Italienska Dolomiterna är för resenärer som söker något utöver det vanliga. Här är några av bergskedjans bästa hotell – där det alltid är den dramatiska naturen som står i fokus.
Dolomiternas bästa hotell – med äkta italiensk tvist
Italiens bergskedja Dolomiterna är känd för sin vackra natur och vi har redan beskrivit en rad skidorter.
Bergskedjan i norra Italien är känd för sina taggiga kalkstenstoppar och pittoreska alpbyar. Bergskedjan, som finns med på Unescos världsarvslista, sträcker sig över flera italienska regioner, bland annat Trentino-Sydtyrolen och Veneto.
Coola hotell i Dolomiterna
Skidåkning på vintern och vandring på sommaren – på sistone har området även blivit uppmärksammat för sina exklusiva hotellupplevelser.
Här är det mysiga spa-anläggningar, prisbelönt arkitektur och restauranger där lokala råvaror står i centrum, enligt Condé Nast Traveller.
För din nästa resa till Dolomiterna kan det vara värt att titta lite närmare på följande hotellupplevelser.
Design på hög höjd
Forestis Dolomites är ett av bergskedjans mest uppmärksammade designhotell som ligger högt ovanför staden Bressanone – den äldsta staden i regionen Sydtyrolen i norra Italien.
Hotellet var ursprungligen tänkt som ett sanatorium för den österrikisk-ungerska aristokratin 1912, men fick nytt liv som lyxhotell för några år sedan.
De 62 sviterna har panoramafönster mot bergsmassivet Odle. Här kombineras minimalistisk arkitektur med ett spa inspirerat av keltiska traditioner.
Italiensk lyx
I den lilla bergsbyn San Cassiano ligger Aman Rosa Alpina, ett av Dolomiternas mest exklusiva hotell.
Hotellet har välkomnat gäster sedan 1939 och har nu fått en ny skepnad under lyxhotellgruppen Aman.
Den välkände arkitekten Jean-Michel Gathy har skapat en miljö med naturmaterial, dämpade färger och stora fönster mot bergen.
Spa-anläggningen erbjuder tre pooler, däribland en utomhuspool med infinitykant, och restaurangerna satsar på exklusiva matupplevelser.
Michelin Guide har tilldelat hotellet två Michelinnycklar, en utmärkelse för särskilt framstående hotell.
Utskjutande pool
För den som söker en annorlunda hotellupplevelse är Alpin Panorama Hotel Hubertus ett måste.
Hotellets främsta attraktion är en 25 meter lång uppvärmd pool som skjuter ut från byggnaden och svävar högt över sluttningen.
Bastur och bubbelpooler har byggts i en konstruktion som hänger fritt i luften, där vissa delar ser ut att vara upp och nedvända.
Arkitekturen har uppmärksammats internationellt och lyfts fram av Michelin Guide som ett av de mest djärva exemplen på modern hotelldesign i Dolomiterna.
Historisk komfort
På Castel Badia möter modern hotellkomfort nästan tusen års historia.
Byggnaden har tidigare fungerat som domstol, kloster och privat slott. Efter en omfattande renovering har den förvandlats till ett exklusivt hotell med 28 rum och ett separat chalet i tre våningar.
De historiska takmålningarna, valven och trägolven har bevarats, samtidigt som gästerna kan njuta av en modern spa-anläggning och pool.
Hotellet finns med på Condé Nast Travellers Hot List 2026 över coola nya hotell.
Slutligen, vid foten av Alpe di Siusi ligger Sensoria Dolomites, som riktar sig till vuxna gäster.
Här kombineras all inclusive med exklusiva spa-upplevelser, minimalistisk design och italiensk gastronomi.
Fokus på lokala råvaror
En uppvärmd utomhuspool erbjuder utsikt mot bergstopparna, medan hotellets restaurang Anima serverar måltider med fokus på lokala råvaror.
Bara några minuters promenad bort ligger linbanan som tar gästerna upp till skidbackar och vandringsleder.
Hotellet finns med i Condé Nast Travellers sammanställning över Dolomiternas bästa hotell.
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