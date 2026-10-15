Ryanair växer fortfarande kraftigt i Europa och Sverige. Samtidigt lämnar lågprisjätten nu ett antal flygplatser där kostnaderna blivit för höga eller marknaden för svag. För svenska flygplatser finns en tydlig varning: Ryanair stannar så länge kalkylen fungerar – och den svenska politiken kan snabbt förändra den.
Ryanair lämnar 13 destinationer – varningen till svenska flygplatser
Ryanair är Europas största flygbolag sett till antal flygningar bland enskilda operatörer. Under 2026 ligger bolaget på drygt 3 200 flygrörelser om dagen, omkring fyra procent fler än året innan.
Men expansionen sker långt ifrån överallt.
Under 2026 har Ryanair upphört med trafik till tolv flygplatser. Våren 2027 försvinner ytterligare en när bolaget lämnar Bremen i Tyskland.
Här försvinner Ryanair
På listan finns Vigo och Asturien i Spanien, Clermont-Ferrand och Rodez i Frankrike samt Ponta Delgada och Terceira på Azorerna.
Ryanair lämnar också Bodrum och Dalaman i Turkiet, Kalamata och Volos i Grekland samt Niš i Serbien.
Amman i Jordanien finns också med, även om situationen där är annorlunda. Trafiken har stoppats mot bakgrund av säkerhetsläget och framtida flygningar har tagits bort ur tidtabellen.
Sedan kommer Bremen, rapporterar Simple Flying.
Ryanair började flyga där 2007 och har under åren erbjudit omkring 18 miljoner flygstolar till och från flygplatsen. Men den 27 mars 2027 är det slut.
Bolaget skyller beslutet på höga kostnader för bland annat flygtrafikledning, säkerhet och flygplatsavgifter tillsammans med den tyska flygskatten.
Ryanair hittar tillbaka till flygplatsen som Gud glömde
För några år sedan packade Ryanair ihop och drog från Skavsta till Arlanda. Nu gör Europas största lågprisbolag en försiktig u-sväng och återvänder till
Flygplanen är förhandlingsvapnet
Det här är centralt i Ryanairs affärsmodell som vi skrivit om tidigare.
Bolaget har hundratals flygplan som kan flyttas mellan Europas marknader. Ett plan som tjänar dåligt med pengar i Bremen kan placeras i Stockholm, Milano eller Krakow där villkoren är bättre.
För mindre regionala flygplatser skapar det ett svårt maktförhållande.
Ryanair behöver sällan en enskild flygplats lika mycket som flygplatsen behöver Ryanair.
Om kostnaderna höjs kan bolaget minska trafiken, stoppa expansionen eller helt enkelt lämna.
Sverige är just nu vinnaren
I Sverige går utvecklingen åt andra hållet.
Flygskatten avskaffades den 1 juli 2025 och Ryanair har därefter satsat kraftigt på den svenska marknaden.
Inför vintern 2026 räknar bolaget med 4,6 miljoner svenska passagerare om året, åtta baserade flygplan och totalt 43 vinterlinjer. Fem är nya, bland annat Stockholm–Rabat, Stockholm–Warszawa och Göteborg–Budapest. Ryanair räknar själv med att trafiken i Sverige ökar med 16 procent.
Men Ryanair har samtidigt varnat för att den svenska tillväxten kan vara hotad. Bolaget pekar bland annat på att säkerhetsavgiften kan stiga kraftigt från mars 2027.
Svensk politik kan ändra kalkylen
Till detta kommer regeringsfrågan.
Efter valet pågår fortfarande arbetet med att få fram en regering. Magdalena Andersson sade den 13 oktober att det ännu saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen, bland annat på grund av motsättningar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet.
Men om Sverige till slut får en regering där Miljöpartiet får inflytande över transport- och klimatpolitiken kan spelplanen förändras.
Miljöpartiet gick till val på att införa vad partiet kallar en ”rättvis flygskatt” och vill dessutom förbjuda privatjet.
För Ryanair är sådana besked långt ifrån symbolpolitik.
Bolagets hela modell bygger på att varje flygning ska kunna göras så billigt som möjligt. Nya skatter och högre avgifter försämrar snabbt kalkylen på marginalsvaga linjer.
Bremen är varningen
Sverige är alltså just nu en av vinnarna i Ryanairs europeiska ommöblering. Fler flygplan betyder fler destinationer och hårdare priskonkurrens.
Men Bremen visar hur snabbt situationen kan förändras.
Den svenska flygskatten försvann och Ryanair växlade upp. Om skatten återkommer eller andra kostnader stiger kan utvecklingen gå åt motsatt håll.
Flygplatserna bör därför knappast tatuera in Ryanair-loggan på armen.
I den här relationen är det Ryanair som alltid har resväskan packad.
Ryanair fick ställa in 1 000 flighter: Skyller på flygledningen
Under september ställde Ryanair in fler än 1 000 flighter, något man i stora delar skyller på ”kollapsen” i brittiska flygledningen. 20,1 miljoner