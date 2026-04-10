Här är världens bästa städer 2026 – och ja, Sverige är inte med

Shanghai är tvåa och känns plötsligt nära

Tvåan Shanghai är kanske listans tydligaste signal om vart världen är på väg. Här möts historia, kolonialarkitektur, experimentlust och ett nästan maniskt förhållande till kaffe. Staden beskrivs som innovativ, snabb och överraskande prisvärd.

Det är billigt att äta ute, ta en kaffe och till och med gå på bio. Dessutom har Kina breddat sina visumregler, vilket gör det enklare att resa hit. Shanghai känns inte längre som en avlägsen idé för affärsresenärer. Det känns som en stad som vill bli besökt.

I de bästa städerna händer inget särskilt. Och ändå allt på samma gång. Så är det i Edinburgh.

Edinburgh slår många större städer

På tredje plats kommer Edinburgh. En stad som är tillräckligt stor för att kännas internationell och tillräckligt liten för att du ska kunna gå överallt utan att bli irriterad.

Här finns slott, kullerstensgränder, parker, bra restauranger och en kulturkalender som går på högvarv. Den fick toppbetyg för promenadvänlighet, mat, grönområden och kultur. Kort sagt: en stad som funkar i vardagen.

London och New York vägrar pensionera sig

Fyra och fem är London och New York. Två städer som borde vara trötta men inte är det.

London levererar gratis museer, nya satsningar och ett restaurangutbud som är närmast oändligt. New York fortsätter vara världens mest elektriska stad, där allt händer samtidigt och gärna lite för fort.

Det är inte alltid bekvämt. Men det är alltid intressant.

Sverige – den stora frånvaron

Och så till det som svider lite.

Ingen svensk stad är med på listan. Inte Stockholm. Inte Göteborg. Inte Malmö.

Det handlar inte om att Sverige blivit sämre över en natt. Det handlar om att världen förändrats. Den här typen av rankingar premierar tre saker: energi, prisvärdhet och kultur som faktiskt används.

Där faller Sverige främst på pris. Stockholm är dyrt. En middag, en öl, en taxi – det märks snabbt i en undersökning där vanliga människor får tycka till.

Sedan finns frågan om puls. Stockholm är snyggt, tryggt och välfungerande. Men jämför med Bangkok, Berlin eller Mexico City och du får något annat. Lite mer friktion. Lite mer liv.

Det vi gör bra – trygghet, natur, ordning – räcker inte hela vägen i en global popularitetstävling.

Köpenhamn – Skandinaviens gastronomiska huvudstad. (Foto: Canva)

Norden lever – tack Köpenhamn

Helt mörkt är det inte. Köpenhamn tar sig in på plats 13.

Det säger en del. Danskarna lyckas kombinera livskvalitet med en mer avslappnad stadskultur och ett restaurangliv som faktiskt går att använda utan att behöva budgetera som en finanschef.

Vad listan egentligen visar

Den här listan handlar mindre om turism och mer om livskvalitet i realtid. Den visar vilka städer som fungerar när vardagen möter nöjet.

Och kanske viktigast: den visar att mindre och mer fokuserade städer nu konkurrerar med de klassiska jättarna. Porto, Chiang Mai och Kraków dyker upp bredvid Paris och Tokyo.

Det är en ganska tydlig signal. Folk vill inte bara resa till platser som är kända. De vill resa till platser som känns.

Hela listan – världens 50 bästa städer 2026

Melbourne Shanghai Edinburgh London New York Kapstaden Mexico City Bangkok Seoul Tokyo Zürich Rio de Janeiro Köpenhamn São Paulo Hongkong Kraków Porto Guadalajara Madrid Valencia Sydney Paris Singapore Marrakech Hanoi Bath Bilbao Berlin Adelaide Beijing Antwerpen Chiang Mai Neapel Amsterdam Medellín Lima Vancouver Ho Chi Minh-staden Osaka Aten Chicago Kairo Buenos Aires Wien Dublin San Francisco Lagos Auckland Lissabon Bogotá

Källa: Time Out, The 50 best cities in the world 2026.

