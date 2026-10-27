Svenskar landade på fel flygplats – Sydneys nya miljardbygge skapar förvirring

Vill konkurrera med London

Bygget kostade över motsvarande 33 miljarder kronor att bygga, men är nödvändig i en stad som vill kunna konkurrera med andra stora flygplatser som Londons Heathrow och New Yorks JFK om kapaciteten.

Flygplatsen kommer vara öppen för trafik dygnet om, till skillnad mot den mer centrala flygplatsen Sydney Airport, som stänger för trafik efter klockan 22.

Namnet skapar förvirring

Under måndagen var det fortfarande lugnt tempo och få avgångar, men namnet på flygplatsen har trots det skapat förvirring hos en del resenärer.

En man som anlände med Air New Zealands flygning från Auckland skulle resa till Perth, på andra sidan Australien, men hamnade i västra Sydney istället.

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”Jag blev förvirrad när jag såg Western Sydney. Jag trodde att det var Western Australia, och egentligen skulle jag ha varit i Perth, uppgav han enligt Perth Now.

Att en flygresa mellan Sydney och Perth tar runt sex timmar verkar dock inte bekymra mannen.

”Jag är på semester, så det är inte det värsta som kunde hända.”

Fel flygplats för svenskar

Två svenska studenter, Julie Lundmark och hennes vän Emma Åkerlund, hamnade också på fel flygplats efter en helg i Melbourne.

Studenterna hade sett beteckningen WSI på sina biljetter men trodde att det handlade om en annan terminal vid den andra flygplatsen, och de visste inte att Sydney nyss hade fått en ny flygplats.

”Vi landade här och tittade ut genom fönstret och hade ingen aning om var vi befann oss”, uppgav Julie Lundmark till ABC News.

”Vi har vår bil parkerad vid den andra flygplatsen.”

Lockar med billiga biljetter

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Genom det nya miljardbygget hoppas Sydney kunna locka med billigare flygpriser, när konkursen hårdnar.

Flygbolag som Qatar Airways, Singapore Airlines och Vietjet Air har redan skrivit avtal med WSI vilket kan pressa priserna för svenskar som vill resa till Sydneys nya flygplats. Totalt har sju passagerarflygbolag bekräftat trafik till flygplatsen och fler står på tur sedan samtal pågår.

I nuläget är det dock lite krångligt och tidskrävande att ta sig till och från WSI, med bussar och tåg, vilket kan ta runt två timmar in till centrum.

Nästa år ska en ny metro stå klar vilket ser ut att korta ner restiderna rejält.

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