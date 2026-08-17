Här är världens bästa resmål för en coolcation – Sverige missar listan

Queenstown är världens bästa flykt från värmen

På första plats kommer Queenstown på Nya Zeeland. Augusti är vinter där och staden kombinerar låga temperaturer med berg, sjöar och en väloljad turistindustri.

Tvåa blir Tromsø i Norge, norr om polcirkeln.

På tredje plats hamnar Bariloche vid Anderna i Argentina, där augustisemestern snarare kan innehålla skidåkning än badring.

Helsingfors placerar sig fyra och Reykjavik sexa.

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Det är med andra ord inte Norden som Holafly har något emot.

Det är Sverige.

Berg, sjöar och temperaturer som gör att solkrämen kan få semester. Queenstown toppar listan. Foto: Canva

Här är världens tio bästa coolcation-resmål

Queenstown, Nya Zeeland Tromsø, Norge Bariloche, Argentina Helsingfors, Finland Anchorage, USA Reykjavik, Island San Francisco, USA Banff, Kanada Kapstaden, Sydafrika Zermatt, Schweiz

Listan innehåller dessutom flera väldigt olika sorters kyla. Zermatt erbjuder alpluft, San Francisco sin berömda sommarkyla och Kapstaden vinter på södra halvklotet, rapporterar Euronews.

Men var tog Sverige vägen?

Det korta svaret är: Holafly berättar faktiskt inte.

Företaget redovisar de fem faktorer som ligger bakom rankningen, men publicerar inte någon fullständig lista över samtliga undersökta destinationer eller deras individuella poäng. Stockholm och Sverige nämns över huvud taget inte på resultatsidan.

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Det går därför inte att seriöst hävda att Stockholm exempelvis slutade på plats 14 eller att höga hotellpriser fällde Sverige.

Det vet vi helt enkelt inte.

Däremot finns en intressant detalj.

Holafly rekommenderar själva Stockholms skärgård som ett av Europas tio resmål för den som vill fly sommarhettan. Företaget lyfter fram temperaturer kring 20 grader, tusentals öar och ett fortfarande tämligen uppfriskande Östersjön.

Sverige anses alltså definitivt vara coolcation-material.

Stockholm kan ha fallit på själva urvalet

Det mest sannolika är därför att Sverige antingen inte ingick bland de destinationer som Holafly valde att poängsätta i huvudindexet, eller att Stockholm helt enkelt hamnade utanför topp tio.

Holafly skriver samtidigt att Tallinn rankades högt tillsammans med Tromsø, Helsingfors och Reykjavik, trots att Tallinn inte heller når topp tio. Det visar att studien omfattar fler destinationer än de tio som publiceras i huvudlistan.

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Men exakt vilka städer som ingick avslöjas inte.

Det är en svaghet i undersökningen. Ett index blir betydligt mer intressant när man kan se vilka som förlorade, inte bara vilka som fick medalj.

Vår granne Helsingfors kniper fjärdeplatsen och visar att en sval semester kan ligga en kort färjeresa bort. Foto: Canva

Sverige borde egentligen ha ganska goda kort

Klimatmässigt är Stockholm åtminstone en uppenbar kandidat.

Skärgård, bad, restauranger och långa ljusa kvällar är dessutom ungefär den produkt som coolcation-trenden efterfrågar.

Men Sverige konkurrerar med Helsingfors, Reykjavik och Tromsø om ungefär samma kund: personen som tittar på 38 grader på Mallorca och plötsligt tycker att en fleecejacka känns erotisk.

Och den här gången vann grannarna.

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