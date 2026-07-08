Snart kan nya Concorde kapa flygtiden – snabbare resor över Atlanten

Diskussionerna går dock fortfarande på högvarv om när och hur Concorde ska korsa Atlanten igen. Det kan ske redan om några år, och kapa flygtiden till New York avsevärt.

USA arbetar aktivt för att hitta tillbaka till snabba flygresor över Atlanten.

Vill se över regler

Det handlar om att se över regelverken inom området.

USA luftfartsmyndighet FAA har lagt fram ett förslag som kan bana väg för civila flygplan som färdas snabbare än ljudet även över land. I stället för ett generellt förbud mot överljudsflyg vill myndigheten införa regler som fokuserar på bullernivåer och den så kallade ljudvallen.

Bakgrunden är det förbud som infördes 1973.

Då stoppades civila överljudsflygningar över amerikanskt territorium på grund av de kraftiga ljudknallar – sonic booms – som uppstod när flygplan passerade ljudets hastighet. Ljudsmällarna kunde upplevas som störande av människor på marken och väckte oro för bland annat buller och skador på byggnader.