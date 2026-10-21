Ryanairs vd Michael O’Leary tror att flygpriserna i Europa stiger med upp till 20 procent det kommande året. Hårdast slår höjningen sommaren 2027, eftersom bolagets bränslesäkringar går ut i april.
Ryanair: ”Största prishöjningen på flyg i Europas historia"
O’Leary, vd för Europas största lågprisbolag, gav beskedet på en presskonferens i Bryssel på tisdagen. ”Jag skulle säga att ni under de kommande tolv månaderna kommer att få se den största prishöjningen på flyg i Europas historia”, sa han enligt Irish Times.
Hur stor höjningen blir beror enligt O’Leary på bränslepriset. Den spanska affärstidningen Expansión återger hans spann, ”tio procent, femton procent, kanske tjugo procent”. Den högsta nivån gäller enligt Politico om flygbränslet fortsätter att kosta dubbelt så mycket som före kriget mot Iran.
Flygresorna i EU har tidigare blivit dyrare än så på ett år. Enligt Eurostats konsumentprisindex steg priset med 41,5 procent fram till juli 2022 och i Sverige med 51,3 procent, men då kom priserna tillbaka från pandemins bottennivåer när resandet tog fart igen.
Säkringarna går ut i april
Kriget mot Iran började i slutet av februari och störde sjöfarten genom Hormuzsundet. Sedan dess har flygbränslet mer än fördubblats i pris, men biljetterna har inte följt med eftersom flygbolagen köpt en stor del av bränslet i förväg till fasta priser, så kallad prissäkring.
I september var flygresorna i EU 5,6 procent dyrare än ett år tidigare, enligt Eurostats prisstatistik. I Sverige var ökningen 5,1 procent.
Ryanairs räkenskapsår börjar i april, och för året som börjar i april 2027 har bolaget säkrat bara 15 procent av bränslet, enligt Expansión. ”För nästa år har vi bara säkrat 15 procent, till 85 dollar fatet. I praktiken står vi utan säkringar när vi går in i sommaren 2027”, sa O’Leary till Politico i en intervju före presskonferensen.
Sportlovsresan i februari ligger bättre till, eftersom Ryanairs nuvarande räkenskapsår löper till och med mars och bolaget för det året har säkrat 80 procent av bränslet till 67 dollar fatet, enligt kvartalsrapporten i juli.
Enligt O’Leary sitter konkurrenterna i samma sits. ”De flesta andra europeiska flygbolagen är i en liknande situation”, sa han enligt Irish Times.
Easyjet har säkrat 62 procent av bränslet för vinterhalvåret fram till mars 2027 men bara 37 procent för halvåret därefter, enligt Expansión. Norwegian hade i juli säkrat 25 procent av bränslet för 2027, skriver det irländska branschmagasinet Travel Extra.
Färre stolar i luften
Priserna drivs också upp av att utbudet krymper. O’Leary räknar enligt Politico med ”dramatiskt mindre kapacitet i vinter och in på sommaren 2027”, och Ryanair drar själv ner med 4 procent i vinter. Det sparar enligt Expansión omkring 100 miljoner euro i bränsle, cirka 1,1 miljarder kronor. Easyjet har av samma skäl strukit 700 000 platser.
Färre platser och högre priser kan bli det nya normala när fler flygbolag får ekonomiska problem, varnade O’Leary enligt Politico. Spanska Volotea omförhandlar redan sina skulder efter att dyrare bränsle enligt bolaget kostat 150 miljoner euro, ungefär 1,7 miljarder kronor. Lettiska airBaltic försöker också omförhandla sina lån, skriver Expansión.
Lägre vinst om oljan förblir dyr
Flygbolagen vet ännu inte hur långt de kan höja priserna innan efterfrågan viker, skriver Expansión. ”Frågan är om prisökningen räcker för att täcka de kraftigt högre bränslekostnaderna. Jag tror inte det”, sa O’Leary enligt Irish Times.
Bränslet har redan satt spår i resultatet, och Ryanairs vinst föll med 34 procent i kvartalet april till juni. ”Om oljepriset ligger kvar på en hög nivå kommer vi fortfarande att vara lönsamma, men mindre lönsamma än i dag”, sa O’Leary i intervjun med Politico.