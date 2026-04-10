Ett nytt digitalt system förändrar nu hur resenärer passerar Europas gränser. Samtidigt växer oron för längre köer och tekniska problem.
Nya EU-regler vid gränsen – fingeravtryck och foto krävs vid resa
EU:s nya gränssystem, Entry Exit System, går nu in i ett avgörande skede.
Från och med våren blir det obligatoriskt för resenärer från länder utanför EU att registrera både fingeravtryck och ansiktsbild vid inresa till Schengenområdet.
Systemet ersätter den traditionella pass-stämplingen och innebär en av de största förändringarna i europeisk gränskontroll på decennier.
Utvecklingen är en del av en bredare trend där resor till USA blir allt mer komplexa.
Nya visumkrav innebär att resenärer i vissa fall måste lämna omfattande uppgifter, som flera års sociala medier och kontaktinformation, vilket ökar både administrationen och tröskeln för att resa.
Biometri blir standard
Den nya modellen bygger på biometrisk identifiering.
Vid första inresan registreras resenärens uppgifter digitalt, vilket sedan används vid framtida resor under en period på upp till tre år.
Syftet är att förbättra säkerheten och samtidigt effektivisera gränspassager.
EU vill skapa ett mer automatiserat system som minskar behovet av manuella kontroller.
Resenärer möter systemet redan vid ankomst till flygplatser eller vid avresa från exempelvis Storbritannien, där särskilda terminaler och kiosker installerats.
Risk för flaskhalsar
Trots ambitionen om smidigare resor har införandet kantats av problem.
Flera flygplatser har rapporterat långa köer när systemet testats, särskilt under perioder med hög belastning.
Varje registrering tar bara några minuter, men i praktiken kan det snabbt skapa köer när många resenärer anländer samtidigt.
“Det finns en risk för längre väntetider, särskilt under högsäsong”, varnar reseexperter som följt införandet.
EU-kommissionen har därför öppnat för att tillfälligt pausa kontroller vid extrema belastningar, åtminstone under övergångsperioden.
Del av en större omställning
Entry Exit System är inte en isolerad åtgärd.
Det är en del av en bredare digitalisering av gränskontroller inom EU.
Nästa steg blir det planerade systemet ETIAS, där resenärer från visumfria länder måste ansöka om resetillstånd i förväg.
Utvecklingen speglar en global trend där säkerhet, data och effektivitet vägs mot varandra.
För resenärer innebär det en ny verklighet.
Gränspassagen blir mer teknisk, mer datadriven och i vissa fall mer tidskrävande.
På sikt kan systemet skapa smidigare resor. Men i ett första skede blir förändringen tydlig. Att resa in i Europa handlar inte längre bara om ett pass, utan om biometrisk identitet.
