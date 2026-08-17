Solen behöver inte alltid vara semesterns bästa vän. När Sydeuropa kokar söker sig allt fler resenärer norrut – eller hela vägen till södra halvklotets vinter. Ett nytt globalt index utser världens bästa resmål för en så kallad coolcation. Sverige lyser däremot med sin frånvaro.
Här är världens bästa resmål för en coolcation – Sverige missar listan
Glöm 35 grader och svettig sangria
Coolcation är resevärldens ganska logiska motreaktion på allt hetare somrar.
I stället för att boka Andalusien, Sicilien eller de grekiska öarna väljer resenärer platser där man faktiskt kan promenera mitt på dagen utan att behöva leta efter nästa luftkonditionerade butik.
E-simföretaget Holafly har därför lanserat sitt första Global Cool Escape Index. Där vägs inte bara temperaturen in, utan även tillgänglighet, efterfrågan bland resenärer, besöksupplevelse och prisvärdhet, skriver Holafly.
Vinnaren ligger ungefär så långt från svensk högsommar som man kan komma.
Queenstown är världens bästa flykt från värmen
På första plats kommer Queenstown på Nya Zeeland. Augusti är vinter där och staden kombinerar låga temperaturer med berg, sjöar och en väloljad turistindustri.
Tvåa blir Tromsø i Norge, norr om polcirkeln.
På tredje plats hamnar Bariloche vid Anderna i Argentina, där augustisemestern snarare kan innehålla skidåkning än badring.
Helsingfors placerar sig fyra och Reykjavik sexa.
Det är med andra ord inte Norden som Holafly har något emot.
Det är Sverige.
Här är världens tio bästa coolcation-resmål
- Queenstown, Nya Zeeland
- Tromsø, Norge
- Bariloche, Argentina
- Helsingfors, Finland
- Anchorage, USA
- Reykjavik, Island
- San Francisco, USA
- Banff, Kanada
- Kapstaden, Sydafrika
- Zermatt, Schweiz
Listan innehåller dessutom flera väldigt olika sorters kyla. Zermatt erbjuder alpluft, San Francisco sin berömda sommarkyla och Kapstaden vinter på södra halvklotet, rapporterar Euronews.
Men var tog Sverige vägen?
Det korta svaret är: Holafly berättar faktiskt inte.
Företaget redovisar de fem faktorer som ligger bakom rankningen, men publicerar inte någon fullständig lista över samtliga undersökta destinationer eller deras individuella poäng. Stockholm och Sverige nämns över huvud taget inte på resultatsidan.
Det går därför inte att seriöst hävda att Stockholm exempelvis slutade på plats 14 eller att höga hotellpriser fällde Sverige.
Det vet vi helt enkelt inte.
Däremot finns en intressant detalj.
Holafly rekommenderar själva Stockholms skärgård som ett av Europas tio resmål för den som vill fly sommarhettan. Företaget lyfter fram temperaturer kring 20 grader, tusentals öar och ett fortfarande tämligen uppfriskande Östersjön.
Sverige anses alltså definitivt vara coolcation-material.
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Stockholm kan ha fallit på själva urvalet
Det mest sannolika är därför att Sverige antingen inte ingick bland de destinationer som Holafly valde att poängsätta i huvudindexet, eller att Stockholm helt enkelt hamnade utanför topp tio.
Holafly skriver samtidigt att Tallinn rankades högt tillsammans med Tromsø, Helsingfors och Reykjavik, trots att Tallinn inte heller når topp tio. Det visar att studien omfattar fler destinationer än de tio som publiceras i huvudlistan.
Men exakt vilka städer som ingick avslöjas inte.
Det är en svaghet i undersökningen. Ett index blir betydligt mer intressant när man kan se vilka som förlorade, inte bara vilka som fick medalj.
Sverige borde egentligen ha ganska goda kort
Klimatmässigt är Stockholm åtminstone en uppenbar kandidat.
Skärgård, bad, restauranger och långa ljusa kvällar är dessutom ungefär den produkt som coolcation-trenden efterfrågar.
Men Sverige konkurrerar med Helsingfors, Reykjavik och Tromsø om ungefär samma kund: personen som tittar på 38 grader på Mallorca och plötsligt tycker att en fleecejacka känns erotisk.
Och den här gången vann grannarna.
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