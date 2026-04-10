Vill du resa billigt i Europa 2026 är det inte Frankrike, Italien eller Spanien som gäller. I stället bör du ha siktet inställt på Balkan och Östeuropa. Då belönas du med lägre priser, färre turister och minst lika mycket att upptäcka.
Europas billigaste länder – här räcker reskassan längst
Europa har blivit dyrt. Mellan 2019 och 2023 steg kostnaderna för flyg och hotell i Europa med cirka 30 procent, enligt siffror från European Travel Commission.
Men allt är inte nattsvart för den som vill resa billigt. I en analys hos resesajten Islands pekar man ut fem europeiska länder där pengarna räcker längre. Analysen bygger på statistik från Numbeo (levnadskostnader) och Eurostat (EU:s egen statistik).
Nordmakedonien – billigast i Europa
Enligt statistiken toppar Nordmakedonien listan som Europas mest prisvärda resmål 2026.
Landet placerar sig högt i flera mätningar och beskrivs som något av en dold pärla. Priserna är låga. Bland annat kostar en öl runt 20 kronor och en cappuccino cirka 16 kronor.
Dessutom har turismen inte tagit fart på allvar än – landet räknas fortfarande som relativt oupptäckt. Toppen för dig som ogillar trängsel, alltså.
Här kan du bland annat besöka sjön Ohrid, en av Europas äldsta sjöar och ett UNESCO-världsarv.
Rumänien – stort och fortfarande billigt
Rumänien hamnar på andra plats och är ett land där mycket fortfarande är billigt.
Ett vandrarhem i Bukarest kan kosta runt 110 kronor per natt och en middag för två på ligger på runt 400 kronor. Kollektivtrafiken är också billig, ofta under 10 kronor per resa.
Rumänien, och då främst huvudstaden Bukarest, har dessutom pekats ut som Europas näst billigaste storstad, enligt siffror från Forex.
Bulgarien – lågpris med stor variation
Bulgarien placerar sig på tredje plats.
Landet rankas som särskilt billigt när det gäller transporter samt mat och dryck – en lokal öl kostar enligt Numbeo runt 27 kronor.
Här finns både stränder vid Svarta havet och historiska städer som Plovdiv, en av Europas äldsta städer.
Du kan också besöka Bansko. Det är ju faktiskt Europas billigaste bergsby.
Polen – prisvärt men på väg upp
Polen hamnar på fjärde plats.
Priserna har förvisso stigit de senaste åren, men landet är fortfarande ett bra alternativ för dig som vill resa billigt. En öl kostar runt 28 kronor och en lunch kan gå på under 75 kronor.
Även Niklas Lydahl, COO på Forex, pekar ut Polen som ett bra budgetalternativ.
”Även i år får man mycket valuta för pengarna om man tittar österut – i exempelvis trendiga Polen är Gdansk, Warszawa och Krakow mellan 25-32 procent billigare än Stockholm”, säger han.
Kroatien – fortsatt rimligt trots prisökningar
Kroatien sätter punkt för listan.
Landet har förvisso blivit dyrare, inte minst efter att euron infördes 2023, men anses fortfarande vara ett relativt prisvärt alternativ. En budget på omkring 550-650 kronor per dag räcker långt.
För att hålla nere kostnaderna rekommenderas resor under vår och höst och att välja mindre turisttäta områden.
