Kung Charles räddade slottet – nu kan du besöka den kungliga favoriten

Han ledde en räddningsaktion värd motsvarande omkring 600 miljoner kronor och stoppade försäljningen.

”Jag visste att vi var tvungna att agera för att förhindra att en ovärderlig skatt gick förlorad för alltid”, sade Charles efter räddningen enligt BBC.

Ett slott fyllt av världsunika skatter

Dumfries House ligger i East Ayrshire i södra Skottland och omges av en 800 hektar stor park. Själva herrgården stod klar 1759 och räknas som ett av de finaste exemplen på palladiansk arkitektur i landet.

Det verkliga dragplåstret finns dock innanför väggarna.

Här finns en av världens mest kompletta samlingar av originalmöbler från den legendariske engelske möbelsnickaren Thomas Chippendale. Dessutom rymmer huset målningar, gobelänger, kristallkronor och hela 38 golvur – det äldsta från början av 1700-talet.

Bland de mer oväntade inslagen finns också akvareller målade av kung Charles själv.

Slottets välbevarade interiörer ger en unik inblick i den brittiska aristokratins liv under 1700-talet. Foto: Pressbild