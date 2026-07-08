Flighty är en populär flygapp som hjälper dig att hålla koll på flygandet. Nu lanserar den en funktion som steg för steg räknar ut om du hinner med en anslutning. Den gissar till och med vilken gate du landar på.
Flygstress? Flighty är appen som gör dina resor lugnare
Har du längtat efter en app som hjälper dig att hålla koll på alla spännande detaljer kring flygresan? Som avgångar, vilken gate, om du kommer att hinna med ditt anslutande flyg?
Då är flygappen Flighty något för dig
Data från miljontals flygningar
Nu har appen lanserat en ny funktion som kallas Connection Assistant. Den bryter ner varje anslutningsresa i konkreta steg: passkontroll, ombokning av bagage, byte av terminal med mera.
Sen visar den hur lång tid varje moment brukar ta, skriver Euronews. Bakom siffrorna ligger statistik från miljontals tidigare flygningar.
Skräddarsydda instruktioner
Du kan lägga in ditt pass i appen för att få skräddarsydda instruktioner. Som om man kan använda e-gates där du landar, eller slippa vanlig passkontroll helt.
Appen visar bara de steg som gäller för just din nationalitet.
Från avslappnad till riskabel
Utöver de individuella stegen ger funktionen en helhetsbedömning i fyra nivåer: avslappnad, normal, tight eller riskabel.
Det gör det lättare att snabbt förstå läget utan att behöva räkna minuter själv, enligt Gadget Hacks. Du kan fokusera på att faktiskt hinna fram till gaten.
Var kommer du att landa?
Den mest imponerande delen är gate-förutsägelserna. Med hjälp av historisk data kan appen redan när du lägger in din flight gissa vilken terminal eller gate-serie du kommer landa i. Ju närmare avresa desto mer exakt blir gissningen, ibland ner till exakt gate innan flygbolaget själv meddelat det.
”Att veta att en anslutning teoretiskt är möjlig hjälper ingen. Det som hjälper är att veta vad som faktiskt krävs för att hinna till nästa gate”, säger Flightys vd Ryan Jones i ett pressmeddelande, enligt Thrifty Traveler.
Gratis- och betalversion
För närvarande är funktionen tillgänglig för Flighty Pro-användare, som betalar 4,99 dollar i veckan eller 59,99 dollar om året. Det finns även ett livstidsalternativ för 299 dollar.
Men även i gratisversionen har appen en del matnyttigheter.
Dessvärre finns Flighty fortfarande bara tillgängligt för iPhone. Android-användare får vänta.