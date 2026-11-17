Lånepaket på flera miljarder kronor

I september presenterade airBaltic en finansieringslösning på upp till 350 miljoner euro, motsvarande omkring 3,8 miljarder kronor. Pengarna ska betalas ut i flera omgångar. Den första delen har gjort det möjligt att fortsätta verksamheten under hösten, men tillgången till ytterligare lånemedel är beroende av beslut om långivarnas säkerheter.

Enligt airBaltics egen information ska obligationsägarna rösta om säkerhetsarrangemanget den 4 december. Domstolsförhandlingen, som ursprungligen planerades till den 17–18 november, har flyttats till den 9 december. Tidpunkten gör situationen särskilt känslig då bolaget måste fortsätta betala bland annat löner, bränsle och flygplanshyror medan frågan om finansieringen avgörs.

Flygningarna från Arlanda fortsätter

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Trots den skarpa varningen har airBaltic inte meddelat att trafiken ska upphöra i december.

Flygbolaget uppger att tidtabellen ligger fast och att biljetter och bokningar fortsätter att gälla under Chapter 11-processen. Det gäller även om obligationsägarna skulle rösta nej till förslaget om nya säkerheter. En pågående rekonstruktion är inte samma sak som att ett flygbolag har slutat flyga, även om den ekonomiska risken nu har blivit mer konkret.

airBaltic ägs till största delen av den lettiska staten. Lufthansa har också en minoritetspost, och det lettiska bolaget hyr ut flygplan med besättning till andra europeiska flygbolag.

Vad händer med en bokad biljett?

Om ett flygbolag faktiskt ställer in sin trafik kan betalningssättet få stor betydelse.

Har du köpt en flygbiljett med kreditkort kan du, om flygbolaget inte levererar resan och inte återbetalar pengarna, rikta krav mot kreditgivaren enligt konsumentkreditlagen. Har du betalat med vanligt bankkort finns inte samma lagstadgade skydd, även om banken i vissa fall kan hjälpa till med en kortreklamation.

För en paketresa gäller särskilda regler. Om researrangören går i konkurs kan resegarantin ge ersättning, men den omfattar inte en vanlig fristående flygbiljett.

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