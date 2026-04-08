Skavsta hade sin storhetstid under lågprisbolagens expansionsdagar, men tappade mark. En ny chartlinje har åtminstone gett lite hopp för flygplatsen.
Ny charterlinje ska väcka liv i Sveriges glömda flygplats
Efter flera år i skymundan får Stockholm Skavsta Airport, som den officiellt heter, nu en oväntad möjlighet till nystart.
Flygplatsen, som länge setts som för liten, för avlägsen och utan tydlig framtid, får återigen reguljär chartertrafik när Sveriges största charterbolag väljer att återuppta flygningar därifrån.
Satsningen är försiktig till sin natur, men markerar ändå ett trendbrott för en flygplats som många redan räknat bort, skriver Realtid.
Intäkterna försvann
Skavsta hade sin storhetstid under lågprisflygets expansion, då närheten till Stockholm marknadsfördes aggressivt (trots att den ligger över tio mil därifrån) och passagerarvolymerna växte snabbt.
När trafiken senare minskade, och stora aktörer valde att flytta sin verksamhet till Arlanda, försvann både intäkter och framtidstro.
Flygplatsens geografiska läge har länge varit dess största utmaning, med längre restid till huvudstaden och begränsad kollektivtrafik jämfört med regionens större nav.
Satsar på charter
Nu är det charterlogik snarare än storslagna visioner som ger flygplatsen nytt liv.
Under vintersäsongen 2026/27 planeras återkommande direktflyg till Gran Canaria, en destination som sedan länge betraktas som ett av de mest stabila korten på den svenska resemarknaden.
Upplägget är konsekvent och förutsägbart, med fasta avgångsdagar och tydlig målgrupp. Det riktar sig till resenärer som värdesätter enkelhet, smidighet och trygghet framför ett brett utbud av val.
Passar charterresenärerna
Flygningarna genomförs i samarbete med ett etablerat flygbolag, och flygplatsens styrka ligger inte i serviceutbud eller upplevelser, utan i effektivitet.
Kort avstånd mellan parkering, incheckning och gate gör processen snabb och okomplicerad, något som passar charterresenärer väl.
I en tid när många flygplatser satsar på kommersiella ytor och upplevelser blir Skavstas funktionella profil ett konkurrensmedel i sig.
Har en egen nisch
Bakom satsningen ligger dock fortfarande en sårbar struktur, skriver Realtid. Förlusten av stora lågprisaktörer har lämnat djupa spår och charterflygen förändrar inte i grunden flygplatsens långsiktiga utmaningar.
Däremot visar de att Skavsta fortfarande kan fylla en nisch.
På längre sikt finns hopp om förbättrade kommunikationer. Planer på att dra höghastighetsjärnvägen Ostlänken med ett stopp vid flygplatsen kan på sikt förändra förutsättningarna.
