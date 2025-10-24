När Concorde gjorde sin sista flygning 2003 trodde de flesta att eran av överljudsflyg var över. Men nu, drygt två decennier senare, arbetar det amerikanska bolaget Boom Supersonic på att återföra snabbresandet – med modernare teknik, tystare kabin och mer hållbara drivmedel.
Ljudvallen spräcks igen – nya Concorde tar dig till New York på under fyra timmar
Overture – snabbare, tystare, grönare
Boom Supersonic utvecklar just nu sitt nya flygplan Overture, som enligt plan ska kunna ta passagerare från London till New York på tre timmar och fyrtio minuter – ungefär halva flygtiden mot dagens trafikflyg. Planet byggs för att flyga i upp till Mach 1,7 på cirka 18 000 meters höjd och rymma mellan 60 och 80 passagerare.
Företaget har fått icke-bindande beställningsavtal från bland andra United Airlines, American Airlines och Japan Airlines. Ambitionen är att inleda kommersiell drift omkring 2029, men tidtabellen är preliminär.
Just nu testflygs den mindre demonstratorn XB‑1 – en prototyp i skala 1:3 – i Kalifornien, vilket markerar ett viktigt steg mot certifieringen av Overture.
Jakten på tystare överljud
Ett av de största problemen med det gamla Concorde var den kraftiga sonic boom som uppstod när planet bröt ljudvallen. Därför fick det bara flyga över hav. Boom försöker nu mildra detta med ny flygkroppsdesign som sprider ljudvågen över ett större område.
Oavsett framstegen gäller fortfarande USA:s förbud mot civilt överljudsflyg över land. Myndigheten FAA utreder dock nya bullerstandarder, vilket på sikt kan öppna för tystare supersoniska flygningar även över fast mark – troligen först efter 2035.
En ny guldålder på himlen?
Om tekniken lyckas kan Overture bana väg för en ny nisch inom flyget – där restid, inte biljettpris, blir den främsta statussymbolen.
Nicholas Smith, digitalchef på resejätten Thomas Cook, menar att supersoniskt flyg kvarstår som ett premiumalternativ:
”Det här är en dröm för stressade direktörer, inte solhungriga barnfamiljer på väg till Benidorm.”
För den breda massturismen pekar utvecklingen snarare mot större, bränslesnåla plan och bättre bränsleeffektivitet. Men i business-segmentet kan Overture bli nästa stora symbol för tid och prestige.
Istanbul tar över – nu ritas Europas flygkarta om
Europa flyger igen – men inte som förr. Europas flygkarta gör om när Paris, Frankfurt och Heathrow tappar fart är det Istanbul
Boom eller bluff?
Boom Supersonic hävdar att Overture ska kunna trafikera upp till 600 rutter världen över. Priserna är ännu inte kända, men de väntas ligga över dagens businessbiljetter.
Planet, som byggs med hållbara flygbränslen (SAF) och nya lättviktsmaterial, ska bli betydligt tystare än Concorde – som var ökänd för sitt buller, särskilt vid start från Heathrow och Charles de Gaulle.
Om allt går som planerat kan en ny generation affärsresenärer och miljardärer snart flyga över Atlanten i Mach 1,7 – snabbare, tystare och med grönare samvete.
Perfect Weekend Guide: Överljudsflyg – då och nu
- Concorde flög första gången 1969 och sista gången 2003. Maxhastighet: Mach 2,04.
- Overture från Boom Supersonic utvecklas för Mach 1,7 och plats för 60–80 passagerare.
- Den mindre testversionen XB‑1 flyger redan över Mojaveöknen.
- USA:s förbud mot civilt överljudsflyg över land gäller fortfarande, men nya regler kan komma.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
