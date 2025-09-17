Det har länge varit en lukrativ affär för flygbolagen: att sälja små flaskor vatten till törstiga resenärer för priser som får en Michelin-restaurang att framstå som lågpris. Men nu är det slut – åtminstone på flyg till och från Turkiet. En ny regel tvingar alla flygbolag som trafikerar landet att servera minst 200 milliliter vatten gratis till varje passagerare, oavsett flygtid. Officiellt av hälsoskäl – inofficiellt ett hårt slag mot lågprisbolagens extrakassa.
Flygbolagen får plötsligt order om att bjuda på vatten
Mest läst i kategorin
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Och det kan löna sig. …
Så blir SAS nya loungesatsning för affärsresenärer
Lounger är inte längre bara en plats för gratis vin och nötter, utan centrala i kampen om lojalitet för affärsresenärer. SAS tar nu ett rejält kliv framåt med sin nya satsning på partnerlounger runt om i Europa och Skandinavien – en investering som ska göra resan både bekvämare och mer effektiv för de mest betalande …
Sveriges hemligaste miljardbolag: Vi har fått prata med en direktör...
Spotify och Klarna må vara svenska enhörningar och miljardbolag. Men de är småpotatis jämfört med EF Education First – ett globalt imperium som varje år skickar över en miljon människor ut i världen för att lära sig språk, upptäcka kulturer och få nya vänner. Ett företag som har fler anställda än hela Uppsala kommun, men …
Här växer turismen snabbast i världen just nu
Här växer turismen snabbast i världen just nu – och det handlar inte om Medelhavet eller någon solig ö i Karibien. Ett land i Asien har på bara sex månader lockat över 20 miljoner besökare, tack vare en svag valuta, nya flyglinjer och smarta kampanjer. Ändå är det fortfarande få svenskar som faktiskt tar sig …
Ny lista: Res smartare i världens storstäder
Stockholms tunnelbana kallas världens längsta konstgalleri – och den är inte ensam om att göra kollektivtrafiken till en sevärdhet i sig. Från Medellíns linbanor över bergen till Tokyos kliniskt rena tåg visar nio storstäder att resan mellan A och B kan vara lika minnesvärd som själva destinationen. Här är nio städer som har förvandlat transportmedel …
När vatten blev en affärsidé
För resenärer har det länge varit en märklig upplevelse: du kliver ombord på ett plan, får en platsbiljett som kostat tusenlappar – men en flaska vatten måste du betala extra för. Ibland upp till 40 kronor för en liten plastflaska.
Flygbolagen har motiverat detta med att ”allt som inte ingår i biljetten” kan säljas separat. Resultatet: miljardinkomster från en grundläggande mänsklig rättighet, rapporterar turkiska medier.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Nu blir det annorlunda – på vissa rutter
Med den nya turkiska regeln blir det alltså obligatoriskt att servera vatten till alla passagerare som flyger till eller från landet. Minst 200 milliliter – inte mycket, men tillräckligt för att släcka en akut törst. Och det gäller alla flyg, både korta och långa sträckor.
För flygbolagen innebär detta att en stabil inkomstkälla försvinner. För passagerarna: en liten men tydlig seger.
Elias från Hallunda köper Vings kronjuvel på Gran Canaria
Sunwing Arguineguín har varit Vings mest ikoniska hotell i nästan 40 år. Nu kliver Elias Georgiadis, greksvensken från Hallunda som blivit miljardär på fastigheter, in som ny ägare – medan Petter Stordalen och Ving fortsätter driva anläggningen vid Atlanten.
Hälsan i första rummet
Bakgrunden är enkel: kabinluft är torr, väntetider långa och passagerare riskerar att drabbas av huvudvärk, trötthet och i värsta fall medicinska problem. Att ge bort lite vatten kan minska riskerna betydligt.
Transportministern Abdulkadir Uraloğlu betonar att åtgärden är rent medicinsk: alla ska kunna resa utan att riskera uttorkning.
Vad händer härnäst
Frågan är förstås vad flygbolagen hittar på för att täcka upp för förlusten. Kommer vi se avgifter för att använda armstödet, eller för att få kabinpersonalen att le? I flygbranschen finns alltid en ny affärsmodell runt hörnet.
Perfect Weekend Guide till vatten hos flygbolagen
Så här ser vattenpolitiken ut i luften
- Ryanair: Tre euro för en liten flaska, ibland mer.
- SAS: Gratis vatten på långflyg, men ofta betalning på kortare sträckor.
- Norwegian: Cirka 30 kronor för en liten flaska.
- Turkish Airlines: Vatten har alltid varit gratis.
- Emirates: Här ingår allt från flaskvatten till champagne, men du har redan betalat för det via biljetten.
Källa: Hürriyet Daily News, Bianet, FTNnews
Här växer turismen snabbast i världen just nu
Här växer turismen snabbast i världen just nu – och det handlar inte om Medelhavet eller någon solig ö i Karibien.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Då kan din renovering bli en mardröm
Ett snabbt handslag, ett muntligt löfte – och bygget är igång. Men när problemen börjar hopa sig står många villaägare handfallna. Ett muntligt avtal räcker nämligen inte långt när tvisten med hantverkaren är ett faktum. I år kan dina renoveringar bli betydligt billigare.? Bland annat kan en renovering av badrummet bli drygt 19 000 kronor …
Tre stora anledningar att satsa på gas
Gas pekas ut som framtidens fossila bränsle när kol och olja tappar. Prognoser visar att efterfrågan ökar i världens största ekonomier. Naturgas ser ut att bli vinnaren bland de fossila bränslena under de kommande decennierna. En ny rapport från S&P Global Commodity Insights visar att gas kan öka sin betydelse i världens största energimarknader, samtidigt …
Analytikern ser potential i råvaruaktien: ”Köpläge trots motvinden”
En svensk råvaruaktie har pressats av valutaeffekter, tulloro och sänkta prognoser inför Q3. Ändå upprepar analytikern Mats Liss på Swedbank sin köprekommendation. ”Det finns fortfarande mycket att hämta – trots att vi sänker riktkursen” säger han och menar att expansionen i Asien och teknikskiftet inom fordonsindustrin kan göra aktien till en framtida vinnare. Läs även: …
Sveriges elbilsstöd uselt jämfört med Sydeuropa
Medan Italien i oktober inför en EU:s mest generösa elbilspremie med Polen och Grekland hack i häl får elbilsköpare i Sverige bara smulor i en jämförelse. Euronews berättar att Italien snart inför blockets i särklass högsta elbilspremie på 11 000 euro, och att Polen och Grekland nästan matchar detta med 9 000 euro i elbilspremie. …
Så lagrar du potatis som en riktig bonde
Potatis är svenskarnas mest trogna följeslagare vid matbordet. Från Janssons frestelse till fredagstacos – ja, du läste rätt – finns det alltid en plats för vår favorit. Ändå gör vi samma misstag år efter år: vi låter knölarna ligga i plastpåsen på köksbänken tills de ser ut som en science fiction-prototyp. Men det finns hopp. …