Drömmer du om att bli en expats och byta Sverige mot palmer, billigare middagar och ett liv där vinterjackan mest samlar damm? Då pekar årets stora expat-ranking tydligt söderut. Panama är bäst i världen för tredje året i rad – medan bara fyra europeiska länder tar sig in på topp tio.
Här är världens bästa länder för expats 2026 – Europa får stryk
InterNations har frågat människor som faktiskt gjort det många andra bara pratar om efter tredje glaset vin: flyttat utomlands.
I årets Expat Insider jämförs 31 destinationer utifrån bland annat livskvalitet, ekonomi, arbetsliv, bostäder och hur lätt det är att bli en del av samhället.
Resultatet är dåliga nyheter för den som tror att Schweiz, Danmark eller Sverige automatiskt måste vara bäst på allt.
Panama vinner igen
För tredje året i rad toppar Panama listan.
Landet hamnar etta både när det gäller arbetsliv och privatekonomi. Hela 87 procent av de utlandsboende säger sig vara nöjda med livet där, mot 70 procent globalt.
Dessutom tycker 90 procent att det är enkelt att hitta bostad.
Panamas attraktionskraft handlar om en ganska potent cocktail: varmt klimat, relativt rimliga kostnader och möjlighet att arbeta på distans utan att internet lägger sig ned för siesta.
Tvåa kommer Mexiko, som framför allt briljerar när det gäller att få nya invånare att känna sig hemma. 73 procent uppger att det är lätt att skaffa lokala vänner.
Mindre imponerande är säkerheten. Där hamnar Mexiko på plats 25 av 31.
Här är världens lyckligaste städer för expats
Att byta land och bli expats handlar om mer än lägre skatt, bättre väder eller billigare bostäder. Minst lika viktigt är en fråga som är svårare att mäta:
Thailand billigast – och lyckligast
På tredje plats hittar vi svenskarnas favoritland Thailand.
Här uppger 86 procent av expatsen att de är nöjda med sina liv, högst i hela undersökningen. Thailand får dessutom bäst betyg för levnadskostnader.
Mat, klimat och vardagsliv lockar, men den som flyttar dit förväntas också anpassa sig till lokala seder och kultur. Det är trots allt Thailand man flyttar till – inte Thailand som flyttar till Södermalm.
Fyran Förenade arabemiraten får höga betyg för karriärmöjligheter, visum och praktiska frågor. Brasilien tar samtidigt femteplatsen tack vare vänlighet, socialt liv och kultur.
Europa börjar först på plats sex
Först på sjätte plats dyker Europa upp genom Spanien.
Därefter kommer Singapore, Portugal, Malaysia och Luxemburg.
Topp 10 för expats 2026:
- Panama
- Mexiko
- Thailand
- Förenade arabemiraten
- Brasilien
- Spanien
- Singapore
- Portugal
- Malaysia
- Luxemburg
Sverige?
Inte topp tio.
Det verkar alltså finnas saker som gratis skolgång, ordning och fungerande kranvatten inte helt kan kompensera för.
Som november.
Bästa länderna för rika expats
Rika expats som gärna vill behålla sin bankkonton välfyllda föredrar att bo i några länder. Samtidigt som skattetrycket ökar på vissa håll så finns det