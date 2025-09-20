Dagensps.se
Du granskas i smyg - på flyget

En öl innan boarding i kabinen kan vara en öl för mycket. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 20 sep. 2025Publicerad: 20 sep. 2025

När du kliver på planet vid boarding möts du av ett vänligt leende. Men bakom det där välkomnandet pågår en snabbscanning. Kabinpersonalen bedömer redan i dörren om du är en potentiell hjälte, ett säkerhetsproblem eller bara någon som borde få mindre vin under resan.

Välkommen ombord – på riktigt

Vi känner alla igen situationen. Du stiger ombord på flyget, möts av ett glatt “hej” och ett bländande leende från kabinpersonalen. Trevligt, tänker du. Men det där leendet är mer än bara service. Det är en snabbscanning av dig som passagerare.

Enligt kabinchefer från bland andra Turkish Airlines berättar man öppet att personalen omedelbart gör en mental checklista. Vem är stark nog att hjälpa till om det blir bråk. Vem är för nervös för att sitta vid nödutgången. Och vem är redan påverkad och därför inte ska serveras mer vin.

Smile och säkerhetscheck i samma blick.
Hjältar i shorts och linne granskas

“Om jag ser någon som är muskulös, kraftig och ser vältränad ut – då noterar jag var den personen sitter”, säger en flygvärdinna till Travel + Leisure. Det här är alltså killen i crossfitlinne som du tidigare störde dig på i kön. Han kan i värsta fall bli din livvakt i luften.

Det är också därför personalen snabbt får koll på vilka som verkar mer redo för Ibiza än för säkerhetsrutiner. En för glad bröllopsfest på väg till Palma får ofta en diskret markering: ingen mer öl efter start.

Nödutgången är inte för alla

De platser med extra benutrymme är hett eftertraktade. Men där gäller inte “först till kvarn”. Här måste du vara beredd att fysiskt hjälpa till om det smäller. Därför får äldre, skadade eller orörliga resenärer vänligt men bestämt flytta på sig. Kabinpersonalen kan helt enkelt neka dig plats vid nödutgången – allt för att öka chanserna om det värsta skulle hända.

Nervösa flygare får stöd vid boarding

Flygpersonal tittar också efter kroppsspråk. Är du en person som ser ut att hellre vilja ta tåget till Berlin än flyga dit, noterar de det också. Ibland kan en liten extra pratstund göra skillnad för en orolig resenär.

Stök ökar i luften

Enligt Transportstyrelsen har fallen av störande passagerare i Sverige ökat de senaste åren. Flygbolag som Norwegian och SAS har därför också förstärkt rutinerna. Att snabbt identifiera potentiella bråkmakare – eller personer som kan hjälpa till att stoppa dem – är en del av jobbet.

Så nästa gång du går ombord och blir hälsad med ett leende, kom ihåg: det är lika mycket en säkerhetscheck som en artighet. Och kanske just därför är det ingen slump att flygvärdinnan alltid tittar dig rakt i ögonen.

Du trodde det var service, men det var en audition. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Perfect Weekend Guide: Fem saker som granskas vid boarding

  1. Starka passagerare – kan du hålla fast en stökig resenär blir du noterat.
  2. Skadade eller äldre – dessa får inte sitta vid nödutgången.
  3. Nervösa flygare – får lite extra stöd under resan.
  4. Redan berusade – markeras direkt och får ingen mer servering.
  5. Potentiella hjälteämnen – personer som verkar lugna, sansade och pålitliga.

Källa: Travel + Leisure, Flysmart24, Transportstyrelsen.

FlygFlygbolagFlygplatsgranskning
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

