Ryanair: ”Största prishöjningen på flyg i Europas historia"

Hur stor höjningen blir beror enligt O’Leary på bränslepriset. Den spanska affärstidningen Expansión återger hans spann, ”tio procent, femton procent, kanske tjugo procent”. Den högsta nivån gäller enligt Politico om flygbränslet fortsätter att kosta dubbelt så mycket som före kriget mot Iran.

Flygresorna i EU har tidigare blivit dyrare än så på ett år. Enligt Eurostats konsumentprisindex steg priset med 41,5 procent fram till juli 2022 och i Sverige med 51,3 procent, men då kom priserna tillbaka från pandemins bottennivåer när resandet tog fart igen.

Säkringarna går ut i april

Kriget mot Iran började i slutet av februari och störde sjöfarten genom Hormuzsundet. Sedan dess har flygbränslet mer än fördubblats i pris, men biljetterna har inte följt med eftersom flygbolagen köpt en stor del av bränslet i förväg till fasta priser, så kallad prissäkring.

I september var flygresorna i EU 5,6 procent dyrare än ett år tidigare, enligt Eurostats prisstatistik. I Sverige var ökningen 5,1 procent.

Ryanairs räkenskapsår börjar i april, och för året som börjar i april 2027 har bolaget säkrat bara 15 procent av bränslet, enligt Expansión. ”För nästa år har vi bara säkrat 15 procent, till 85 dollar fatet. I praktiken står vi utan säkringar när vi går in i sommaren 2027”, sa O’Leary till Politico i en intervju före presskonferensen.

Sportlovsresan i februari ligger bättre till, eftersom Ryanairs nuvarande räkenskapsår löper till och med mars och bolaget för det året har säkrat 80 procent av bränslet till 67 dollar fatet, enligt kvartalsrapporten i juli.

Enligt O’Leary sitter konkurrenterna i samma sits. ”De flesta andra europeiska flygbolagen är i en liknande situation”, sa han enligt Irish Times.

Easyjet har säkrat 62 procent av bränslet för vinterhalvåret fram till mars 2027 men bara 37 procent för halvåret därefter, enligt Expansión. Norwegian hade i juli säkrat 25 procent av bränslet för 2027, skriver det irländska branschmagasinet Travel Extra.