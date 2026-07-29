De flesta förknippar kung Charles III med Balmoral. Men hans kanske mest personliga projekt ligger flera timmar söderut i Skottland – och var bara timmar från att försvinna för alltid. I dag är Dumfries House ett av Storbritanniens mest underskattade besöksmål.
Kung Charles räddade slottet – nu kan du besöka den kungliga favoriten
När Dumfries House lades ut till försäljning 2007 var planen att sälja det historiska slottet – och auktionera ut dess ovärderliga inredning. Möbler hade redan börjat transporteras till London när dåvarande prins Charles ingrep.
Han ledde en räddningsaktion värd motsvarande omkring 600 miljoner kronor och stoppade försäljningen.
”Jag visste att vi var tvungna att agera för att förhindra att en ovärderlig skatt gick förlorad för alltid”, sade Charles efter räddningen enligt BBC.
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Ett slott fyllt av världsunika skatter
Dumfries House ligger i East Ayrshire i södra Skottland och omges av en 800 hektar stor park. Själva herrgården stod klar 1759 och räknas som ett av de finaste exemplen på palladiansk arkitektur i landet.
Det verkliga dragplåstret finns dock innanför väggarna.
Här finns en av världens mest kompletta samlingar av originalmöbler från den legendariske engelske möbelsnickaren Thomas Chippendale. Dessutom rymmer huset målningar, gobelänger, kristallkronor och hela 38 golvur – det äldsta från början av 1700-talet.
Bland de mer oväntade inslagen finns också akvareller målade av kung Charles själv.
Från nästan konkurs till succé
Charles nöjde sig inte med att rädda byggnaden.
Slottet blev bas för The King’s Foundation, stiftelsen som arbetar med traditionellt hantverk, hållbarhet och utbildning. Varje år utbildas omkring 10 000 personer inom bland annat snickeri, smide, stenarbete, trädgårdsskötsel, textilhantverk och matlagning.
Satsningen har gett nytt liv åt en region som länge kämpade efter gruvindustrins nedgång.
Öppet för vanliga besökare
Till skillnad från många kungliga residens känns Dumfries House ovanligt tillgängligt.
Den stora slottsparken är öppen året runt utan entréavgift. Själva huset kan besökas via guidade visningar, och den som vill leva kungligt lite längre kan boka övernattning i någon av gårdens exklusiva lodger eller stugor.
Intäkterna från visningar, butiken och olika evenemang går tillbaka till verksamheten och finansierar utbildningarna på området.
En kunglig favorit utanför turiststråken
Balmoral lockar stora skaror varje år, men Dumfries House har fortfarande flugit under radarn – även bland många skottar.
För resenärer som vill upptäcka ett kungligt slott utan de värsta köerna är det ett ovanligt fynd. Här samsas praktfulla salonger, blomstrande trädgårdar och ett levande hantverkscentrum i en miljö som visar att historia faktiskt kan få ett nytt liv.
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