Santiago de Compostela öppnar för en annan sorts semester

Den 19 juni startar Norwegian direktflyg till Santiago de Compostela i nordvästra Spanien. Linjen trafikeras två gånger i veckan fram till den 18 augusti.

Santiago är slutmålet för Camino de Santiago, pilgrimslederna som lockar vandrare från hela världen. Men det går också att resa hit utan vandringskängor. Den gamla stadskärnan, katedralen och Galiciens restauranger ger gott om anledning att stanna några dagar.

Regionen är särskilt intressant för resenärer som uppskattar skaldjur, Atlantkust och ett grönare Spanien. Här är klimatet också annorlunda än längs Medelhavet, med större risk för regn även under sommaren.

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För en vandringssemester kan den nya linjen förenkla hemresan från Santiago. Det är däremot viktigt att notera att direktflygen bara går under en begränsad del av sommaren.

Frankfurt öppnar en ny väg till Kanada

De nya flyglinjerna för 2027 gör bland annat nationalparken Banff i Kanade mer tillgänglig för svenska resenärer. Foto: Jeff McIntosh/TT

Längre bort väntar en nyhet som kan locka den som planerar en större naturresa. Den 1 juni börjar Discover Airlines flyga direkt mellan Frankfurt och Edmonton i den kanadensiska provinsen Alberta. Tre avgångar i veckan är planerade, på tisdagar, torsdagar och lördagar.

Edmonton är en möjlig startpunkt för en bilresa genom västra Kanada, med nationalparkerna Jasper och Banff längre söderut. En resa kan exempelvis börja i Edmonton och avslutas i Calgary, vilket gör det möjligt att se mer av Klippiga bergen utan att behöva köra tillbaka samma väg.

För svenskar innebär satsningen en ny långdistansförbindelse från Frankfurt, dit det finns anslutningsflyg från svenska flygplatser.

Belize får sin första reguljära flyglinje från Europa

Den kanske mest ovanliga destinationen i Discover Airlines nya program är Belize i Centralamerika.

Från den 16 december 2027 planerar flygbolaget att trafikera Belize City från Frankfurt två gånger i veckan, och blir då den första reguljära förbindelsen mellan Europa och Belize med ett europeiskt flygbolag.

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Belize ligger mellan Mexiko och Guatemala och har Karibiska havet på ena sidan och regnskog med lämningar från mayakulturen på den andra. Utanför kusten ligger Belize barriärrev, ett av landets stora dragplåster för dykare.

Linjen planeras under vintersäsongen fram till mitten av april 2028. Det är en period då många besökare söker sig till Belize för det torrare vädret. Discover Airlines har också meddelat att Airbus A350 ska användas på rutten och att flygningen kan omfatta ett stopp i San José i Costa Rica.

London får en ny väg till safari och Zanzibar

British Airways satsar på Tanzania med en ny flygförbindelse från London Gatwick den 29 maj.

Rutten går först till Kilimanjaro, där resenärer kan fortsätta till nationalparker som Serengeti och Ngorongoro. Flygplanet fortsätter sedan till Zanzibar innan det återvänder till London. Det öppnar för en resa med safari i början och några dagar vid Indiska oceanen som avslutning. Upplägget är särskilt intressant eftersom resenären kan anlända till en flygplats och resa hem från en annan.

Enligt British Airways trafikeras rutten tre gånger i veckan mellan den 29 maj och 31 oktober. Flygningarna går med Boeing 777 och erbjuder ekonomiklass, premium economy och business class.

Läs mer: 22 timmar i luften – nu öppnar världens längsta flygresa. Dagens PS

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