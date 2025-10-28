Världens bästa resmål: hit ska du resa 2026

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Från Oulu till Beijing – Europa och Asien bjuder motbilder

Europa är med på listan, men inte som vanligt. Finland får revansch genom Oulu – Europas kulturhuvudstad 2026. Här firas kreativitet med allt från Air Guitar World Championships till tystnadens poesi. Hull i England är med, vilket väcker frågor, men Lump försvarar beslutet: “Den är viktig ur maritim synpunkt – och har ett fantastiskt akvarium.” Guimarães i Portugal tar hem titeln som Europas grönaste stad nästa år.

Kinesiska muren har fortfarande världens längsta sightseeingkö – men värd varje meter.

Asien bjuder på storslagna kontraster. Beijing har sin eviga mur, Manila sin urbana energi, men de riktiga fynden finns på mindre kända platser. Yamagata i norra Japan hyllas som “ett andrum från Tokyos turistkaos”, med onsenbad, tempel och matupplevelser som får Tokyo att kännas som snabbmat. I Sydkorea öppnar nästa år Dongseo Trail, landets svar på El Camino de Santiago – en 85 mil lång pilgrimsvandring där varje etapp ska vara lagom lång för en dags vandring och en kvälls öl.

Dominica: Karibiens mest naturliga ö, och den enda där du kan höra en val andas innan frukost.

Natur, nostalgi och nyfikenhet

För den som hellre möter val än vandrare tipsar listan om Dominica, där världens första reservat för kaskeloter håller på att bildas. Runt 200 av dessa tandsprängda giganter simmar året runt i Karibien – ett nytt slags safarimål där man slipper jeepar och får havsbris istället.

Andra naturupplevelser: Rwandas Akagera nationalpark, där du kan se “the big five” utan att trängas med andra turister. Australiens Uluru nationalpark öppnar för första gången möjligheten att övernatta – ja, du kan faktiskt somna till ljudet av den röda öknen.

För astronomer och romantiker blir Baskien i Spanien platsen att vara på 12 augusti, då den totala solförmörkelsen passerar över regionen.

Framtidstro och återhämtning

Maui i Hawaii reser sig ur askan efter bränderna 2023, och National Geographic menar att det nu är den perfekta tiden att återvända – både för att stötta lokalsamhället och för att få uppleva ön utan trängsel. Fiji hyllas för sin hållbara turism med över 300 öar som lockar till “voluntourism” – ett ord som låter som en dålig idé tills man sitter på stranden med en cocktail och samvete i balans.

Och slutligen: Oklahoma. Den amerikanska delstaten satsar 82 miljoner dollar på att rusta upp sin Route 66 inför hundraårsjubileet 2026. Tänk neon, diner-mjölkshakes och frihetslängtan i repris.

Gamla kejsare, nya startups – ingenstans möts historia och framtid så dramatiskt som i Beijing.

Perfect Weekend Guide: Världens bästa resmål 2026

National Geographics Best of the World 2026 listar 25 destinationer som anses vara världens mest intressanta resmål nästa år. Bland årets utvalda finns både storstäder och okända pärlor – från Beijing och Rio till Yamagata och Dominica.

Hela listan finns på nationalgeographic.com.

Källa: National Geographic / CNN Travel

