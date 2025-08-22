Det franska öriket vägrar bli en charterversion av Mallorca. På Korsika vandrar du bland röda klippor, äter bondost i trädgårdar och somnar till ljudet av fårklockor. Välkommen till ön som vill vara självständig – och är det på sitt alldeles egna sätt.
Korsika – Medelhavets vilda sten som inte låter sig tämjas
Vildare än Provence
Korsika är Frankrikes mest envisa barn. Ön har tillhört allt från greker och romare till fransmännen som erövrade den på 1700-talet. Men korsikanerna själva – de har aldrig riktigt köpt konceptet. Här växer självständighet lika naturligt som vild timjan. Det märks i politiken, i språket och i det där småbuttra sättet att säga “vi klarar oss själva”.
Bo som en lokal – men med pool
Glöm hotellkedjor. På Korsika hyr du ett hus. En “casa” med grova stenväggar, kök för riktiga måltider och terrasser där solnedgången känns som ett privat skådespel. Det är här man hör fårens bjällror, känner doften av kastanjer och grillad lammstek – och inser att man absolut inte behöver en minibar.
Vandringar för både proffs och amatörer
Det finns två typer av människor som kommer till Korsika. De som vill vandra GR20 – Europas kanske tuffaste långled – och de som vill låtsas att de vill vandra GR20. Tillhör du den senare kategorin? Ingen fara. Här finns mängder av lättare turer.
En favorit är Mare a Mare, som korsar ön från kust till kust genom doftande skogar och små byar. Du behöver bara bra skor och en vilja att svettas. Och kanske en guide med neonfärgad t-shirt som pekar ut stigen och skrattar åt dina city-skor.
Mat som smakar motstånd
Korsikansk mat är ingen lättviktare. Här pratar vi rökt skinka från vildsvin, ostar med så mycket personlighet att de borde få rösta i kommunalvalet och bröd som kräver ett glas rött vid sidan. På restaurangen A Machja i Omicciò får du smaka de klassiska rätterna, medan Table de la Ferme i Sartène kombinerar lantlig charm med utsikt över bergen. Och vill du äta som en herde? Beställ kastanjepasta och grillat lamm.
Havet som granne
När svetten torkat är det havet som gäller. Från Bonifacio kan du hyra båt och snorkla bland klippor där turkost vatten möter vit sten. Eller så nöjer du dig med att beställa en Pietra – ölets svar på korsikansk patriotism – och titta på segelbåtarna som glider in i hamnen.
Perfect Weekend Guide till Korsika
Res hit: Direktflyg finns från flera Stockholms eller Köpenhamn med Norwegian, annars via Nice. Bil behövs – utan den missar du det mesta.
Bo här: Casa Fortificata för lantlig charm, Casone om du reser med storfamilj, Cà di l’istria för modern touch.
Ät här: A Machja i Omicciò för klassiker, Table de la Ferme i Sartène för fine dining med utsikt.
Gör detta: Hyr en guide för en dag på Mare a Mare-leden. Avsluta med dopp i havet vid Saint-Antoine Point.
Källa: Conde Nast.
Fem exklusiva hotell på Korsika i Perfect Weekend-stil
Här är fem lyxiga och charmiga hotell på Korsika, handplockade för en avslappnad men elegant weekendresa:
1. Les Oliviers de Palombaggia, Porto-Vecchio
En rustik och intim resort omringad av maquis och gamla olivträd. Här hyr du privata villor eller sviter med egna pooler eller spa, som om du vore en del av en bohemisk gårdsidyll. Frukosten serveras på terrassen med råvaror från trädgård och ostmejeri precis utanför dörren.
2. Grand Hôtel de Cala Rossa, Lecci (Porto-Vecchio)
En klassisk 5‑stjärnig resort med direkt tillgång till stranden i Cala Rossa, ett lyxigt spa (Nucca) inspirerat av maquis-doft – med hammam, sal, frisör och ört-te‑rum för total avkoppling.
3. Hôtel La Villa Calvi, Calvi
Beläget på höjderna med utsikt över bukten och citadellet. Ett elegant Relais & Châteaux-hotell med flera pooler, tennisbana, spa och restaurangen La Table by La Villa under ledning av en stjärnkock.
4. Hotel Version Maquis (Citadelle), Bonifacio
Lyx med lugn. Småskaligt, med cirka 20 rum och två sviter, infinity-pool och ett spa med bastu, hamam, banya och uppvärmd inomhuspool – alla med utsikt över maquis eller citadellet. Genuin känsla, fri från turistflaner.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
