Rekord långt bort från jorden – Nasa visar bilderna vi aldrig får nog av

Bilder som gör jobbet åt Nasa

Bilderna är tagna genom ett fönster. Det låter banalt, men det är också det som gör dem så effektiva. Ingen avancerad filterestetik, bara rå verklighet. Månen på nära håll. Jorden i bakgrunden. Kontrasten mellan ljus och mörker som får alla Instagramkonton att kännas aningen överarbetade.

Det är också här Nasa briljerar. De förstår att rymden inte bara är vetenskap, utan berättelse. Varje bild är en påminnelse om varför vi överhuvudtaget åker dit.

Fyra personer, ett uppdrag och 400 000 kilometer perspektiv. Foto: /AP/TT

Hemresan väntar

Planen är att besättningen landar i Stilla havet. Ett ganska odramatiskt slut på en resa som i praktiken är allt annat än vardaglig. Räddningsteam står redo. Det brukar de göra när man faller tillbaka från rymden.

Och någonstans där finns hela poängen. Vi åker längre bort än någonsin – bara för att komma hem igen med bättre bilder än sist.

