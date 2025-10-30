Dagensps.se
Weekend
Resor

Ny trend: Svenskarna bokar sommarresan redan nu

Den nya svenska traditionen: boka solresan innan Lucia. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Det talas ofta om att resenärer väntar allt längre med att boka sin sommarresan. Men nu kommer tecken på att det håller på att vända. Enligt nya siffror från en stor researrangör har svenskarna redan börjat boka sina sommarresor för 2026 – tidigare än någonsin.

Resfebern slår till tidigt

Hos researrangören Sunweb har försäljningen av sommarresor inför 2026 ökat med 149 procent jämfört med samma tid förra året. Det är en dramatisk förändring för en bransch som länge levt på “sista minuten”-kulturen.

“För bara några år sedan var julhelgen det stora avstampet för försäljningen av sommarresor. Så är det inte längre. Vi ser nu gäster som bokar nästa års semester redan medan de fortfarande är på årets resa”, säger Jan Lockhart, nordisk chef på Sunweb i ett pressmeddelande.

Den nya trenden ligger i linje med globala data. Enligt färska undersökningar från bland andra Marriott Bonvoy och Mastercard Travel Trends planerar resenärer nu sina resor flera månader tidigare än förut. I Storbritannien bokas 2026 års resor i snitt nästan fem månader i förväg, jämfört med drygt tre månader tidigare.

Det är aldrig för tidigt att börja längta efter ett glas rosé i skuggan. (Foto: Canva)
Från sista minuten till första prioritet

Efter åratal av spontana charterköp verkar många ha tröttnat på att jaga fynd i januari. Istället prioriteras trygghet och kvalitet. Svenskarna vill säkra rätt hotell, rätt datum – och helst rätt solstol.

“Trenden går i linje med hur resenärer globalt blir allt mer kvalitetsmedvetna och tydliga i sina semesterönskemål. Att ha semestern planerad ger både lugn och glädje”, säger Lockhart.

Det handlar också om en psykologisk dimension. När dagarna blir kortare och löven faller kan det kännas terapeutiskt att klicka “boka nu” på en bild från Ibiza.

Mer mening och mindfulness

Samtidigt förändras vad svenskarna vill ha ut av sin semester. Enligt Mastercard och Booking.com blir resor allt mer “ultraindividualiserade” – de ska spegla personliga intressen och värderingar. Wellness, natur, vandring och sportresor växer snabbt, liksom specialiserade hotellkoncept som “adults only” eller hotell med eget vattenland för barnfamiljer.

Kort sagt: den moderna resenären vill känna att resan gör något med en – inte bara för en.

På Sunweb jobbar man övertid för att möta svenskarnas nya resehunger. (Foto: Pressbild)

Sverige följer den internationella trenden

Sunwebs statistik tyder på att Sverige går i takt med världen. I en tid när flyg, hotell och upplevelser blir dyrare verkar många vilja planera i förväg för att både spara pengar och säkra kvalitet.

Kanske är det också ett tecken på något mer kulturellt: att planeringen i sig blivit en del av semesterupplevelsen. Att boka resan i oktober kan helt enkelt vara det nya sättet att stå ut med november.

Svenskarna vill ha kontroll, kvalitet och cocktails – helst i den ordningen. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Ny trend vid sommarresan

Ny trend: Svenskarna bokar sommarresan för 2026 redan under hösten 2025.
149 procent fler bokningar hos Sunweb jämfört med fjolåret.
• Globala rapporter från Marriott och Mastercard visar samma mönster – resor planeras nu två månader tidigare än för bara några år sedan.
• Wellness, natur och temaresor fortsätter växa snabbast.
• Boka nu, lev sen – planeringen är den nya mindfulness.

Källa: Sunweb, Mastercard Travel Trends 2025 & Beyond, Marriott Bonvoy Travel Report 2026, Booking.com

Vill du läsa mer om resor och trender? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Petra Mede leder arkitekturens roadtrip – Så byggdes Sverige och Vi har listan: Höstens bästa nya tv-serier.

