Supersoniskt flyg kan snart göra comeback – när USA vill öppna dörren för snabbare resor över Atlanten. På diskussionsbordet ligger ett modernt alternativ till den klassiska Concorde.
Snart kan nya Concorde kapa flygtiden – snabbare resor över Atlanten
Det var ett tag sedan Concorde-plan åkte mellan London och New York på runt 3,5 timmar. Resorna tog slut 2003 och hade då pågått i nästan tre decennier som Dagens PS har berättat.
Diskussionerna går dock fortfarande på högvarv om när och hur Concorde ska korsa Atlanten igen. Det kan ske redan om några år, och kapa flygtiden till New York avsevärt.
USA arbetar aktivt för att hitta tillbaka till snabba flygresor över Atlanten.
Vill se över regler
Det handlar om att se över regelverken inom området.
USA luftfartsmyndighet FAA har lagt fram ett förslag som kan bana väg för civila flygplan som färdas snabbare än ljudet även över land. I stället för ett generellt förbud mot överljudsflyg vill myndigheten införa regler som fokuserar på bullernivåer och den så kallade ljudvallen.
Bakgrunden är det förbud som infördes 1973.
Då stoppades civila överljudsflygningar över amerikanskt territorium på grund av de kraftiga ljudknallar – sonic booms – som uppstod när flygplan passerade ljudets hastighet. Ljudsmällarna kunde upplevas som störande av människor på marken och väckte oro för bland annat buller och skador på byggnader.
Ny teknik – Concorde gör revansch?
Nu menar FAA att tekniken har utvecklats så mycket att de gamla reglerna inte längre är anpassade till dagens flygindustri. Nya konstruktioner, bättre aerodynamik och avancerade material gör det möjligt att minska effekten av ljudvallen. Myndigheten föreslår därför ett system där flygplan ska bedömas utifrån hur mycket buller de faktiskt orsakar, snarare än att enbart förbjudas på grund av sin hastighet.
”Framsteg inom flyg- och rymdteknik, materialvetenskap, bullerbekämpning och nya operativa koncept kommer att eliminera den gamla ljudbommen”, säger FAA-chefen Bryan Bedford i ett pressmeddelande och fortsätter:
”Detta innebär att vi i slutändan kan häva förbudet från 1970-talet mot överljudsflygningar över amerikanskt territorium, samtidigt som vi minimerar bullerpåverkan för invånare i samhällen längs flygrutten och i närheten av flygplatser.”
Dyra flygbiljetter
Frågan för flygresenärer är dock ofta hur mycket de kan tänka sig att betala för en biljett att korsa Atlanten.
Biljettpriserna kan bli höga, åtminstone i början, vilket gör att tekniken sannolikt främst riktar sig till premiumresenärer.
FAA planerar att ha de nya reglerna klara om två år, och om de går igenom kan det sedan bli samarbete med andra länder – som därmed kan leda till internationella överljudsflygningar, enligt Robb Report.
Steget mot nya Concorde rycker därmed allt närmare.
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