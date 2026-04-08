Ny charterlinje ska väcka liv i Sveriges glömda flygplats

Satsar på charter

Nu är det charterlogik snarare än storslagna visioner som ger flygplatsen nytt liv.

Under vintersäsongen 2026/27 planeras återkommande direktflyg till Gran Canaria, en destination som sedan länge betraktas som ett av de mest stabila korten på den svenska resemarknaden.

Upplägget är konsekvent och förutsägbart, med fasta avgångsdagar och tydlig målgrupp. Det riktar sig till resenärer som värdesätter enkelhet, smidighet och trygghet framför ett brett utbud av val.

Passar charterresenärerna

Flygningarna genomförs i samarbete med ett etablerat flygbolag, och flygplatsens styrka ligger inte i serviceutbud eller upplevelser, utan i effektivitet.

Kort avstånd mellan parkering, incheckning och gate gör processen snabb och okomplicerad, något som passar charterresenärer väl.

I en tid när många flygplatser satsar på kommersiella ytor och upplevelser blir Skavstas funktionella profil ett konkurrensmedel i sig.

Har en egen nisch

Bakom satsningen ligger dock fortfarande en sårbar struktur, skriver Realtid. Förlusten av stora lågprisaktörer har lämnat djupa spår och charterflygen förändrar inte i grunden flygplatsens långsiktiga utmaningar.

Däremot visar de att Skavsta fortfarande kan fylla en nisch.

På längre sikt finns hopp om förbättrade kommunikationer. Planer på att dra höghastighetsjärnvägen Ostlänken med ett stopp vid flygplatsen kan på sikt förändra förutsättningarna.

