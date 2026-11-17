Sprida ut turisterna

100 miljoner turister är en saftig siffra, men det går att sprida ut besökare även utanför platser som Barcelona och Madrid – över hela landet, och samtidigt se till att säsongen förlängs så att det blir populärare att besöka Spanien året om, i stället för enbart under sommarmånaderna.

Det gäller att locka besökare till Spaniens alla hörn genom effektiv PR.

”Vi vill ha en ansvarsfull turism som fördelar möjligheterna och bevarar regionernas sammanhållning och identitet”, säger turistminister Jordi Hereu i ett pressmeddelande.

ANNONS

Han är medveten om att det inte fungerar att bara köra på som vanligt, utan ”vi måste göra vår hemläxa”.

”De gamla metoderna fungerar inte längre”, säger han till The Guardian.

Tuffare att hyra ut

Det ska även bli tuffare att hyra ut sina bostäder till turister, just för att motverka att boendekostnaderna skjuter i höjden och för att bostäderna faktiskt ska vara till för spanjorerna själva. En ny skatt på 10 procent på turistuthyrning, exempelvis via Airbnb, har redan klubbats igenom.

”Rätten till bostad vann i går på gatorna och på arbetsplatserna”, uppgav bostadsminister Isabel Rodríguez i parlamentet när bostadspaketet röstades igenom den 12 november, enligt AP.

I Barcelona har politikerna gått ännu längre.

Staden planerar att avskaffa licenserna för omkring 10 000 turistlägenheter till 2028, för att frigöra fler bostäder för invånarna.

Hållbar turism

Samtidigt vill regeringen styra turismen mer hållbart. Myndigheterna vill förbättra infrastrukturen, minska miljöbelastningen och skydda lokalsamhällen från massturismen.

ANNONS

Arbetsvillkoren ska också förbättras för alla dem som arbetar inom den viktiga sektorn, där anställda och lokalbefolkningen i större utsträckning ska kunna dra nytta av de ekonomiska vinsterna.

Läs även:

Spanjorerna får nog – sprutar vatten på turister. Dagens PS

”Snälla, kämpa” – 87-åring bars ut på bår vid vräkning. Dagens PS