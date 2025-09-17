Flygbolagen får plötsligt order om att bjuda på vatten

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Nu blir det annorlunda – på vissa rutter

Med den nya turkiska regeln blir det alltså obligatoriskt att servera vatten till alla passagerare som flyger till eller från landet. Minst 200 milliliter – inte mycket, men tillräckligt för att släcka en akut törst. Och det gäller alla flyg, både korta och långa sträckor.

För flygbolagen innebär detta att en stabil inkomstkälla försvinner. För passagerarna: en liten men tydlig seger.

Hälsan i första rummet

ANNONS

Bakgrunden är enkel: kabinluft är torr, väntetider långa och passagerare riskerar att drabbas av huvudvärk, trötthet och i värsta fall medicinska problem. Att ge bort lite vatten kan minska riskerna betydligt.

Transportministern Abdulkadir Uraloğlu betonar att åtgärden är rent medicinsk: alla ska kunna resa utan att riskera uttorkning.

Vad händer härnäst

Frågan är förstås vad flygbolagen hittar på för att täcka upp för förlusten. Kommer vi se avgifter för att använda armstödet, eller för att få kabinpersonalen att le? I flygbranschen finns alltid en ny affärsmodell runt hörnet.

När kabinluften är torrare än Sahara känns 200 ml som champagne. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till vatten hos flygbolagen

Så här ser vattenpolitiken ut i luften

Ryanair: Tre euro för en liten flaska, ibland mer.

SAS: Gratis vatten på långflyg, men ofta betalning på kortare sträckor.

Norwegian: Cirka 30 kronor för en liten flaska.

Turkish Airlines: Vatten har alltid varit gratis.

Emirates: Här ingår allt från flaskvatten till champagne, men du har redan betalat för det via biljetten.

Källa: Hürriyet Daily News, Bianet, FTNnews

ANNONS



