Det talas ofta om att resenärer väntar allt längre med att boka sin sommarresan. Men nu kommer tecken på att det håller på att vända. Enligt nya siffror från en stor researrangör har svenskarna redan börjat boka sina sommarresor för 2026 – tidigare än någonsin.
Ny trend: Svenskarna bokar sommarresan redan nu
Mest läst i kategorin
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Glöm Thailand – det är hit du ska åka på semestern i Asien
Thailand må vara svenskarnas älsklingsland på semestern i Asien sedan millennieskiftet, men nu är det dags att byta riktning på resväskan. Asiens hetaste destination just nu stavas Vietnam. Landet som länge betraktats som lillebror i regionen har på kort tid gått från ryggsäckarnas sista stopp till förstavalet för nyfikna resenärer. Enligt Vietnams turistmyndighet ökade antalet …
Pamukkale – där jorden tycks polera sitt samvete
Det finns platser där naturen verkar ha tagit i lite för mycket, som om den försökt bevisa sin egen estetik. Pamukkale i sydvästra Turkiet är en sådan plats. Ett landskap så vitt att det nästan känns som en överexponerad tanke, ett geologiskt misstag som råkat bli vackert. Här har jorden i tusentals år låtit kalkmättat …
Världens bästa resmål: hit ska du resa 2026
Enligt National Geographic är det dags att börja planera nästa semester. Magasinet har släppt sin årliga lista över världens bästa resmål 2026. Årets 25 utvalda destinationer spänner från kinesiska muren till amerikansk rostbälte-romantik. Här är några höjdpunkter för dig som redan tröttnat på sommarens badklippor och vill ha något att drömma om när mörkret faller. …
Resfebern slår till tidigt
Hos researrangören Sunweb har försäljningen av sommarresor inför 2026 ökat med 149 procent jämfört med samma tid förra året. Det är en dramatisk förändring för en bransch som länge levt på “sista minuten”-kulturen.
“För bara några år sedan var julhelgen det stora avstampet för försäljningen av sommarresor. Så är det inte längre. Vi ser nu gäster som bokar nästa års semester redan medan de fortfarande är på årets resa”, säger Jan Lockhart, nordisk chef på Sunweb i ett pressmeddelande.
Den nya trenden ligger i linje med globala data. Enligt färska undersökningar från bland andra Marriott Bonvoy och Mastercard Travel Trends planerar resenärer nu sina resor flera månader tidigare än förut. I Storbritannien bokas 2026 års resor i snitt nästan fem månader i förväg, jämfört med drygt tre månader tidigare.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …
Från sista minuten till första prioritet
Efter åratal av spontana charterköp verkar många ha tröttnat på att jaga fynd i januari. Istället prioriteras trygghet och kvalitet. Svenskarna vill säkra rätt hotell, rätt datum – och helst rätt solstol.
“Trenden går i linje med hur resenärer globalt blir allt mer kvalitetsmedvetna och tydliga i sina semesterönskemål. Att ha semestern planerad ger både lugn och glädje”, säger Lockhart.
Det handlar också om en psykologisk dimension. När dagarna blir kortare och löven faller kan det kännas terapeutiskt att klicka “boka nu” på en bild från Ibiza.
Mer mening och mindfulness
Samtidigt förändras vad svenskarna vill ha ut av sin semester. Enligt Mastercard och Booking.com blir resor allt mer “ultraindividualiserade” – de ska spegla personliga intressen och värderingar. Wellness, natur, vandring och sportresor växer snabbt, liksom specialiserade hotellkoncept som “adults only” eller hotell med eget vattenland för barnfamiljer.
Kort sagt: den moderna resenären vill känna att resan gör något med en – inte bara för en.
Sverige följer den internationella trenden
Sunwebs statistik tyder på att Sverige går i takt med världen. I en tid när flyg, hotell och upplevelser blir dyrare verkar många vilja planera i förväg för att både spara pengar och säkra kvalitet.
Kanske är det också ett tecken på något mer kulturellt: att planeringen i sig blivit en del av semesterupplevelsen. Att boka resan i oktober kan helt enkelt vara det nya sättet att stå ut med november.
Perfect Weekend Guide: Ny trend vid sommarresan
• Ny trend: Svenskarna bokar sommarresan för 2026 redan under hösten 2025.
• 149 procent fler bokningar hos Sunweb jämfört med fjolåret.
• Globala rapporter från Marriott och Mastercard visar samma mönster – resor planeras nu två månader tidigare än för bara några år sedan.
• Wellness, natur och temaresor fortsätter växa snabbast.
• Boka nu, lev sen – planeringen är den nya mindfulness.
Källa: Sunweb, Mastercard Travel Trends 2025 & Beyond, Marriott Bonvoy Travel Report 2026, Booking.com
Vill du läsa mer om resor och trender? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Petra Mede leder arkitekturens roadtrip – Så byggdes Sverige och Vi har listan: Höstens bästa nya tv-serier.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Het marknad för begagnade elbilar – rekordökning i lågkonjunktur
Begagnade elbilar genomgår just nu ett dramatiskt skifte. Efter flera år av höga priser och osäkerhet kring andrahandsvärdet har trenden vänt. Priserna faller snabbt, men intresset bland köparna ökar i rekordfart. Enligt siffror från analysföretaget Vroom ökade utbudet av begagnade elbilar med hela 73 procent på fem månader tidigare i år. Det beror framför allt …
Saknade sidor i passet – fick böter
Att riva ha utrivna sidor i ditt pass kan trassla till det ordentligt. I en ny dom i hovrätten slås det fast att pass med utrivna sidor är lika med falsk urkund. Det är hovrätten för Nedre Norrland som slagit fast detta i en dom, berättar Dagens Juridik. Tidigare hade tingsrätten fattat ett annat beslut …
Dokument får inte användas i rättegång mot Lundin
En handling som beslagtogs vid en husrannsakan mot Lundin Petroleum AB får inte användas och måste måste förstöras. Det är Dagens Juridik som kan berätta om att Lundin Petroleum nu har fått rätt. En handling som beslagtogs vid en husrannsakan i rättegången mot bolaget kan inte användas i rättsprocessen och måste förstöras. Detta enligt ett …
23 döda efter explosion i vapenfabrik
Räddningsarbetet efter den dödliga explosionen i en vapenfabrik i Ryssland är avslutat. Enligt ryska myndigheter dog 23 människor när en ammunitionsanläggning i Tjeljabinsk-regionen exploderade förra veckan. Dödssiffran efter den kraftiga explosionen i den ryska ammunitionsfabriken Plastmass i Kopejsk har stigit till 23 döda, skriver myndigheterna i Tjeljabinsk-regionen på Telegram. Räddningsarbetet på platsen är nu avslutat …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …