Dagensps.se
Weekend

Karisma – gåvan som kan förändra ditt liv (eller förstöra världen)

Oavsett politisk färg – de mest karismatiska vinner ofta debatten. (Foto: AP/Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 09 aug. 2025Publicerad: 09 aug. 2025

Karisma har olika stil, olika politisk hemvist och olika frisyrer – men Barack Obama, Donald Trump, Margaret Thatcher och Olof Palme hade alla något gemensamt: karisma. Den där oförklarliga magnetismen som får andra att lyssna, följa – och i vissa fall, frukta.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Men vad är egentligen karisma? Och kan man bli mer karismatisk av att bara läsa några knep i en affärstidning eller lyssna på ett radioprogram?

Spoiler: Det är både enklare – och mycket farligare – än du tror.

Läs även: Tv-läkaren: Så får du ett friskare liv

Karisma får dig inte alltid omtyckt – men ofta omtalad. (Foto: Canva)

Karisma är en show – men inte alltid charmig

Enligt psykiatern och författaren Anders Hansen handlar karisma om inflytande utan logik. Inte nödvändigtvis om att vara charmig. “Få skulle kalla Donald Trump charmig”, säger han i I hjärnan på Louise Epstein. “Men man kan inte förneka att han påverkar andra – och i förlängningen hela planeten.”

Trump är alltså karismatisk. Oprah också. Men på helt olika sätt.

Karisma, förklarar Hansen, är den där gåvan (eller förbannelsen) som får människor att följa en person inte för att argumenten är bra, utan för att personen är något. Och just det – att karisma är kopplat till person snarare än innehåll – är både det fascinerande och det farliga.

Läs även: Din hjärna krymper och det är inte på skoj

ANNONS
Karisma får dig inte alltid omtyckt – men ofta omtalad. (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Inte bara föds du med det – du kan också öva

Forskare vid University of Toronto har nyligen visat att karisma inte bara är medfött. Du kan träna upp det.

I deras studie fick testpersoner titta på hundratals videor där människor berättade om sina liv. Resultatet var tydligt: De mest karismatiska var de som…

  • talade tydligt
  • visade känslor
  • skapade närvaro

Det vill säga: Karisma är inte mystik – det är teknik.

Steve Jobs kunde sälja en banan som om det vore en revolution. (Foto: AP)

Den karismatiske stenåldersmannen ville inte hålla föredrag – han ville para sig

Men varför finns ens karisma?

ANNONS

Enligt Anders Hansen har karismatiska människor haft ett överlevnadsvärde genom evolutionen. De kunde samla gruppen, leda den – och, ja, ligga mer. “Det har troligen varit ett sexuellt selektionstryck”, konstaterar han torrt. Alltså: Den som kunde övertyga andra utan våld, med personlighet, fick både följe och förökningsmöjligheter.

Så nästa gång du tycker att din kollega är orimligt populär på fikarasten – tänk på att det kanske är genetiskt.

Läs även: Detta har smarta människor gemensamt

Donald Trump – ett vandrande exempel på farlig charm. (Foto: AP)

Charm vs karisma – och varför Hitler är ett varnande exempel

En viktig distinktion: Charmiga personer är älskvärda. Karismatiska personer måste inte vara det. De behöver bara få dig att tro på dem. Det är därför Hitler dyker upp i diskussionen gång på gång. Han var inte charmig – men karismatisk, och därmed farlig.

Samma sak gäller i mildare form i politiken idag. Vi dras till karismatiska ledare, oavsett om de är kompetenta. Och det, menar Hansen, är en akilleshäl i vår psykologi. “Vi lägger för stor vikt vid det karismatiska. Jag vill inte ha karismatiska politiker. Jag vill ha tråkiga, kompetenta tråkbollar”, säger han.

Vi håller med. Typ.

Så vad kännetecknar karismatiska människor?

ANNONS

Kombon är svår men tydlig:

  • Självförtroende – men inte arrogans
  • Närvaro – men inte kontrollbehov
  • Energi – men inte stress
  • Engagemang – utan överspel

Och kanske viktigast av allt: Förmågan att se andra. Men, som Hansen påpekar, det där kan fejkas. Och då är vi ute på hal is.

Barack Obama – lågmäld karisma med Harvard i ryggen. (Foto: AP)

Storytelling – viktigare än logik

Ett råd som både forskare och radiopsykologer är överens om är vikten av berättelser. Vår hjärna älskar anekdoter. Jesus visste det. Steve Jobs visste det. Och alla framgångsrika influencers vet det. De som kan rama in sitt budskap i en mänsklig historia, med känslor och konflikter, vinner. Inte för att de har rätt – utan för att vi minns dem.

Men Hansen vägrar själv använda stories. “Jag vill inte manipulera. Jag vill att folk ska förstå vad jag säger.” Det är ett sympatiskt motstånd. Men också lite tråkigt. Och kanske just därför – trovärdigt.

Jesus byggde sin världsbild med berättelser – det funkar fortfarande. (Foto: Canva)

Men karisma gör dig inte lyckligare – bara mer ansvarig

ANNONS

Det är lätt att tro att karisma är nyckeln till ett bättre liv. Men Anders Hansen ger karisman 1 av 5 i betyg som mänsklig egenskap. “Som maktinstrument: 5 av 5. Men vi är alldeles för sårbara för den.”

Och just där blir det intressant. För karisma ger inflytande – men inflytande innebär ansvar. Som Hans Rosling en gång sa till Hansen: “Om du har många öron riktade mot dig, då måste du verkligen tänka på vad du säger.”

Karisma är alltså ingen fri biljett. Det är ett lån. Med ränta.

Perfect Weekend Guide: Så blir du 20 procent mer karismatisk innan måndag

  1. Tala med övertygelse. Stryk orden ”kanske” och ”nog” ur din vokabulär.
  2. Var närvarande. Lägg undan mobilen. Titta folk i ögonen. Nicka. Lyssna.
  3. Berätta något. En anekdot om en lunch som gick fel slår ett Excel-ark.
  4. Använd rösten som instrument. Lek med tempo, volym och pauser.
  5. Le – men inte för mycket. Karisma kräver balans, inte clown.

Slutord: Karisma är inget mål – det är ett medel

Att sträva efter karisma är som att sträva efter skärmfilter. Det hjälper i rätt sammanhang, men är aldrig hela sanningen. I värsta fall – som Anders Hansen varnar för – blir du bara en karikatyr av dig själv. En mänsklig clickbait.

Så vad ska vi göra?

Vi tycker: Lär dig knepen. Förstå psykologin. Men använd det med respekt. För precis som Bamse säger: “Den som är stark måste vara snäll.”

ANNONS

Eller som vi säger: Den som är karismatisk – måste ha något vettigt att säga.

Viggos dagbok från en bilsemester: Musslor, misstro och mediebranschens mörker

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver dagbok på sin bilsemester i Europa. I en tvåstjärnig tillvaro bland tyska pensionärer, elbilar och kokta musslor.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KarismaMaktpolitikVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS