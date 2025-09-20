Du granskas i smyg - på flyget

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Hjältar i shorts och linne granskas

“Om jag ser någon som är muskulös, kraftig och ser vältränad ut – då noterar jag var den personen sitter”, säger en flygvärdinna till Travel + Leisure. Det här är alltså killen i crossfitlinne som du tidigare störde dig på i kön. Han kan i värsta fall bli din livvakt i luften.

Det är också därför personalen snabbt får koll på vilka som verkar mer redo för Ibiza än för säkerhetsrutiner. En för glad bröllopsfest på väg till Palma får ofta en diskret markering: ingen mer öl efter start.

Nödutgången är inte för alla

De platser med extra benutrymme är hett eftertraktade. Men där gäller inte “först till kvarn”. Här måste du vara beredd att fysiskt hjälpa till om det smäller. Därför får äldre, skadade eller orörliga resenärer vänligt men bestämt flytta på sig. Kabinpersonalen kan helt enkelt neka dig plats vid nödutgången – allt för att öka chanserna om det värsta skulle hända.

Nervösa flygare får stöd vid boarding

Flygpersonal tittar också efter kroppsspråk. Är du en person som ser ut att hellre vilja ta tåget till Berlin än flyga dit, noterar de det också. Ibland kan en liten extra pratstund göra skillnad för en orolig resenär.

Stök ökar i luften

Enligt Transportstyrelsen har fallen av störande passagerare i Sverige ökat de senaste åren. Flygbolag som Norwegian och SAS har därför också förstärkt rutinerna. Att snabbt identifiera potentiella bråkmakare – eller personer som kan hjälpa till att stoppa dem – är en del av jobbet.

Så nästa gång du går ombord och blir hälsad med ett leende, kom ihåg: det är lika mycket en säkerhetscheck som en artighet. Och kanske just därför är det ingen slump att flygvärdinnan alltid tittar dig rakt i ögonen.

Du trodde det var service, men det var en audition. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Perfect Weekend Guide: Fem saker som granskas vid boarding

Starka passagerare – kan du hålla fast en stökig resenär blir du noterat. Skadade eller äldre – dessa får inte sitta vid nödutgången. Nervösa flygare – får lite extra stöd under resan. Redan berusade – markeras direkt och får ingen mer servering. Potentiella hjälteämnen – personer som verkar lugna, sansade och pålitliga.

Källa: Travel + Leisure, Flysmart24, Transportstyrelsen.

