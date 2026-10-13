En storstadshelg med barn kan vara ett billigt äventyr eller ett mindre angrepp på familjens sparkonto. Skillnaden mellan Europas och världens storstäder är betydligt större än många tror. I New York kostar en vanlig dag med familjen nästan 75 procent mer än i Stockholm, enligt en ny genomgång.
Här räcker familjens semesterkassa längst – och här försvinner den snabbt
Det är lätt att stirra sig blind på flygbiljetten när höstlovet ska bokas. Men när familjen väl har landat börjar den riktiga ekonomin: tunnelbana, lunch, museum, sevärdheter och den där souveniren som ingen behövde förrän barnet såg den.
FOREX har räknat på vad en sådan dag kostar för en familj med två vuxna och två barn.
Stockholm får index 100. New York landar på 173.
New York äter semesterbudgeten
Dyrast i undersökningen är alltså New York. Där kostar familjens upplevelsedag 73 procent mer än hemma i Stockholm.
London kommer därefter med index 156. Paris ligger på 124 och Barcelona på 118.
Det betyder att den billiga flygbiljetten till London snabbt kan få sällskap av betydligt dyrare poster när fyra personer ska äta, åka kollektivt och besöka några av stadens klassiska attraktioner.
För en barnfamilj som ska vara borta flera dagar blir skillnaden snabbt kännbar. En prisnivå som ligger 50–70 procent över Stockholm påverkar inte bara restaurangvalet. Den kan avgöra hur många betalda aktiviteter familjen faktiskt har råd med.
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Här får familjen betydligt mer för pengarna
I andra änden finns Sarajevo, med index 37. Där ligger kostnaden för samma typ av familjedag omkring 63 procent under Stockholm.
Marrakech ligger på 45 och Tokyo på 53. Även Riga, Prag, Krakow och Budapest placerar sig klart under Stockholm.
För den som främst vill resa för att äta, se saker och vara ute på stan är det en viktig privatekonomisk detalj. Flygresan är bara en del av semesterkostnaden.
En något dyrare biljett till en billigare destination kan i slutänden vara bättre för familjens ekonomi än ett lågprisflyg till en stad där plånboken får arbeta övertid från frukost till läggdags.
Köpenhamn billigare än Stockholm
En liten överraskning för svenska resenärer är Köpenhamn. Den danska huvudstaden får index 93 och är därmed något billigare än Stockholm i FOREX jämförelse.
Helsingfors ligger ännu lägre på 76. Rom och Dublin hamnar på 98 och Amsterdam på 99.
Stockholm är alltså långt ifrån världens dyraste storstad för en familjedag. Men heller knappast platsen där barnbidraget känns som riskkapital.
Gratis kan vara semesterns bästa pris
Det finns förstås ett enkelt sätt att få ned kostnaden: betala mindre.
Många museer har fria tider eller rabatter för barn och familjer. Parker, marknader, promenader och utsiktsplatser kostar ofta ingenting. I London går det exempelvis att promenera på Hampstead Heath och se staden från Parliament Hill utan att öppna plånboken.
Stadspass kan också löna sig, men bara om familjen faktiskt tänker besöka attraktionerna som ingår. Annars har man köpt rabatt på saker man aldrig tänkte köpa från början.
FOREX rekommenderar dessutom att resenärer jämför priser före avresa, bokar större sevärdheter i förväg och alltid väljer lokal valuta när kortterminalen frågar.
Den sista detaljen är liten men viktig. Att låta butiken eller restaurangen räkna om beloppet till svenska kronor kan innebära en sämre växelkurs.
För en familj på fyra finns det betydligt roligare saker att lägga semesterpengarna på.
Fakta Perfect Weekend: Här kostar familjedagen minst
Sarajevo: 37
Marrakech: 45
Tokyo: 53
Riga: 65
Prag: 69
Krakow: 70
Budapest: 73
Lissabon: 75
Tallinn: 75
Helsingfors: 76
Stockholm: 100
Dyrast är New York på 173, följt av London på 156 och Paris på 124.
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