Här räcker familjens semesterkassa längst – och här försvinner den snabbt

Här får familjen betydligt mer för pengarna

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I andra änden finns Sarajevo, med index 37. Där ligger kostnaden för samma typ av familjedag omkring 63 procent under Stockholm.

Marrakech ligger på 45 och Tokyo på 53. Även Riga, Prag, Krakow och Budapest placerar sig klart under Stockholm.

För den som främst vill resa för att äta, se saker och vara ute på stan är det en viktig privatekonomisk detalj. Flygresan är bara en del av semesterkostnaden.

En något dyrare biljett till en billigare destination kan i slutänden vara bättre för familjens ekonomi än ett lågprisflyg till en stad där plånboken får arbeta övertid från frukost till läggdags.

Köpenhamn billigare än Stockholm

En liten överraskning för svenska resenärer är Köpenhamn. Den danska huvudstaden får index 93 och är därmed något billigare än Stockholm i FOREX jämförelse.

Helsingfors ligger ännu lägre på 76. Rom och Dublin hamnar på 98 och Amsterdam på 99.

Stockholm är alltså långt ifrån världens dyraste storstad för en familjedag. Men heller knappast platsen där barnbidraget känns som riskkapital.

Marrakech kombinerar storstadspuls med en prisnivå som ligger långt under Stockholms. (Foto: Canva)



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Gratis kan vara semesterns bästa pris

Det finns förstås ett enkelt sätt att få ned kostnaden: betala mindre.

Många museer har fria tider eller rabatter för barn och familjer. Parker, marknader, promenader och utsiktsplatser kostar ofta ingenting. I London går det exempelvis att promenera på Hampstead Heath och se staden från Parliament Hill utan att öppna plånboken.

Stadspass kan också löna sig, men bara om familjen faktiskt tänker besöka attraktionerna som ingår. Annars har man köpt rabatt på saker man aldrig tänkte köpa från början.

FOREX rekommenderar dessutom att resenärer jämför priser före avresa, bokar större sevärdheter i förväg och alltid väljer lokal valuta när kortterminalen frågar.

Den sista detaljen är liten men viktig. Att låta butiken eller restaurangen räkna om beloppet till svenska kronor kan innebära en sämre växelkurs.

För en familj på fyra finns det betydligt roligare saker att lägga semesterpengarna på.

1. Den billigaste flygbiljetten leder inte alltid till den billigaste semestern. Det är först på plats som familjens ekonomi sätts på prov.

Fakta Perfect Weekend: Här kostar familjedagen minst

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Sarajevo: 37

Marrakech: 45

Tokyo: 53

Riga: 65

Prag: 69

Krakow: 70

Budapest: 73

Lissabon: 75

Tallinn: 75

Helsingfors: 76

Stockholm: 100

Dyrast är New York på 173, följt av London på 156 och Paris på 124.