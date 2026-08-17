Det är lätt att samla flygpoäng. Betydligt svårare att använda dem smart. Fel val kan göra tiotusentals poäng nästan värdelösa – medan rätt bokning kan ta dig från ekonomiklass till business för en bråkdel av priset.
Så maxar du flygpoängen – misstagen som kostar dig gratisresan
Flygresor, kreditkort och vardagsshopping kan sakta men säkert fylla bonuskontot. Plötsligt sitter du där med 100 000 poäng och känner dig rik.
Problemet är bara att flygbolagens låtsaspengar inte fungerar riktigt som vanliga pengar.
Poäng hos exempelvis SAS EuroBonus, British Airways Avios eller Flying Blue kan användas till flygresor, uppgraderingar, hotell, hyrbilar och prylar. Men värdet skiljer sig dramatiskt beroende på hur du använder dem.
Så tjänar SAS och de globala flygbolagen pengar på ditt kreditkort
Du kanske tror att vinsten hos de globala flygbolagen kommer från att frakta folk från A till B. Fel. SAS, Delta, United, American Airlines – alla har en
Flyget brukar ge mest
Grundregeln är enkel: använd helst flygpoängen till flyg, skriver Conde Nast.
Särskilt långdistansresor och biljetter i premium economy eller business class kan ge betydligt bättre värde än presentkort, kaffemaskiner och annat som bonusshopparna försöker locka med.
Börja med att kontrollera saldot och om några poäng riskerar att förfalla.
Sedan gäller det att leta bonusplatser.
Att en flight har lediga stolar betyder nämligen inte automatiskt att de går att boka med poäng. Flygbolagen bestämmer själva hur många bonusplatser som släpps.
Gratis är sällan gratis
Den klassiska ”gratisresan” kostar dessutom nästan alltid pengar.
Skatter, flygplatsavgifter och olika flygbolagstillägg kan ligga kvar även när själva biljetten betalas med poäng.
Jämför därför alltid bonuspriset med vad samma biljett kostar kontant.
Att bränna 50 000 poäng för att spara 800 kronor är ungefär lika elegant som att köpa en Big Mac med guldtackor.
Leta hos partnerbolagen
Poängen kan också vara mer användbara än de först verkar.
Flygbolagen samarbetar genom allianser som Star Alliance, Oneworld och SkyTeam samt genom separata partnerskap. Det betyder att dina poäng ofta kan användas hos andra flygbolag än det där du tjänade in dem.
Här kan de verkliga fynden finnas.
Flexibilitet slår nästan allt
Vill du resa med hela familjen till New York mitt under höstlovet krävs både framförhållning och tur.
Kan du däremot flytta resan några dagar, resa från en annan flygplats eller acceptera en mellanlandning ökar chanserna dramatiskt.
Uppgraderingar är också värda att undersöka. Att använda poäng för att gå från ekonomi till business på en långflygning kan vara betydligt trevligare än att få ännu en nästan gratis Europaresa.
Och det viktigaste rådet?
Spara inte poängen som om de vore pensionspengar. Flygbolaget bestämmer värdet – och kan ändra spelreglerna.
Samla smart. Men framför allt: använd dem.
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