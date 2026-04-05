Nasa satsar 200 miljarder – vill stanna på månen 

Rymdkapplöpningen har fått nytt liv

Tempot i satsningen är ingen slump.

USA ser sig återigen vara i en kapplöpning, den här gången mot Kina. Enligt Isaacman är tidsaspekten avgörande.

”Klockan tickar i denna stormaktskonkurrens, och framgång eller misslyckande kommer att mätas i månader, inte år”, säger han.

ANNONS

Målet är att få amerikanska astronauter tillbaka till månens yta innan slutet av den nuvarande mandatperioden i USA.

Läs också: Se upp i april: Rosa måne, NASA-raket och meteorer. Dagens PS

Skrotar tidigare plan – satsar direkt på basen

En av de största förändringarna är att Nasa nu väljer bort en tidigare strategi.

Planen på rymdstationen Gateway, som skulle kretsa runt månen, läggs åt sidan. I stället går resurserna direkt till att bygga en bas på ytan.

Utrustning från Gateway-programmet ska återanvändas för att snabba på utvecklingen.

Tre steg mot en permanent närvaro

Vägen till en fungerande månbas delas upp i tre faser.

Först ska teknik testas. Nasa planerar att skicka upp robotar, fordon och instrument för att undersöka allt från energiförsörjning till kommunikation.

ANNONS

Därefter börjar byggandet av enklare strukturer där astronauter kan vistas under längre perioder.

I det sista steget levereras större moduler och utrustning, med målet att gå från tillfälliga besök till en permanent närvaro.

”Månbasen kommer inte att dyka upp över en natt”, konstaterar Isaacman.

Företag och andra länder spelar nyckelroll

Nasa gör förvisso inte resan själva.

Företag som SpaceX och Blue Origin utvecklar farkoster som ska ta astronauter till månens yta. Samtidigt bidrar flera länder med teknik och utrustning.

Tanken är att landningar ska ske regelbundet – ungefär var sjätte månad – för att stegvis bygga upp infrastrukturen.

Läs också: Slut på rymdselfies: Bezos styr om mot månen. Realtid