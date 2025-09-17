Dagensps.se
Flygbolagen får plötsligt order om att bjuda på vatten

Gratis vatten i luften, men på marken kostar det fortfarande 40 kronor på flygplatsen. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Det har länge varit en lukrativ affär för flygbolagen: att sälja små flaskor vatten till törstiga resenärer för priser som får en Michelin-restaurang att framstå som lågpris. Men nu är det slut – åtminstone på flyg till och från Turkiet. En ny regel tvingar alla flygbolag som trafikerar landet att servera minst 200 milliliter vatten gratis till varje passagerare, oavsett flygtid. Officiellt av hälsoskäl – inofficiellt ett hårt slag mot lågprisbolagens extrakassa.

När vatten blev en affärsidé

För resenärer har det länge varit en märklig upplevelse: du kliver ombord på ett plan, får en platsbiljett som kostat tusenlappar – men en flaska vatten måste du betala extra för. Ibland upp till 40 kronor för en liten plastflaska.

Flygbolagen har motiverat detta med att ”allt som inte ingår i biljetten” kan säljas separat. Resultatet: miljardinkomster från en grundläggande mänsklig rättighet, rapporterar turkiska medier.

Törstiga passagerare kan äntligen slappna av – åtminstone på väg mot solen. (Foto: Pixabay)
Nu blir det annorlunda – på vissa rutter

Med den nya turkiska regeln blir det alltså obligatoriskt att servera vatten till alla passagerare som flyger till eller från landet. Minst 200 milliliter – inte mycket, men tillräckligt för att släcka en akut törst. Och det gäller alla flyg, både korta och långa sträckor.

För flygbolagen innebär detta att en stabil inkomstkälla försvinner. För passagerarna: en liten men tydlig seger.

Hälsan i första rummet

Bakgrunden är enkel: kabinluft är torr, väntetider långa och passagerare riskerar att drabbas av huvudvärk, trötthet och i värsta fall medicinska problem. Att ge bort lite vatten kan minska riskerna betydligt.

Transportministern Abdulkadir Uraloğlu betonar att åtgärden är rent medicinsk: alla ska kunna resa utan att riskera uttorkning.

Vad händer härnäst

Frågan är förstås vad flygbolagen hittar på för att täcka upp för förlusten. Kommer vi se avgifter för att använda armstödet, eller för att få kabinpersonalen att le? I flygbranschen finns alltid en ny affärsmodell runt hörnet.

När kabinluften är torrare än Sahara känns 200 ml som champagne. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till vatten hos flygbolagen

Så här ser vattenpolitiken ut i luften

  • Ryanair: Tre euro för en liten flaska, ibland mer.
  • SAS: Gratis vatten på långflyg, men ofta betalning på kortare sträckor.
  • Norwegian: Cirka 30 kronor för en liten flaska.
  • Turkish Airlines: Vatten har alltid varit gratis.
  • Emirates: Här ingår allt från flaskvatten till champagne, men du har redan betalat för det via biljetten.

Källa: Hürriyet Daily News, Bianet, FTNnews

FlygFlygbolagTurkietVatten
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

