Det stora spelbolaget Electronic Arts (EA) köps ut från börsen av ett konsortium bestående av bland annat Saudiarabiens investeringsfond PIF.
Rekordaffär klar – speljätten EA köps av Saudiarabien
Under fredagskvällen rapporterade Wall Street Journal att affären kring Electronic Arts var på gång, vilket fick spelbolagets aktie att rusa 15 procent. Bolaget är världens sjätte största spelbolag, baserat på kvartalsrapporter för det första kvartalet 2025, och har storsäljare som Battlefield, The Sims och EA FC (tidigare FIFA) bland sina främsta speltitlar.
Saudiarabien – och Trumps svärson
Det visade sig också stämma, strax före börsöppningen i USA på måndagen presenterades nyheten att ett konsortium lagt ett kontant bud på hela bolaget för 215 dollar per aktie. Fredagens stängningspris var 193,35 dollar.
Köpare är ett konsortium lett av Saudiarabiens investeringsfond PIF, som blir den “överlägset” största ägaren i EA om affären går igenom. Riskkapitalbolagen Silver Lake och Affinity Partners är också en del av affären. Affinity Partners vd är Jared Kushner, svärson till USA:s president Donald Trump.
Kan komma högre bud
36 miljarder dollar läggs upp av investerarna, och 20 miljarder består av ett lån backat av JP Morgan. Det skulle göra affären till den största i sitt slag som delvis finansierats med lån.
“Våra kreativa och passionerade team på EA har levererat extraordinära upplevelser till flera hundra miljoner fans, skapat några av världens mest ikoniska IP:n och genererat betydande värde för vårt företag. Detta ögonblick är ett stort erkännande av deras anmärkningsvärda arbete. Tillsammans med våra partners kommer vi att skapa transformerande upplevelser för att inspirera kommande generationer. Jag är mer exalterad än någonsin över framtiden vi bygger”, säger EA:s vd Andrew Wilson, som kommer att sitta kvar, i en kommentar på EA:s hemsida.
Affären väntas slutföras det första kvartalet 2027 – om den går igenom. Enligt CNBC finns det en period på 45 dagar där andra högre bud kan komma in.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
