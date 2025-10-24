Ljudvallen spräcks igen – nya Concorde tar dig till New York på under fyra timmar

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Jakten på tystare överljud

Ett av de största problemen med det gamla Concorde var den kraftiga sonic boom﻿ som uppstod när planet bröt ljudvallen. Därför fick det bara flyga över hav. Boom försöker nu mildra detta med ny flygkroppsdesign som sprider ljudvågen över ett större område.

Oavsett framstegen gäller fortfarande USA:s förbud mot civilt överljudsflyg över land. Myndigheten FAA utreder dock nya bullerstandarder, vilket på sikt kan öppna för tystare supersoniska flygningar även över fast mark – troligen först efter 2035.

En ny guldålder på himlen?

Om tekniken lyckas kan Overture bana väg för en ny nisch inom flyget – där restid, inte biljettpris, blir den främsta statussymbolen.

Nicholas Smith, digitalchef på resejätten Thomas Cook, menar att supersoniskt flyg kvarstår som ett premiumalternativ:

”Det här är en dröm för stressade direktörer, inte solhungriga barnfamiljer på väg till Benidorm.”

För den breda massturismen pekar utvecklingen snarare mot större, bränslesnåla plan och bättre bränsleeffektivitet. Men i business-segmentet kan Overture bli nästa stora symbol för tid och prestige.

I kabinen väntar lyx i minimalistisk design – och resan går dubbelt så fort som i dag. (Foto: AP)

Boom eller bluff?

Boom Supersonic hävdar att Overture ska kunna trafikera upp till 600 rutter världen över. Priserna är ännu inte kända, men de väntas ligga över dagens businessbiljetter.

Planet, som byggs med hållbara flygbränslen (SAF) och nya lättviktsmaterial, ska bli betydligt tystare än Concorde – som var ökänd för sitt buller, särskilt vid start från Heathrow och Charles de Gaulle.

Om allt går som planerat kan en ny generation affärsresenärer och miljardärer snart flyga över Atlanten i Mach 1,7 – snabbare, tystare och med grönare samvete.

Concorde 1971 var en ikon för jetset-eran. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Överljudsflyg – då och nu

Concorde flög första gången 1969 och sista gången 2003. Maxhastighet: Mach 2,04.

Overture från Boom Supersonic utvecklas för Mach 1,7 och plats för 60–80 passagerare.

Den mindre testversionen XB‑1 flyger redan över Mojaveöknen.

USA:s förbud mot civilt överljudsflyg över land gäller fortfarande, men nya regler kan komma.

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend