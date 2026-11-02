Ryanair varnar: Flygbiljetterna kan bli 20 procent dyrare

Har säkrat bara en fjärdedel av bränslet

En viktig förklaring till kostnadschocken är Ryanairs prissäkring av flygbränsle, som löper ut.

Bolaget har säkrat omkring 80 procent av sina bränslebehov fram till mars 2027 till ett pris på cirka 67 dollar per fat. För det efterföljande räkenskapsåret har motsvarande andel däremot bara säkrats till omkring 25 procent, till ett pris på cirka 95 dollar per fat.

Det gör att Ryanair blir betydligt mer exponerat mot marknadspriserna när de tidigare säkringarna löper ut.

I sin senaste delårsrapport redovisade bolaget en vinst före skatt på 2,4 miljarder euro för det första halvåret, en nedgång med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Högre bränslekostnader var en viktig förklaring.

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Kan slå mot hela flygbranschen

Ryanair är långt ifrån ensamt om att påverkas. Högre priser på flygbränsle sätter press på flygbolag över hela Europa.

För resenärerna kan konsekvensen bli dyrare semesterresor redan nästa sommar. Lågprisbolagens affärsmodell bygger på att hålla nere kostnaderna, men när en av de största utgiftsposterna rusar blir det svårare att hålla nere biljettpriserna.

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