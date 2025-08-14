Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Kämpigt för Saudiarabien – investeringarna haltar

Projektet Neom är ett av många som haltar i Saudiarabien. Nu minskar investeringarna i landet.
Projektet Neom är ett av många som haltar i Saudiarabien. Nu minskar investeringarna i landet. (Foto: Neom)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Lägre oljepris och växande budgetunderskott. Det är kämpigt läge även för rika länder som Saudiarabien som nu ser investeringarna i sina megaprojekt bromsa in.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Saudiarabien vill locka investerare

Saudiarabien skulle bli landet på allas läppar, dit investerare flockades. Ett nytt nav för turism och andra slags evenemang som idrott.

Miljarder och åter miljarder har pumpats in i nya megaprojekt med bland annat en helt ny stad – Neom – vid Röda havet som enbart den har en prislapp på upp till 1,5 biljoner dollar, enligt CNBC.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Storslagna planer – men investeringarna minskar

Kronprinsen, tillika landets ledare, Mohammed bin Salman, har länge haft storslagna planer på hur Saudiarabien skulle dra rika investerare till sig, ungefär som i Dubai.

Drömmen har dock till viss del blivit en annan verklighet när oljepriset dalar, eftersom det var just inkomsterna från det svarta guldet som skulle bygga upp de nya projekten.

Ökenstad
Mohammed bin Salmans jätteprojekt Neom har det mesta – inklusive total övervakning. (Foto: TT)

Lågt oljepris pausar byggprojekten

Budgeterna för byggprojekten har redan överskridits rejält uppges det, vilket tillsammans med andra byggproblem och det låga oljepriset har gjort att många av investeringarna har pausats eller helt dumpats.

ANNONS

Saudiarabiens enorma statliga förmögenhetsfond som har ett förvaltat kapital på runt 1 biljon dollar, såg en nedskrivning på 8 miljarder dollar i slutet av 2024, vilket alltså var ett tecken på att investeringarna till megaprojekten minskade, med över 12 procent förra året.

Fonden breddar sig

Fonden har investerat i många globala bolag som Tesla och Uber och för att bredda sig ytterligare – i fotbollsklubbar som Newcastle United.

Förra året minskade internationella investeringar till 17 procent av portföljen, jämfört med 20 procent året innan.

Trots uppförsbacken är Saudiarabiens statliga förmögenhetsfond fortfarande emellertid en av de största och snabbast växande statliga förmögenhetsfonderna i världen.

Läs även:

Opec lovar stort – men var är oljan? Dagens PS

Därför väljer Trump Saudiarabien. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FondinvesteringarOljaoljeprisSaudiarabienTurism
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS