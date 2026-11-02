Ryanair räknar med en bränslenota som kan öka med motsvarande 22 miljarder kronor. Nu varnar lågprisjätten för kraftigt dyrare flygbiljetter och överväger att frysa personalens löner.
Ryanair varnar: Flygbiljetterna kan bli 20 procent dyrare
Kriget i Mellanöstern drar ut på tiden. Om konflikten inte får en snabb lösning väntas priserna på flygbränsle ligga kvar på höga nivåer långt in i 2027. Och även om en snabb lösning skulle komma så betyder det inte nödvändigtvis att bränslemarknaden ordnar upp sig fort ändå.
Kan spara in på löner
Det får flygbolaget Ryanair att förbereda sig på en rejäl kostnadschock. Ryanairs vd Michael O’Leary räknar med att europeiska flygpriser kommer att stiga med tvåsiffriga procenttal nästa år. Han har tidigare talat om höjningar på mellan 15 och 20 procent.
Men även kraftigt höjda biljettpriser väntas inte täcka hela kostnadsökningen, enligt bolaget.
Därför ser Ryanair nu över flera möjligheter att spara pengar. En av dem är tillfälliga lönestopp för personalen. Bolaget överväger också att minska bemanningen ombord på flygplanen, bromsa nyanställningar och använda AI i större utsträckning för att effektivisera verksamheten.
Har säkrat bara en fjärdedel av bränslet
En viktig förklaring till kostnadschocken är Ryanairs prissäkring av flygbränsle, som löper ut.
Bolaget har säkrat omkring 80 procent av sina bränslebehov fram till mars 2027 till ett pris på cirka 67 dollar per fat. För det efterföljande räkenskapsåret har motsvarande andel däremot bara säkrats till omkring 25 procent, till ett pris på cirka 95 dollar per fat.
Det gör att Ryanair blir betydligt mer exponerat mot marknadspriserna när de tidigare säkringarna löper ut.
I sin senaste delårsrapport redovisade bolaget en vinst före skatt på 2,4 miljarder euro för det första halvåret, en nedgång med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Högre bränslekostnader var en viktig förklaring.
Kan slå mot hela flygbranschen
Ryanair är långt ifrån ensamt om att påverkas. Högre priser på flygbränsle sätter press på flygbolag över hela Europa.
För resenärerna kan konsekvensen bli dyrare semesterresor redan nästa sommar. Lågprisbolagens affärsmodell bygger på att hålla nere kostnaderna, men när en av de största utgiftsposterna rusar blir det svårare att hålla nere biljettpriserna.
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