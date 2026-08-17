Här är världens bästa länder för expats 2026 – Europa får stryk

Resultatet är dåliga nyheter för den som tror att Schweiz, Danmark eller Sverige automatiskt måste vara bäst på allt.

Panama vinner igen

För tredje året i rad toppar Panama listan.

Landet hamnar etta både när det gäller arbetsliv och privatekonomi. Hela 87 procent av de utlandsboende säger sig vara nöjda med livet där, mot 70 procent globalt.

Dessutom tycker 90 procent att det är enkelt att hitta bostad.

Panamas attraktionskraft handlar om en ganska potent cocktail: varmt klimat, relativt rimliga kostnader och möjlighet att arbeta på distans utan att internet lägger sig ned för siesta.

Tvåa kommer Mexiko, som framför allt briljerar när det gäller att få nya invånare att känna sig hemma. 73 procent uppger att det är lätt att skaffa lokala vänner.

Mindre imponerande är säkerheten. Där hamnar Mexiko på plats 25 av 31.