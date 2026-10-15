Ryanair lämnar 13 destinationer – varningen till svenska flygplatser

Flygplanen är förhandlingsvapnet

Det här är centralt i Ryanairs affärsmodell som vi skrivit om tidigare.

Bolaget har hundratals flygplan som kan flyttas mellan Europas marknader. Ett plan som tjänar dåligt med pengar i Bremen kan placeras i Stockholm, Milano eller Krakow där villkoren är bättre.

För mindre regionala flygplatser skapar det ett svårt maktförhållande.

Ryanair behöver sällan en enskild flygplats lika mycket som flygplatsen behöver Ryanair.

Om kostnaderna höjs kan bolaget minska trafiken, stoppa expansionen eller helt enkelt lämna.

Ryanairs stora styrka är att flygplanen snabbt kan flyttas dit lönsamheten är bäst. Foto: Johan Nilsson / TT/TT

Sverige är just nu vinnaren

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I Sverige går utvecklingen åt andra hållet.

Flygskatten avskaffades den 1 juli 2025 och Ryanair har därefter satsat kraftigt på den svenska marknaden.

Inför vintern 2026 räknar bolaget med 4,6 miljoner svenska passagerare om året, åtta baserade flygplan och totalt 43 vinterlinjer. Fem är nya, bland annat Stockholm–Rabat, Stockholm–Warszawa och Göteborg–Budapest. Ryanair räknar själv med att trafiken i Sverige ökar med 16 procent.

Men Ryanair har samtidigt varnat för att den svenska tillväxten kan vara hotad. Bolaget pekar bland annat på att säkerhetsavgiften kan stiga kraftigt från mars 2027.

Svensk politik kan ändra kalkylen

Till detta kommer regeringsfrågan.

Efter valet pågår fortfarande arbetet med att få fram en regering. Magdalena Andersson sade den 13 oktober att det ännu saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen, bland annat på grund av motsättningar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Men om Sverige till slut får en regering där Miljöpartiet får inflytande över transport- och klimatpolitiken kan spelplanen förändras.

Miljöpartiet gick till val på att införa vad partiet kallar en ”rättvis flygskatt” och vill dessutom förbjuda privatjet.

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För Ryanair är sådana besked långt ifrån symbolpolitik.

Bolagets hela modell bygger på att varje flygning ska kunna göras så billigt som möjligt. Nya skatter och högre avgifter försämrar snabbt kalkylen på marginalsvaga linjer.

Bremen är varningen

Sverige är alltså just nu en av vinnarna i Ryanairs europeiska ommöblering. Fler flygplan betyder fler destinationer och hårdare priskonkurrens.

Men Bremen visar hur snabbt situationen kan förändras.

Den svenska flygskatten försvann och Ryanair växlade upp. Om skatten återkommer eller andra kostnader stiger kan utvecklingen gå åt motsatt håll.

Flygplatserna bör därför knappast tatuera in Ryanair-loggan på armen.

I den här relationen är det Ryanair som alltid har resväskan packad.

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