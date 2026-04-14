Kaos på flygplatsen – planet lyfte utan 120 passagerare

När system möter verklighet

Det låter snyggt på powerpoint. Biometrisk kontroll. Effektivare gränser. Mindre fusk.

I verkligheten: en maskin, två tjänstemän och 150 frustrerade resenärer.

Av 156 bokade passagerare kom bara 34 ombord på flighten från Milano till Manchester. Resten fastnade i passkontrollen, skriver The Independent.

Problemet var inte bara köer. Det var logiken.

Passagerarna fick inte gå igenom kontrollen eftersom gaten inte var öppnad. Samtidigt släpptes resenärer till andra flyg igenom. Resultatet blev en slags gränsbingo där vissa kom igenom – och andra blev kvar.

En del löste det genom att helt enkelt ljuga om sin destination.

Inte direkt ett system som inger förtroende.

ANNONS

