Så maxar du flygpoängen – misstagen som kostar dig gratisresan

Gratis är sällan gratis

Den klassiska ”gratisresan” kostar dessutom nästan alltid pengar.

Skatter, flygplatsavgifter och olika flygbolagstillägg kan ligga kvar även när själva biljetten betalas med poäng.

Jämför därför alltid bonuspriset med vad samma biljett kostar kontant.

Att bränna 50 000 poäng för att spara 800 kronor är ungefär lika elegant som att köpa en Big Mac med guldtackor.

Leta hos partnerbolagen

Poängen kan också vara mer användbara än de först verkar.

Flygbolagen samarbetar genom allianser som Star Alliance, Oneworld och SkyTeam samt genom separata partnerskap. Det betyder att dina poäng ofta kan användas hos andra flygbolag än det där du tjänade in dem.

Här kan de verkliga fynden finnas.

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Bonusplatserna är få och jakten kräver tålamod, timing och en viss besatthet. (Foto: Pixabay)

Flexibilitet slår nästan allt

Vill du resa med hela familjen till New York mitt under höstlovet krävs både framförhållning och tur.

Kan du däremot flytta resan några dagar, resa från en annan flygplats eller acceptera en mellanlandning ökar chanserna dramatiskt.

Uppgraderingar är också värda att undersöka. Att använda poäng för att gå från ekonomi till business på en långflygning kan vara betydligt trevligare än att få ännu en nästan gratis Europaresa.

Och det viktigaste rådet?

Spara inte poängen som om de vore pensionspengar. Flygbolaget bestämmer värdet – och kan ändra spelreglerna.

Samla smart. Men framför allt: använd dem.

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