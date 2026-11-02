Venedig vill femdubbla avgiften – en dag kan kosta 547 kronor

Förslaget kommer från Michele Zuin, som ansvarar för budget och skatter i borgmästaren Simone Venturinis styre och som i en intervju med Il Gazzettino förklarade varför dagens nivå inte räcker. ”Vi inser att dagens 5 till 10 euro numera är något alla har råd med, och risken är att avgiften inte har den avskräckande effekt som var tanken”, sa han enligt Il Messaggeros återgivning den 21 september.

Ännu har kommunen inte bestämt något belopp. ”Det har talats om ända upp till 50 euro, men det kan bli 30”, sa Zuin, som vill att en högre avgift under en storhelg som första maj ska få dagsturister att välja ett annat utflyktsmål.

Den högsta nivån ska bara gälla de mest belastade dagarna, och 5 och 10 euro blir kvar övriga dagar, enligt CityNext. Där framgår också att 680 000 biljetter i år drog in cirka 5,2 miljoner euro, i snitt 7,65 euro eller 84 kronor per biljett.

Mer än tre nätters skatt i Barcelona

Med 50 euro skulle en dag i Venedig kosta mer än turistskatten för tre nätter på ett femstjärnigt hotell i Barcelona. Där betalar en hotellgäst sedan april 10 till 15 euro per natt, med den högsta nivån på femstjärniga hotell, efter att det katalanska parlamentet beslutat att kraftigt höja skatten.

Barcelona höjde sin turistskatt till en av Europas högsta. Något som nu Venedig planerar att toppa (Foto: Joan Mateu/AP/TT)

Amsterdam vill i sin tur höja turistskatten stegvis till 20 procent av rumspriset fram till 2031.

Rom avgör taket

Venedig kan inte höja avgiften på egen hand. Den italienska budgetlagen för 2019, som gav staden rätt att ta ut avgiften, säger att den inte får överstiga den högsta tillåtna hotellskatten, i dag 10 euro.

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Venturini, som ville höja till 50 euro redan i valrörelsen i maj, har därför vänt sig till regeringen. ”För tillfället kan vi inte gå över 10 euro, men vi har tagit upp frågan i Rom för att få gränsen höjd, och jag tror att det är vettigt att fortsätta på den vägen”, sa han till CityNext i slutet av september.

Turistminister Gianmarco Mazzi är tveksam till högre turistskatter, skrev Il Gazzettino den 25 september. Venturini svarade några dagar senare att han inte såg någon konflikt med regeringen. ”Ministern har varit tydlig med att Venedig är ett specialfall”, sa han till CityNext den 28 september.

Beloppen för 2027 ska presenteras senast den 31 december, enligt kommunens besöksportal.