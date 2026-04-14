Kaos på flygplatsen – planet lyfte utan 120 passagerare

De kom tre timmar tidigt till flygplatsen. De gjorde allt rätt. Ändå stod de kvar på marken när planet lyfte. En brittisk familj fick betala motsvarande över 20 000 kronor för att ta sig hem från Italien – efter att deras easyJet-plan lämnat dem kvar på grund av kaos i EU:s nya in- och utresesystem, EES.
Det här är inte en enskild historia. Det är en försmak av sommaren 2026 som vi skrivit om tidigare.
När system möter verklighet
Det låter snyggt på powerpoint. Biometrisk kontroll. Effektivare gränser. Mindre fusk.
I verkligheten: en maskin, två tjänstemän och 150 frustrerade resenärer.
Av 156 bokade passagerare kom bara 34 ombord på flighten från Milano till Manchester. Resten fastnade i passkontrollen, skriver The Independent.
Problemet var inte bara köer. Det var logiken.
Passagerarna fick inte gå igenom kontrollen eftersom gaten inte var öppnad. Samtidigt släpptes resenärer till andra flyg igenom. Resultatet blev en slags gränsbingo där vissa kom igenom – och andra blev kvar.
En del löste det genom att helt enkelt ljuga om sin destination.
Inte direkt ett system som inger förtroende.
Tekniken som skulle snabba upp – och gjorde tvärtom
EES bygger på biometrisk registrering: ansiktsigenkänning och fingeravtryck.
Problemet i Milano var att allt gjordes manuellt – trots att det fanns 16 automatiska maskiner som inte användes.
Dessutom krävdes full registrering igen, trots att passagerarna redan lämnat sina uppgifter vid inresan.
Tempot beskrivs som ”snigelfart”.
Under tiden började folk må dåligt i värmen. En passagerare kräktes i en påse. Det är ungefär här semesterkänslan lämnar kroppen.
Flygbolaget: inte vårt problem
När planet väl lyfte stod över 100 personer kvar.
Bagaget lastades av. Passagerarna skickades tillbaka till terminalen. Och där tog servicen slut.
Familjen klassades som ”no-shows” och erbjöds att köpa nya biljetter. Refund: cirka 20 kronor i skatt. Resten behöll flygbolaget.
Lösningen blev en omväg via Luxemburg, hotellnatt och ny biljett hem. Totalt över 1 600 pund.
Flygbolaget beklagar – men pekar på gränsmyndigheterna.
Gränsmyndigheterna pekar sannolikt tillbaka.
Perfect Weekend Guide: Tre saker att göra innan du flyger i sommar
Kom tidigare än du tror behövs. Tre timmar kan vara det nya normala.
Räkna med att systemet inte fungerar som det ska. Ha marginaler.
Se över din reseförsäkring. Den kan bli din bästa vän när logistiken kollapsar.
