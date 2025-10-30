Ny trend: Svenskarna bokar sommarresan redan nu

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Från sista minuten till första prioritet

Efter åratal av spontana charterköp verkar många ha tröttnat på att jaga fynd i januari. Istället prioriteras trygghet och kvalitet. Svenskarna vill säkra rätt hotell, rätt datum – och helst rätt solstol.

“Trenden går i linje med hur resenärer globalt blir allt mer kvalitetsmedvetna och tydliga i sina semesterönskemål. Att ha semestern planerad ger både lugn och glädje”, säger Lockhart.

Det handlar också om en psykologisk dimension. När dagarna blir kortare och löven faller kan det kännas terapeutiskt att klicka “boka nu” på en bild från Ibiza.

Mer mening och mindfulness

Samtidigt förändras vad svenskarna vill ha ut av sin semester. Enligt Mastercard och Booking.com blir resor allt mer “ultraindividualiserade” – de ska spegla personliga intressen och värderingar. Wellness, natur, vandring och sportresor växer snabbt, liksom specialiserade hotellkoncept som “adults only” eller hotell med eget vattenland för barnfamiljer.

Kort sagt: den moderna resenären vill känna att resan gör något med en – inte bara för en.

På Sunweb jobbar man övertid för att möta svenskarnas nya resehunger. (Foto: Pressbild)

Sverige följer den internationella trenden

Sunwebs statistik tyder på att Sverige går i takt med världen. I en tid när flyg, hotell och upplevelser blir dyrare verkar många vilja planera i förväg för att både spara pengar och säkra kvalitet.

Kanske är det också ett tecken på något mer kulturellt: att planeringen i sig blivit en del av semesterupplevelsen. Att boka resan i oktober kan helt enkelt vara det nya sättet att stå ut med november.

Svenskarna vill ha kontroll, kvalitet och cocktails – helst i den ordningen. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Ny trend vid sommarresan

• Ny trend: Svenskarna bokar sommarresan för 2026 redan under hösten 2025.

• 149 procent fler bokningar hos Sunweb jämfört med fjolåret.

• Globala rapporter från Marriott och Mastercard visar samma mönster – resor planeras nu två månader tidigare än för bara några år sedan.

• Wellness, natur och temaresor fortsätter växa snabbast.

• Boka nu, lev sen – planeringen är den nya mindfulness.

Källa: Sunweb, Mastercard Travel Trends 2025 & Beyond, Marriott Bonvoy Travel Report 2026, Booking.com

