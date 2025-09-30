Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Därför kraschar Braathens Airbus-verksamhet

Braathens
Braathens meddelar nu att en ansökan om konkurs har lämnats in för flygbolagets Airbus-verksamhet. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Sent på måndagskvällen kablades beskedet ut: Vi går i konkurs. Det var flygbolaget Braathens som gick ut med det nattsvarta beskedet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt Braathens är konkursansökan som nu är en realitet och har lämnats in till Stockholms tingsrätt en följd av flygbolagets likviditetsbrist.

Det är Braathens Airbus-verksamhet som är drabbad. Däremot fortsätter ATR72-600 flyga enligt plan, skriver företaget i pressutskicket.

ANNONS

Braathens ägare: Förstår chocken

”Den finansiering som vi har försökt att få på plats för en kontrollerad utfasning har tyvärr inte gått i mål och jag förstår att de som drabbas är ledsna, chockade och besvikna”, säger Bra-ägaren och styrelseordföranden Per G Braathen.

Runt 200 anställda berörs när samtliga flyg med flygbolagets Airbus nu ställs in med omedelbar verkan.

De bolag som är kopplade till konkursen är Braathens International Airways AB och Braathens Crew AB, framgår det.

Braathens International Airways etablerades 2022.

Åtgärderna har inte räckt

”Etableringen blev mer komplex än väntat och försenade flygplansleveranser samt högre etablerings- och driftkostnader resulterade i ekonomiska utmaningar. Under 2023 genomgick bolagsgruppen en rekonstruktion där situationen i Braathens International Airways AB var en starkt bidragande faktor. Sedan dess har efterfrågan från researrangörer fortsatt att minska och trots kostnadsbesparande åtgärder har det inte varit tillräckligt för att säkra fortsatt drift”, skriver företaget.

ANNONS

Läs mer om det: BRA ansöker om ny företagsrekonstruktion DagensPS

Per G Braathen igen:

”Det är med stort vemod som styrelsen i kväll har tvingats lämna in en konkursansökan för Airbus-verksamheten”.

Fokus nu, understryker han, är att försöka få lönsamhet i den kvarvarande verksamheten i flygbolaget.

Läs också: Flygbolaget: “Dyrt att vara fattig” DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AirbusAnställdaFlygbolagKonkursStockholms tingsrätt
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

 Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS