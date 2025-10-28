Enligt National Geographic är det dags att börja planera nästa semester. Magasinet har släppt sin årliga lista över världens bästa resmål 2026. Årets 25 utvalda destinationer spänner från kinesiska muren till amerikansk rostbälte-romantik. Här är några höjdpunkter för dig som redan tröttnat på sommarens badklippor och vill ha något att drömma om när mörkret faller.
Världens bästa resmål: hit ska du resa 2026
Världens bästa resmål: hit ska du resa 2026
Enligt National Geographic är det dags att börja planera nästa semester. Magasinet har släppt sin årliga lista över världens bästa resmål 2026. Årets 25 utvalda destinationer spänner från kinesiska muren till amerikansk rostbälte-romantik. Här är några höjdpunkter för dig som redan tröttnat på sommarens badklippor och vill ha något att drömma om när mörkret faller.
Från rost till renässans
“Pittsburgh? Verkligen?” tänker du kanske. Men ja, enligt National Geographics chefredaktör Nathan Lump är det just där USA:s framtid finns – i stålstadens förvandling till kulturstad. Universitet, unga kreativa och en konstscen som får New York att se lite trött ut. Här finns fantastiska museer, roliga kvarter och små oberoende butiker som säljer allt från handtryckta affischer till vintagegitarrer. En weekend i Pittsburgh är tydligen den nya citybreaken för smarta amerikaner.
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste
I Sydamerika är Rio de Janeiro och Medellín listans stjärnor. Medellín har gått från farligt till förföriskt – med frodiga trädgårdar, modern konst och nattliv som väcker gamla fördomar till liv bara för att slå ihjäl dem igen. Rio å sin sida satsar på både nya museer och en vandringsled upp till självaste Kristusstatyn. Vem behöver gymkort när man kan pilgrimsvandra till Jesus?
Från Oulu till Beijing – Europa och Asien bjuder motbilder
Europa är med på listan, men inte som vanligt. Finland får revansch genom Oulu – Europas kulturhuvudstad 2026. Här firas kreativitet med allt från Air Guitar World Championships till tystnadens poesi. Hull i England är med, vilket väcker frågor, men Lump försvarar beslutet: “Den är viktig ur maritim synpunkt – och har ett fantastiskt akvarium.” Guimarães i Portugal tar hem titeln som Europas grönaste stad nästa år.
Asien bjuder på storslagna kontraster. Beijing har sin eviga mur, Manila sin urbana energi, men de riktiga fynden finns på mindre kända platser. Yamagata i norra Japan hyllas som “ett andrum från Tokyos turistkaos”, med onsenbad, tempel och matupplevelser som får Tokyo att kännas som snabbmat. I Sydkorea öppnar nästa år Dongseo Trail, landets svar på El Camino de Santiago – en 85 mil lång pilgrimsvandring där varje etapp ska vara lagom lång för en dags vandring och en kvälls öl.
Natur, nostalgi och nyfikenhet
För den som hellre möter val än vandrare tipsar listan om Dominica, där världens första reservat för kaskeloter håller på att bildas. Runt 200 av dessa tandsprängda giganter simmar året runt i Karibien – ett nytt slags safarimål där man slipper jeepar och får havsbris istället.
Andra naturupplevelser: Rwandas Akagera nationalpark, där du kan se “the big five” utan att trängas med andra turister. Australiens Uluru nationalpark öppnar för första gången möjligheten att övernatta – ja, du kan faktiskt somna till ljudet av den röda öknen.
För astronomer och romantiker blir Baskien i Spanien platsen att vara på 12 augusti, då den totala solförmörkelsen passerar över regionen.
Framtidstro och återhämtning
Maui i Hawaii reser sig ur askan efter bränderna 2023, och National Geographic menar att det nu är den perfekta tiden att återvända – både för att stötta lokalsamhället och för att få uppleva ön utan trängsel. Fiji hyllas för sin hållbara turism med över 300 öar som lockar till “voluntourism” – ett ord som låter som en dålig idé tills man sitter på stranden med en cocktail och samvete i balans.
Och slutligen: Oklahoma. Den amerikanska delstaten satsar 82 miljoner dollar på att rusta upp sin Route 66 inför hundraårsjubileet 2026. Tänk neon, diner-mjölkshakes och frihetslängtan i repris.
Perfect Weekend Guide: Världens bästa resmål 2026
National Geographics Best of the World 2026 listar 25 destinationer som anses vara världens mest intressanta resmål nästa år. Bland årets utvalda finns både storstäder och okända pärlor – från Beijing och Rio till Yamagata och Dominica.
Hela listan finns på nationalgeographic.com.
Källa: National Geographic / CNN Travel
Världens bästa resmål: hit ska du resa 2026
