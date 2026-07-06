Den svenska kronan har haft det motigt under året. Men för den som tror att sommarens utlandssemester måste bli en ekonomisk mardröm finns det oväntat goda nyheter. I stora delar av Europa – och ännu mer i Asien – får svenska resenärer fortfarande betydligt mer för pengarna än hemma.
Här räcker semesterkassan längst – trots den svaga kronan
Vi har tidigare skrivit om kronans svaga utveckling och hur den pressat svenska resenärer. Samtidigt har vi också visat att den svaga valutan inte berättar hela sanningen. Den lokala prisnivån spelar minst lika stor roll. Det bekräftas nu i Handelsbankens senaste jämförelse av köpkraften i ett 40-tal populära reseländer.
Banken har jämfört växelkurser med lokala priser på sådant som semesterfirare faktiskt köper: en cappuccino, en taxiresa och en middag för två.
”Det pratas mycket om att kronan är svag, men vår köpkraft är fortfarande god i många länder”, säger Handelsbankens valutastrateg Tommy von Brömsen till Di.
Sydeuropa fortsätter vara ett fynd
För svenskar som väljer klassiska semestermål som Spanien, Portugal eller Grekland räcker semesterkassan betydligt längre än hemma.
I Grekland är köpkraften omkring 50 procent högre än i Sverige. Spanien och Portugal ligger strax bakom. Italien fortsätter också att vara ett prisvärt alternativ, inte minst för den som gärna tar en espresso mellan sevärdheterna – kaffe kostar där omkring 60 procent mindre än i Sverige.
Det innebär att den som bokat Medelhavssemestern sannolikt klarar sig bättre än många befarat när kronan började tappa mot euron tidigare i år.
Här får svenskarna mest resa för pengarna – 100 kronor blir 337
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Asien är fortfarande oslagbart
Vill man maximera semesterbudgeten är det däremot Asien som gäller.
Indonesien toppar Handelsbankens lista. Där motsvarar en svensk hundralapp en köpkraft på omkring 337 kronor. En middag för två som kostar runt tusen kronor i Sverige kan där kosta ungefär 155 kronor, medan en taxiresa på fem kilometer kostar omkring 20 kronor.
Även Japan fortsätter att locka prismedvetna resenärer. Den svaga yenen gör att svenska besökare får ungefär 50 procent mer för pengarna än hemma, samtidigt som både restaurangbesök och transporter är betydligt billigare.
Billiga alternativ nära Sverige
Alla vill inte flyga till andra sidan jorden.
För den som vill ha en prisvärd semester närmare Sverige är Baltikum och Polen fortsatt några av Europas bästa alternativ. Polen ger enligt jämförelsen omkring 66 procent högre köpkraft än Sverige, medan både Lettland och Litauen ligger runt 50 procent högre.
Det är också destinationer som blivit allt populärare bland svenska weekendresenärer tack vare korta flygtider och ett växande utbud av hotell, restauranger och spa.
Här blir semestern dyr
I andra änden av listan finns de klassiska dyringarna.
Island är fortfarande det land där svenska semesterpengar räcker kortast. Därefter följer Schweiz och USA, där prisnivån ligger klart över den svenska.
Även Norge och Danmark fortsätter att vara dyrare än Sverige, medan Finland faktiskt är något billigare.
Slutsatsen är därför densamma som vi tidigare pekat på: den svaga kronan är inte hela sanningen. Den som väljer resmål med omsorg kan fortfarande få en semester där både solen och plånboken mår betydligt bättre.
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