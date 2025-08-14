Kämpigt för Saudiarabien – investeringarna haltar

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Storslagna planer – men investeringarna minskar

Kronprinsen, tillika landets ledare, Mohammed bin Salman, har länge haft storslagna planer på hur Saudiarabien skulle dra rika investerare till sig, ungefär som i Dubai.

Drömmen har dock till viss del blivit en annan verklighet när oljepriset dalar, eftersom det var just inkomsterna från det svarta guldet som skulle bygga upp de nya projekten.

Mohammed bin Salmans jätteprojekt Neom har det mesta – inklusive total övervakning. (Foto: TT)

Lågt oljepris pausar byggprojekten

Budgeterna för byggprojekten har redan överskridits rejält uppges det, vilket tillsammans med andra byggproblem och det låga oljepriset har gjort att många av investeringarna har pausats eller helt dumpats.

ANNONS

Saudiarabiens enorma statliga förmögenhetsfond som har ett förvaltat kapital på runt 1 biljon dollar, såg en nedskrivning på 8 miljarder dollar i slutet av 2024, vilket alltså var ett tecken på att investeringarna till megaprojekten minskade, med över 12 procent förra året.

Fonden breddar sig

Fonden har investerat i många globala bolag som Tesla och Uber och för att bredda sig ytterligare – i fotbollsklubbar som Newcastle United.

Förra året minskade internationella investeringar till 17 procent av portföljen, jämfört med 20 procent året innan.

Trots uppförsbacken är Saudiarabiens statliga förmögenhetsfond fortfarande emellertid en av de största och snabbast växande statliga förmögenhetsfonderna i världen.

Läs även:

Opec lovar stort – men var är oljan? Dagens PS

Därför väljer Trump Saudiarabien. Dagens PS