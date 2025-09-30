Därför kraschar Braathens Airbus-verksamhet

Enligt Braathens är konkursansökan som nu är en realitet och har lämnats in till Stockholms tingsrätt en följd av flygbolagets likviditetsbrist.

Det är Braathens Airbus-verksamhet som är drabbad. Däremot fortsätter ATR72-600 flyga enligt plan, skriver företaget i pressutskicket.

Braathens ägare: Förstår chocken

”Den finansiering som vi har försökt att få på plats för en kontrollerad utfasning har tyvärr inte gått i mål och jag förstår att de som drabbas är ledsna, chockade och besvikna”, säger Bra-ägaren och styrelseordföranden Per G Braathen.

Runt 200 anställda berörs när samtliga flyg med flygbolagets Airbus nu ställs in med omedelbar verkan.

De bolag som är kopplade till konkursen är Braathens International Airways AB och Braathens Crew AB, framgår det.

Braathens International Airways etablerades 2022.

Åtgärderna har inte räckt

”Etableringen blev mer komplex än väntat och försenade flygplansleveranser samt högre etablerings- och driftkostnader resulterade i ekonomiska utmaningar. Under 2023 genomgick bolagsgruppen en rekonstruktion där situationen i Braathens International Airways AB var en starkt bidragande faktor. Sedan dess har efterfrågan från researrangörer fortsatt att minska och trots kostnadsbesparande åtgärder har det inte varit tillräckligt för att säkra fortsatt drift”, skriver företaget.

Per G Braathen igen:

”Det är med stort vemod som styrelsen i kväll har tvingats lämna in en konkursansökan för Airbus-verksamheten”.

Fokus nu, understryker han, är att försöka få lönsamhet i den kvarvarande verksamheten i flygbolaget.

