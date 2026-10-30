Dolomiternas bästa hotell – med äkta italiensk tvist

Design på hög höjd

Forestis Dolomites är ett av bergskedjans mest uppmärksammade designhotell som ligger högt ovanför staden Bressanone – den äldsta staden i regionen Sydtyrolen i norra Italien.

Hotellet var ursprungligen tänkt som ett sanatorium för den österrikisk-ungerska aristokratin 1912, men fick nytt liv som lyxhotell för några år sedan.

De 62 sviterna har panoramafönster mot bergsmassivet Odle. Här kombineras minimalistisk arkitektur med ett spa inspirerat av keltiska traditioner.

Ett spa inspirerat av keltiska traditioner, bland bergen. (Foto: Forestis)

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Italiensk lyx

I den lilla bergsbyn San Cassiano ligger Aman Rosa Alpina, ett av Dolomiternas mest exklusiva hotell.

Hotellet har välkomnat gäster sedan 1939 och har nu fått en ny skepnad under lyxhotellgruppen Aman.

Den välkände arkitekten Jean-Michel Gathy har skapat en miljö med naturmaterial, dämpade färger och stora fönster mot bergen.

Spa-anläggningen erbjuder tre pooler, däribland en utomhuspool med infinitykant, och restaurangerna satsar på exklusiva matupplevelser.

Michelin Guide har tilldelat hotellet två Michelinnycklar, en utmärkelse för särskilt framstående hotell.

Aman Rosa Alpina är ett av Dolomiternas mest exklusiva hotell. (Foto: Aman Rosa Alpina)

Utskjutande pool

För den som söker en annorlunda hotellupplevelse är Alpin Panorama Hotel Hubertus ett måste.

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Hotellets främsta attraktion är en 25 meter lång uppvärmd pool som skjuter ut från byggnaden och svävar högt över sluttningen.

Bastur och bubbelpooler har byggts i en konstruktion som hänger fritt i luften, där vissa delar ser ut att vara upp och nedvända.

Arkitekturen har uppmärksammats internationellt och lyfts fram av Michelin Guide som ett av de mest djärva exemplen på modern hotelldesign i Dolomiterna.

En 25 meter lång uppvärmd pool som skjuter ut från byggnaden. (Foto: Alpin Panorama Hotel Hubertus)

Historisk komfort

På Castel Badia möter modern hotellkomfort nästan tusen års historia.

Byggnaden har tidigare fungerat som domstol, kloster och privat slott. Efter en omfattande renovering har den förvandlats till ett exklusivt hotell med 28 rum och ett separat chalet i tre våningar.

De historiska takmålningarna, valven och trägolven har bevarats, samtidigt som gästerna kan njuta av en modern spa-anläggning och pool.

Hotellet finns med på Condé Nast Travellers Hot List 2026 över coola nya hotell.

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Castel Badia var tidigare ett privat slott. (Foto: Castel Badia)

Slutligen, vid foten av Alpe di Siusi ligger Sensoria Dolomites, som riktar sig till vuxna gäster.

Här kombineras all inclusive med exklusiva spa-upplevelser, minimalistisk design och italiensk gastronomi.

Fokus på lokala råvaror

En uppvärmd utomhuspool erbjuder utsikt mot bergstopparna, medan hotellets restaurang Anima serverar måltider med fokus på lokala råvaror.

Bara några minuters promenad bort ligger linbanan som tar gästerna upp till skidbackar och vandringsleder.

Hotellet finns med i Condé Nast Travellers sammanställning över Dolomiternas bästa hotell.

På Sensoria Dolomites får endast vuxna gäster vistas. (Foto: Sensoria Dolomites)

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