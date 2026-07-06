Här räcker semesterkassan längst – trots den svaga kronan

Banken har jämfört växelkurser med lokala priser på sådant som semesterfirare faktiskt köper: en cappuccino, en taxiresa och en middag för två.

”Det pratas mycket om att kronan är svag, men vår köpkraft är fortfarande god i många länder”, säger Handelsbankens valutastrateg Tommy von Brömsen till Di.

Grekland är under snittet, men långt från billigast. (Foto: Pixabay)

Sydeuropa fortsätter vara ett fynd

För svenskar som väljer klassiska semestermål som Spanien, Portugal eller Grekland räcker semesterkassan betydligt längre än hemma.

I Grekland är köpkraften omkring 50 procent högre än i Sverige. Spanien och Portugal ligger strax bakom. Italien fortsätter också att vara ett prisvärt alternativ, inte minst för den som gärna tar en espresso mellan sevärdheterna – kaffe kostar där omkring 60 procent mindre än i Sverige.

Det innebär att den som bokat Medelhavssemestern sannolikt klarar sig bättre än många befarat när kronan började tappa mot euron tidigare i år.