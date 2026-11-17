Flygbolaget airBaltic riskerar att få slut på pengar redan under första halvan av december. Utan ytterligare finansiering kan bolaget tvingas stoppa verksamheten och avvecklas, enligt handlingar till en amerikansk konkursdomstol. För resenärer från Arlanda är frågan vad som händer med redan bokade biljetter.
Flygbolag på Arlanda varnar: Pengarna kan ta slut i december
Den 9 december ska en domstol i New York pröva en avgörande fråga om airBaltics finansiering. Problemet är att flygbolagets pengar, enligt den egna prognosen, kan ta slut ungefär samtidigt. Det lettiska bolaget flyger bland annat mellan Stockholm Arlanda och Riga, där passagerare kan byta till andra destinationer i Europa.
airBaltic befinner sig sedan september i en amerikansk företagsrekonstruktion enligt Chapter 11. Förfarandet gör det möjligt att fortsätta flyga medan skulder och avtal förhandlas om under domstolens överinseende.
Varnar för att pengarna tar slut
I handlingar som lämnades in till konkursdomstolen för södra New York den 16 november beskriver airBaltic hur beroende verksamheten är av nya lån. Utan tillgång till ytterligare finansiering riskerar bolagets likvida medel att vara förbrukade under första halvan av december. Enligt den bedömning som bolaget presenterat kan följden bli att flygverksamheten måste upphöra och en avveckling inledas.
Bakom krisen ligger en tvist om vem som ska ha företräde till flygbolagets tillgångar. Nya långivare vill få bättre säkerhet för sina lån än vissa befintliga obligationsägare, som har invänt mot upplägget.
För airBaltic handlar det om att kunna använda de pengar som redan ingår i rekonstruktionsplanen.
Lånepaket på flera miljarder kronor
I september presenterade airBaltic en finansieringslösning på upp till 350 miljoner euro, motsvarande omkring 3,8 miljarder kronor. Pengarna ska betalas ut i flera omgångar. Den första delen har gjort det möjligt att fortsätta verksamheten under hösten, men tillgången till ytterligare lånemedel är beroende av beslut om långivarnas säkerheter.
Enligt airBaltics egen information ska obligationsägarna rösta om säkerhetsarrangemanget den 4 december. Domstolsförhandlingen, som ursprungligen planerades till den 17–18 november, har flyttats till den 9 december. Tidpunkten gör situationen särskilt känslig då bolaget måste fortsätta betala bland annat löner, bränsle och flygplanshyror medan frågan om finansieringen avgörs.
Flygningarna från Arlanda fortsätter
Trots den skarpa varningen har airBaltic inte meddelat att trafiken ska upphöra i december.
Flygbolaget uppger att tidtabellen ligger fast och att biljetter och bokningar fortsätter att gälla under Chapter 11-processen. Det gäller även om obligationsägarna skulle rösta nej till förslaget om nya säkerheter. En pågående rekonstruktion är inte samma sak som att ett flygbolag har slutat flyga, även om den ekonomiska risken nu har blivit mer konkret.
airBaltic ägs till största delen av den lettiska staten. Lufthansa har också en minoritetspost, och det lettiska bolaget hyr ut flygplan med besättning till andra europeiska flygbolag.
Vad händer med en bokad biljett?
Om ett flygbolag faktiskt ställer in sin trafik kan betalningssättet få stor betydelse.
Har du köpt en flygbiljett med kreditkort kan du, om flygbolaget inte levererar resan och inte återbetalar pengarna, rikta krav mot kreditgivaren enligt konsumentkreditlagen. Har du betalat med vanligt bankkort finns inte samma lagstadgade skydd, även om banken i vissa fall kan hjälpa till med en kortreklamation.
För en paketresa gäller särskilda regler. Om researrangören går i konkurs kan resegarantin ge ersättning, men den omfattar inte en vanlig fristående flygbiljett.
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