Kämpigt för Saudiarabien – investeringarna haltar
Saudiarabien vill locka investerare
Saudiarabien skulle bli landet på allas läppar, dit investerare flockades. Ett nytt nav för turism och andra slags evenemang som idrott.
Miljarder och åter miljarder har pumpats in i nya megaprojekt med bland annat en helt ny stad – Neom – vid Röda havet som enbart den har en prislapp på upp till 1,5 biljoner dollar, enligt CNBC.
Storslagna planer – men investeringarna minskar
Kronprinsen, tillika landets ledare, Mohammed bin Salman, har länge haft storslagna planer på hur Saudiarabien skulle dra rika investerare till sig, ungefär som i Dubai.
Drömmen har dock till viss del blivit en annan verklighet när oljepriset dalar, eftersom det var just inkomsterna från det svarta guldet som skulle bygga upp de nya projekten.
Lågt oljepris pausar byggprojekten
Budgeterna för byggprojekten har redan överskridits rejält uppges det, vilket tillsammans med andra byggproblem och det låga oljepriset har gjort att många av investeringarna har pausats eller helt dumpats.
Saudiarabiens enorma statliga förmögenhetsfond som har ett förvaltat kapital på runt 1 biljon dollar, såg en nedskrivning på 8 miljarder dollar i slutet av 2024, vilket alltså var ett tecken på att investeringarna till megaprojekten minskade, med över 12 procent förra året.
Fonden breddar sig
Fonden har investerat i många globala bolag som Tesla och Uber och för att bredda sig ytterligare – i fotbollsklubbar som Newcastle United.
Förra året minskade internationella investeringar till 17 procent av portföljen, jämfört med 20 procent året innan.
Trots uppförsbacken är Saudiarabiens statliga förmögenhetsfond fortfarande emellertid en av de största och snabbast växande statliga förmögenhetsfonderna i världen.
