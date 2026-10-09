Ryanair hittar tillbaka till flygplatsen som Gud glömde

Sedan blev det väldigt tyst

År 2019 hade Skavsta fortfarande över 2,2 miljoner passagerare och direktflyg till 45 destinationer.

Sedan kom pandemin.

Ryanair stängde sin bas och 2021 flyttade bolaget trafiken till Arlanda. Den 30 oktober lyfte det sista Ryanairplanet från Skavsta.

För flygplatsen var det ett dråpslag.

Sedan dess har Skavsta försökt bygga upp trafiken igen. Norwegian har öppnat linjer till Spanien, TUI har återvänt med charter och i oktober börjar Ving flyga vinterresenärer till Gran Canaria.

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Samtidigt har bakslagen fortsatt. Tidigare i år kunde Perfect Weekend berätta att Wizz Air flyttar sin Bukarestlinje från Skavsta till Arlanda.

Det är därför Ryanairs återkomst betyder mer än två flygningar i veckan.

Gdansk är ingen slump

Gdansk är dessutom en logisk startpunkt.

Den gamla linjen mellan Skavsta och Gdansk hade närmare 300 000 resenärer om året. På andra sidan Östersjön har Ryanair samtidigt gjort Gdansk till en av sina stora regionala baser med sex stationerade flygplan och ett omfattande europeiskt linjenät.

För svenskar betyder den nya linjen enkel tillgång till Gdansk, badorten Sopot och hamnstaden Gdynia.

Torsdag ut, söndag hem. Flygtid omkring en och en halv timme.

Svårare behöver en weekend inte vara.

Ingen ny storhetstid – ännu

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Man ska samtidigt inte börja damma av fotografierna från 2007.

Två avgångar i veckan är inte fyra baserade flygplan och 30 linjer. Ryanair har dessutom byggt upp en omfattande verksamhet på Arlanda och har inte meddelat någon ny bas på Skavsta.

Men symboliken går inte att missa.

Flygbolaget som en gång gjorde Skavsta stort och sedan lämnade flygplatsen kommer tillbaka.

Söndagen den 28 mars 2027 står Ryanair åter på plattan utanför Nyköping.

För en flygplats som under några år mest fått vänja sig vid flygbolag som flyttar därifrån är bara ordet ”ankomst” en ganska trevlig förändring.

Fakta Perfect Weekend: Ryanair på Skavsta

Premiär: 28 mars 2027

Destination: Gdansk, Polen

Avgångar: Torsdagar och söndagar

Tidigare trafik på linjen: Närmare 300 000 resenärer per år

Ryanair började på Skavsta: 1997

Ryanairs bas på Skavsta: 2003–2021

Skavstas rekordår: 2011, nästan 2,6 miljoner passagerare

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