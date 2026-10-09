För några år sedan packade Ryanair ihop och drog från Skavsta till Arlanda. Nu gör Europas största lågprisbolag en försiktig u-sväng och återvänder till flygplatsen utanför Nyköping. Från våren 2027 blir det åter möjligt att flyga direkt från Skavsta till Gdansk.
Ryanair hittar tillbaka till flygplatsen som Gud glömde
Gud hade kanske glömt Skavsta. Ryanair hade definitivt gjort det.
När Dagens PS Perfect Weekend tidigare i år skrev om ”flygplatsen som Gud glömde” handlade det om en flygplats som försökte hitta en ny roll efter att lågprisboomen tagit slut.
Nu kommer en gammal bekant tillbaka genom dörren.
Den 28 mars 2027 återupptar Ryanair trafiken på Stockholm Skavsta Airport med två avgångar i veckan till Gdansk i Polen. Flygen går torsdagar och söndagar, en tidtabell som nästan verkar konstruerad för långhelger med pierogi, vodka och promenader längs Motława.
”Otroligt stort”, säger Skavstas vd Brett Weihart till Södermanlands Nyheter.
Den här gången är superlativen faktiskt begripliga.
Ryanair byggde det moderna Skavsta
Förhållandet mellan Ryanair och Skavsta går betydligt djupare än en enskild flyglinje.
Ryanair började flyga mellan Skavsta och London Stansted redan 1997. Mellan 2003 och 2021 hade bolaget sedan sin skandinaviska bas på flygplatsen.
Under glansdagarna stod fyra Ryanair-plan permanent på Skavsta och bolaget flög omkring 30 linjer. År 2011 passerade nästan 2,6 miljoner passagerare genom terminalen.
Skavsta var plötsligt en av Sveriges stora internationella flygplatser.
Och dessutom ”Stockholm”, trots att ingen människa som klivit av där någonsin spontant har utropat: ”Äntligen Stockholm.”
Så fungerar lågprisflygets geografi.
Ny charterlinje ska väcka liv i Sveriges glömda flygplats
Skavsta hade sin storhetstid under lågprisbolagens expansionsdagar, men tappade mark. En ny chartlinje har åtminstone gett lite hopp för flygplatsen.
Sedan blev det väldigt tyst
År 2019 hade Skavsta fortfarande över 2,2 miljoner passagerare och direktflyg till 45 destinationer.
Sedan kom pandemin.
Ryanair stängde sin bas och 2021 flyttade bolaget trafiken till Arlanda. Den 30 oktober lyfte det sista Ryanairplanet från Skavsta.
För flygplatsen var det ett dråpslag.
Sedan dess har Skavsta försökt bygga upp trafiken igen. Norwegian har öppnat linjer till Spanien, TUI har återvänt med charter och i oktober börjar Ving flyga vinterresenärer till Gran Canaria.
Samtidigt har bakslagen fortsatt. Tidigare i år kunde Perfect Weekend berätta att Wizz Air flyttar sin Bukarestlinje från Skavsta till Arlanda.
Det är därför Ryanairs återkomst betyder mer än två flygningar i veckan.
Gdansk är ingen slump
Gdansk är dessutom en logisk startpunkt.
Den gamla linjen mellan Skavsta och Gdansk hade närmare 300 000 resenärer om året. På andra sidan Östersjön har Ryanair samtidigt gjort Gdansk till en av sina stora regionala baser med sex stationerade flygplan och ett omfattande europeiskt linjenät.
För svenskar betyder den nya linjen enkel tillgång till Gdansk, badorten Sopot och hamnstaden Gdynia.
Torsdag ut, söndag hem. Flygtid omkring en och en halv timme.
Svårare behöver en weekend inte vara.
Ingen ny storhetstid – ännu
Man ska samtidigt inte börja damma av fotografierna från 2007.
Två avgångar i veckan är inte fyra baserade flygplan och 30 linjer. Ryanair har dessutom byggt upp en omfattande verksamhet på Arlanda och har inte meddelat någon ny bas på Skavsta.
Men symboliken går inte att missa.
Flygbolaget som en gång gjorde Skavsta stort och sedan lämnade flygplatsen kommer tillbaka.
Söndagen den 28 mars 2027 står Ryanair åter på plattan utanför Nyköping.
För en flygplats som under några år mest fått vänja sig vid flygbolag som flyttar därifrån är bara ordet ”ankomst” en ganska trevlig förändring.
Fakta Perfect Weekend: Ryanair på Skavsta
Premiär: 28 mars 2027
Destination: Gdansk, Polen
Avgångar: Torsdagar och söndagar
Tidigare trafik på linjen: Närmare 300 000 resenärer per år
Ryanair började på Skavsta: 1997
Ryanairs bas på Skavsta: 2003–2021
Skavstas rekordår: 2011, nästan 2,6 miljoner passagerare
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