och käka, bada, bada igen och prata om det på jobbet på måndagen. Det är lätt att se mönstret: hellre två nätter kul än noll nätter hemma.

Res när andra jobbar

Färska svar från Sifo visar ett skifte mot november och december, medan sportlovsfebruari känns mindre het i planeringsstadiet. Det talar för dynamiska paket där du flyger tisdag, kommer hem lördag, slipper lördagsköerna och pressar helhetspriset. Oktober pekas ut som smart månad för Medelhavets sista bad innan pepparkaksdieten tar över.

Ryanair lyckas i alla fall flyga i tid. Det är ju toppen. (Foto: Getty Images)
Ryanair in i TUI:s flöde

TUI:s avtal med Ryanair har nu tekniskt landat i Norden. Efter en smyglansering i våras har runt tusen svenska kunder rest med paket där Ryanair sköter flyget, ofta med punktlighet som gör tågvärdar avundsjuka. Vitsen är fler direktlinjer och ofta hundralappar i skillnad på flygdelen, inte tusenlappar, samtidigt som allt sköts i TUI:s bokning. Du lägger till bagage per person, kan dela på väska i sällskapet och slipper logga in i en annan värld.

Bredden: 1 500 nya hotell nu, 5 000 till på väg

TUI fyller ut på kartan med 1 500 nya hotell, särskilt på spanska fastlandet: self-catering, boutique, golfklubbar och vingårdar. Ytterligare 5 000 ska kopplas på under året. Mycket går via bedbanks, men egna avtal ger ibland rum som inte finns på de stora bokningssajterna. Endast-hotell-produkten ligger redan kring fyrtio tusen boenden och växer.

Resor är en investering i minnen som varar länge.

Nya kustpärlor och kombinationer

Fokuserade kustområden gör come back: Salou söder om Barcelona med nöjespark och golf, Lloret de Mar norrut med fler butikhotell, Estoril och Cascais väster om Lissabon samt hela Attika-halvön runt Aten. Idén är att bo vid havet och dagpendla till storstaden. Dessutom finns nu kombinationsresor på Gran Canaria och Teneriffa där du delar vistelsen mellan två hotell inom samma ö och får transfer emellan. Välkommen till sand mellan tårna och kvittot från naturvinbaren samma resa.

Skidor med flexdagar och lågprisflyg

Skid är TUI:s minsta produkt, men nu smyger de in dynamisk paketering i Alperna. Fler avrese- och hemresedagar ger bättre pris och färre bilköer upp i dalgångarna. Ryanair blir ett verktyg för att kapa kostnad på kortare vistelser. Kanada nämns som framtida krydda. Japan får vänta. Fem dagar solig alpby slår en vecka i skidstugans parkeringskaos.

Att upptäcka nya platser ger nya perspektiv. Här är Krabi som ökar tack vare en känd tv-serie. (Foto: Pressbild)

Family Expedition: upplevelsen först

Nyheten för familjer med äldre barn stavas Family Expedition. Välj äventyret först, hotellet sen. Surf på Lanzarote, vulkanvandring på Sicilien, annat kul i samma anda. Ett smart sätt att förvandla scrollandet i soffan till en faktisk bokning med minnen som håller längre än nästa algoritm.

Åhléns-dealen som smörjmedel

TUI krokar arm med Åhléns och öppnar en stående paketreserabatt för klubbens medlemmar vid bokning minst trettio dagar före avresa. Partnerskapsrabatter är redan en betydande del av inflödet, och här finns potential att locka nya resenärer som annars inte orkar igenom djungeln av mikrovillkor.

Kulturupplevelser gör resan i Barcelona mer komplett.

Perfect Weekend Guide: Vinterns bokningstendenser enligt TUI

• Kanarieöarna regerar.
• Egypten klättrar med stor bredd från tre stjärnor till all inclusive.
• Thailand stark totalökning, Krabi extra fart.
• Budapest lyfter rejält, Lissabon och London fortsätter öka.
• November och december planeras starkare än klassiska sportlovsfebruari.
• Ryanair integrerat i TUI:s flöde, paket med bagageval och TUI-support.
• 1 500 nya hotell live, 5 000 till på väg.
• Kustfokus: Salou, Lloret de Mar, Estoril/Cascais, Attika-halvön.
• Skidor med flexdagar och lågprisflyg.
• Family Expedition sätter upplevelsen först.
• Kombinationsresor nu även på Gran Canaria och Teneriffa.

Källa: Pressträff med TUI, Stockholm, 30 september 2025.

Vill du läsa mer om nöjen och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend

Nya resetrenden: Sushi i Japan och pasta på Amalfikusten eller Skippa Tinder och bara häng i baren.

Därför kraschar Braathens Airbus-verksamhet

Sent på måndagskvällen kablades beskedet ut: Vi går i konkurs. Det var flygbolaget Braathens som gick ut med det nattsvarta beskedet.
Viggo Cavling
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

