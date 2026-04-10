Europas billigaste länder – här räcker reskassan längst

Rumänien – stort och fortfarande billigt

ANNONS

Rumänien hamnar på andra plats och är ett land där mycket fortfarande är billigt.

Ett vandrarhem i Bukarest kan kosta runt 110 kronor per natt och en middag för två på ligger på runt 400 kronor. Kollektivtrafiken är också billig, ofta under 10 kronor per resa.

Rumänien, och då främst huvudstaden Bukarest, har dessutom pekats ut som Europas näst billigaste storstad, enligt siffror från Forex.

Missa inte: Pensionärernas paradis — här klarar du dig på 7 600 kronor i månaden. Dagens PS

Bulgarien – lågpris med stor variation

Bulgarien placerar sig på tredje plats.

Landet rankas som särskilt billigt när det gäller transporter samt mat och dryck – en lokal öl kostar enligt Numbeo runt 27 kronor.

Här finns både stränder vid Svarta havet och historiska städer som Plovdiv, en av Europas äldsta städer.

Du kan också besöka Bansko. Det är ju faktiskt Europas billigaste bergsby.

ANNONS

Får det lov att vara en tripp till Bulgarien? (Foto: Unsplash)

Polen – prisvärt men på väg upp

Polen hamnar på fjärde plats.

Priserna har förvisso stigit de senaste åren, men landet är fortfarande ett bra alternativ för dig som vill resa billigt. En öl kostar runt 28 kronor och en lunch kan gå på under 75 kronor.

Även Niklas Lydahl, COO på Forex, pekar ut Polen som ett bra budgetalternativ.

”Även i år får man mycket valuta för pengarna om man tittar österut – i exempelvis trendiga Polen är Gdansk, Warszawa och Krakow mellan 25-32 procent billigare än Stockholm”, säger han.

Kroatien – fortsatt rimligt trots prisökningar

Kroatien sätter punkt för listan.

Landet har förvisso blivit dyrare, inte minst efter att euron infördes 2023, men anses fortfarande vara ett relativt prisvärt alternativ. En budget på omkring 550-650 kronor per dag räcker långt.

ANNONS

För att hålla nere kostnaderna rekommenderas resor under vår och höst och att välja mindre turisttäta områden.

Trevlig resa!

Läs också: Europas billigaste storstad avslöjad – och dyraste. Realtid