Nya EU-regler vid gränsen – fingeravtryck och foto krävs vid resa

Systemet ersätter den traditionella pass-stämplingen och innebär en av de största förändringarna i europeisk gränskontroll på decennier.

Utvecklingen är en del av en bredare trend där resor till USA blir allt mer komplexa.

Nya visumkrav innebär att resenärer i vissa fall måste lämna omfattande uppgifter, som flera års sociala medier och kontaktinformation, vilket ökar både administrationen och tröskeln för att resa.

Biometri blir standard

Den nya modellen bygger på biometrisk identifiering.

Vid första inresan registreras resenärens uppgifter digitalt, vilket sedan används vid framtida resor under en period på upp till tre år.

Syftet är att förbättra säkerheten och samtidigt effektivisera gränspassager.

EU vill skapa ett mer automatiserat system som minskar behovet av manuella kontroller.

Resenärer möter systemet redan vid ankomst till flygplatser eller vid avresa från exempelvis Storbritannien, där särskilda terminaler och kiosker installerats.