När du kliver på planet vid boarding möts du av ett vänligt leende. Men bakom det där välkomnandet pågår en snabbscanning. Kabinpersonalen bedömer redan i dörren om du är en potentiell hjälte, ett säkerhetsproblem eller bara någon som borde få mindre vin under resan.
Du granskas i smyg - på flyget
Mest läst i kategorin
Tv-serien checkar in i världens största turistland
Efter Hawaii, Sicilien och Thailand sägs nu The White Lotus landa i Brieostens hemland. Logiskt – Frankrike är ju världens största turistland, med över 100 miljoner besökare per år. Frågan är bara – blir det ännu en rundtur i klichéernas land eller vågar Mike White och hans team ge oss ett Frankrike bortom croissanter och …
Så slipper du huvudvärken i solen
Stark sol, hetta och lite för många timmar i solstolen kan snabbt förvandla en härlig dag till ett dunkande elände. Men huvudvärken i solen går ofta att förebygga – med rätt dryck, rätt skydd och lite framförhållning. Solen är livets motor, men också en smärtsam trigger för många svenskar. Den som någon gång känt hur …
Underverk på väg att bli underkänt
Machu Picchu är ett underverk som alla har på sin bucket list. Man ser det framför sig: en andinsk soluppgång, en ensam lama och du själv som en modern Indiana Jones. Tyvärr är verkligheten mer lik Arlanda terminal 5 under sportlovet. Nu varnar till och med organisationen bakom ”New 7 Wonders” att platsen riskerar att …
Perfect Shopping i Paris på detaljnivå
Paris är en stad som aldrig blir färdig med sig själv. Den uppfinner croissanten på nytt varje morgon, uppfinner nya modeord innan frukost och bjuder på så mycket lyx att även en svensk weekendturist kan känna sig som en filmstjärna. Men det handlar inte om de stora gesterna. Glöm Louvren och Eiffeltornet – den verkliga …
På spaning efter Proust – weekendresan som alla låtsas ha gjort
”På spaning efter den tid som flytt” måste vara den bok som alla säger sig läsa på semestern, men som nästan ingen orkar igenom. Det är inte konstigt – verket består av sju romaner och över en miljon ord. Men det är också just därför Marcel Proust lever vidare: som en sorts litteraturens influencer långt …
Välkommen ombord – på riktigt
Vi känner alla igen situationen. Du stiger ombord på flyget, möts av ett glatt “hej” och ett bländande leende från kabinpersonalen. Trevligt, tänker du. Men det där leendet är mer än bara service. Det är en snabbscanning av dig som passagerare.
Enligt kabinchefer från bland andra Turkish Airlines berättar man öppet att personalen omedelbart gör en mental checklista. Vem är stark nog att hjälpa till om det blir bråk. Vem är för nervös för att sitta vid nödutgången. Och vem är redan påverkad och därför inte ska serveras mer vin.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hjältar i shorts och linne granskas
“Om jag ser någon som är muskulös, kraftig och ser vältränad ut – då noterar jag var den personen sitter”, säger en flygvärdinna till Travel + Leisure. Det här är alltså killen i crossfitlinne som du tidigare störde dig på i kön. Han kan i värsta fall bli din livvakt i luften.
Det är också därför personalen snabbt får koll på vilka som verkar mer redo för Ibiza än för säkerhetsrutiner. En för glad bröllopsfest på väg till Palma får ofta en diskret markering: ingen mer öl efter start.
Nödutgången är inte för alla
De platser med extra benutrymme är hett eftertraktade. Men där gäller inte “först till kvarn”. Här måste du vara beredd att fysiskt hjälpa till om det smäller. Därför får äldre, skadade eller orörliga resenärer vänligt men bestämt flytta på sig. Kabinpersonalen kan helt enkelt neka dig plats vid nödutgången – allt för att öka chanserna om det värsta skulle hända.
Läs även: Global konflikt hotar din höstresa, Perfect Weekend
Nervösa flygare får stöd vid boarding
Flygpersonal tittar också efter kroppsspråk. Är du en person som ser ut att hellre vilja ta tåget till Berlin än flyga dit, noterar de det också. Ibland kan en liten extra pratstund göra skillnad för en orolig resenär.
Stök ökar i luften
Enligt Transportstyrelsen har fallen av störande passagerare i Sverige ökat de senaste åren. Flygbolag som Norwegian och SAS har därför också förstärkt rutinerna. Att snabbt identifiera potentiella bråkmakare – eller personer som kan hjälpa till att stoppa dem – är en del av jobbet.
Så nästa gång du går ombord och blir hälsad med ett leende, kom ihåg: det är lika mycket en säkerhetscheck som en artighet. Och kanske just därför är det ingen slump att flygvärdinnan alltid tittar dig rakt i ögonen.
Perfect Weekend Guide: Fem saker som granskas vid boarding
- Starka passagerare – kan du hålla fast en stökig resenär blir du noterat.
- Skadade eller äldre – dessa får inte sitta vid nödutgången.
- Nervösa flygare – får lite extra stöd under resan.
- Redan berusade – markeras direkt och får ingen mer servering.
- Potentiella hjälteämnen – personer som verkar lugna, sansade och pålitliga.
Källa: Travel + Leisure, Flysmart24, Transportstyrelsen.
Läs även: Trump vill skrota dina flygrättigheter, Perfect Weekend
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Krypto: Här är fonderna som rusar – upp 100 procent
Bitcoin har nått nya rekordnivåer och aktier med koppling till krypto och blockkedjor rusar. För svenska sparare som vill haka på trenden finns flera börshandlade fonder att välja mellan.? I augusti nådde den mest kända kryptovalutan bitcoin en ny toppnivå, mätt i dollar. Uppgången har pågått i flera år, med vissa kraftiga rekyler längs vägen. …
Svensk rikedom sticker i ögonen och en farfar som ger bort miljarder
Svensk förmögenhetstillväxt är i topp men sticker i ögonen, akut kris för vindkraften , en givmild farfar ger bort miljarder och AI-fonder som drar kapital i raketfart. Lägg till dyra elräkningar, en pensionär som är för frisk för sin egen pensionsplan och nya inresekrav som kan stjälpa resan på höstlovet. Här är en sammanfattning av …
Optimismen tillbaka – investerarna satsar på Europa igen
Efter en skakig sommar har vinden vänt för Europas aktiemarknader. Fondförvaltare ser nu ljusare på framtiden, drar ner på krisvarningar och placerar allt mer kapital i defensiva sektorer. En ny undersökning från Bank of America visar att europeiska fondförvaltare blivit klart mer optimistiska. Handeln präglas av minskade spänningar, inflationsoron har mattats av och centralbanker, inte …
Efter ryska kränkningen – pressen ökar på Nato
Som rapporterades igår så flög tre ryska MiG-31-plan flög in över Estland i tolv minuter. Nu kräver regeringen i Tallinn en kraftfull respons från Nato. Moskva förnekar däremot intrånget. Estland har kallat till akuta konsultationer inom Nato efter att tre ryska MiG-31 stridsflygplan utan tillstånd trängde in i landets luftrum på fredagen. Tolv minuter som …
Trump: "Det är inte längre yttrandefrihet"
President Donald Trump går till hårt angrepp mot medierna. I Vita huset slog han fast att kritisk tv-bevakning av honom är ”olaglig”. Hållningen mot medier blir allt mer restriktiv. Under en presskonferens i fredags meddelade Pentagon att journalister bara får tillträde till byggnaden om de skriver under en överenskommelse om att inte publicera viss information …